Половину ракет, которые летят на украинские города, сбивает ПВО, - Резников

Закрыть небо на 100% нереально. Но украинская ПВО сбивает 50% российских ракет, летящих на украинские города.

Об этом он сказал в интервью "BBC News Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и кошмара было бы кратно больше. Когда я говорю "кратно больше", я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО", - сказал он.

По словам министра, полностью гарантировать защиту от ракет не может ни одна система.

"Израильские специалисты, например, скажут, что они гарантируют защиту на 80%. Но не сто. Сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же "Калибров". Израильский "Железный купол", очень известная система защиты тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты", - говорит Резников.

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Он также напомнил, что США обещают предоставить Украине две системы ПВО NASAMS. Но он отметил, что и они не смогут защитить все небо Украины.