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Новости Война
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Половину ракет, которые летят на украинские города, сбивает ПВО, - Резников

резніков

Закрыть небо на 100% нереально. Но украинская ПВО сбивает 50% российских ракет, летящих на украинские города.

Об этом он сказал в интервью "BBC News Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и кошмара было бы кратно больше. Когда я говорю "кратно больше", я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО", - сказал он.

По словам министра, полностью гарантировать защиту от ракет не может ни одна система.

"Израильские специалисты, например, скажут, что они гарантируют защиту на 80%. Но не сто. Сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же "Калибров". Израильский "Железный купол", очень известная система защиты тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты", - говорит Резников.

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Он также напомнил, что США обещают предоставить Украине две системы ПВО NASAMS. Но он отметил, что и они не смогут защитить все небо Украины.

ПВО (2729) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+7
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі закрить нєбо невозможно мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал

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16.07.2022 10:18
+5
І це правда. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.07.2022 09:57
+4
Другу половину збиватимуть асфальтом.
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16.07.2022 10:18
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Правила форума Совет форумчан
І це правда. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.07.2022 09:57 Ответить
Пля,сверхзвук уйово...
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16.07.2022 10:06 Ответить
Хочешь сказать ваша заслуга или просто прочитал, что мы и без тебя видели?
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16.07.2022 10:07 Ответить
так придумайте чтоб збивала 100 процентов
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16.07.2022 10:09 Ответить
Другу половину збиватимуть асфальтом.
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16.07.2022 10:18 Ответить
весь світ не може придумати, а Резніков зможе? виробники ракет мабуть теж думають, як обійти ПРО
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16.07.2022 10:34 Ответить
Україна велика - навіть якщо зібрати всі ЗРК з усієї Європи, то все одно не хватить закрити на 100% всю територію
тим більше, що кацапи запускають ракети пачками - то треба мати двох-трьох кратний запас установок
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16.07.2022 13:13 Ответить
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі закрить нєбо невозможно мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал

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16.07.2022 10:18 Ответить
Шо тут не ясного? Клоун понабирав в ОПу кротів і царює.
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16.07.2022 10:21 Ответить
Вони уже давно на місцях. Прокуратура повернула на фронт
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16.07.2022 10:55 Ответить
Ви впевнені?

10 червня 2022 року
Суд передав "незаконно ввезені" клістрони на потреби ППО ЗСУ. Критичні для оборони деталі близько року були у простої
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16.07.2022 13:34 Ответить
Чи Рєзніков здурів? Хай скаже про 50% загиблим! Вони там зверху, обкурені грошима, зовсім причманіли.
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16.07.2022 12:06 Ответить
Маю на увазі ОП й увесь каганат.
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16.07.2022 12:07 Ответить
Остальні 50% збивають асфальтом.
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16.07.2022 12:42 Ответить
50% лунає гарно. Але це можно покласти на слова як "чи попав чи не попав". А це вже не так дуже й гарно.
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16.07.2022 16:21 Ответить
Ну мають бути методи впливу на керовані ракети.Електромагнітні радіоелектронні компютерніАле щоб позбутися цих обстрілів треба знищити ракети до запуску.
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17.07.2022 02:05 Ответить
терпения и удачи
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07.01.2023 01:40 Ответить
 
 