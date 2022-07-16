РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3944 посетителя онлайн
Новости Война
3 630 35

Нет признаков того, что оружие для Украины пошло куда-то, кроме борьбы с РФ, - Пентагон

пентагон

Минобороны США не видит признаков того, что американское оружие для Украины ушло еще куда-нибудь, кроме поля боя против российских оккупантов.

Об этом сообщил на брифинге представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не отслеживаем оружие. Я имею в виду, что мы очень хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие пошло еще куда-то, кроме как для борьбы с россиянами", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, почему в Пентагоне так уверены в том, что оружие, переданное США украинцам, находится в Украине и используется против РФ, чиновник ответил, что "не отслеживать и не знать, куда идет оружие, это разные вещи".

Также читайте: 353 ребенка погибли из-за агрессии РФ, более 662 ранены, - Офис генпрокурора

"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-то, кроме ВСУ", - объяснил он.

По словам представителя Минобороны США, Украине уже передали 12 HIMARS. Он отметил, что украинские защитники используют 8 из них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половину ракет, которые летят на украинские города, сбивает ПВО, - Резников

Он добавил, что на прошлой неделе США предоставили Украине дополнительные 155-миллиметровые калибры, которые "имеют приличную точность".

оружие (10204) Пентагон (1449) помощь (7788)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
В кацапів знову "что то пашло не так"
показать весь комментарий
16.07.2022 10:11
+9
Це справа рук кацапні. Вкидують різні фейки.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:14
+8
12 на сьогодні, 8 в бою,а також інші на 12 снарядів уже в Україні. Ангари Америки для Америки.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кацапів знову "что то пашло не так"
показать весь комментарий
16.07.2022 10:11 Ответить
Це справа рук кацапні. Вкидують різні фейки.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:14 Ответить
Але порохоботи залюбки їм допомогають, бо у своїй боротьбі з ненавісними зеленими не помічають (скоріш мозок не здатен до передбачень) що діють разом з московитами... Якщо в підсумку цієй кампанії американськой конгресвуменши залюбки підтриманой порохоботами Україна залишиться без західной зброї, то сподіваюсь ви будете задовільни...
показать весь комментарий
16.07.2022 13:21 Ответить
Літаки не літають, кораблі не плавають. Цікаво як Україна може перепродати зброю ?
Через кордони з ЄС ?
Кацапи не в силах навіть про це подумати.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:27 Ответить
Можуть тонами продавати "найкращу"кацапську,алеж навіть цього не роблять!
показать весь комментарий
16.07.2022 12:20 Ответить
В США в ангарах тисячи гаубіц, півтисячі HIMARS, а дехто каже що і тисячі..чому нам надають по 4 штуки?
показать весь комментарий
16.07.2022 10:18 Ответить
12 на сьогодні, 8 в бою,а також інші на 12 снарядів уже в Україні. Ангари Америки для Америки.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:20 Ответить
Я думаю там важнее сколько к ним боеприпасов дают чем количество самих установок. Один Химарс за сутки может 50 ракет выпустить
показать весь комментарий
16.07.2022 10:23 Ответить
потому что у нас есть татаров и еще некоторое количество прочих калмыков прямо в ОПе
показать весь комментарий
16.07.2022 10:24 Ответить
за Татарова і Єрмака відомо давно. Але вони прямо нічого не кажуть. Деякі американські колишні військові та оглядачі прямо кажуть, що належної підтримки і ніякого ленд лінзу не має. Кажуть що в ангарах в них 2 тисячі(!) HIMARS)) Але для Байдена головне боротьба із Трампом і т.п. У нас щодня гине вилика кільсть мирного населення та військових..Таке враження, що нам надають поштучно HIMARS , щоб ми лише могли трохи зтримувати наступ та не могли наступати,..чекають поки орки захоплять всю Луганщину? чи що? 4 місяці війни..і .в нас до цього часу не має важкої зброї ..не лише в достатній кількості...а іноді і взагалі..
показать весь комментарий
16.07.2022 10:34 Ответить
лендліз почне працювати лише з осені і це наче і не було ніяким секретом і всі про це знають тому не ховсім зрозуміло, що це там за "військові про це кажуть" - це бред, все що ми зараз отримуємо це пакети ДОДАТКОВОЇ допомоги від США та партнерів! в другу світову лендліз почав працювати по пам'яті більш ніж через рік! розкрутити таку махіну це не кальян розкурити.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:40 Ответить
це все зрозуміло. Не зрозуміло для чого чекати початку дії ленд лінзу? Чому сам президент не може надати, наприклад 50 HIMARS..замість 8? Нам кров з носу треба починати наступ на Херсонщині до осені.. кожен день гинуть люди, нищиться інфраструктура ...нас очікує дуже важка зима..
показать весь комментарий
16.07.2022 10:54 Ответить
Може тому, що у нас людей ще навчених немає? Чи ти хоч, щоб дали 100 дорогих машин, а там будь-як-буде?!
показать весь комментарий
16.07.2022 11:48 Ответить
це все вже давно розжовано, США не може роззброювати европейські склади на такій кількості, десяток дали інше поставляють з іншого континенту і основна проблема зараз в логістиці. Да і передати одразу 50шт просто неможливо по щелчку пальця, це дуже складно логістично і нереально дорого повітрям, вся сумма виділенної допомоги піде тупо на доставку а не на саме озброєння і тому основна частина пливе морем а це 2 місяці мінімум. Ну і 10 пускових + багато ракет завжди краще ніж 50 пускових без ракет.
показать весь комментарий
16.07.2022 16:03 Ответить
Оооо - уже 2 тысячи himars... через неделю будет 4 тыс....
показать весь комментарий
16.07.2022 10:41 Ответить
Гари Юрий Табах ( російський американець) таке каже,
показать весь комментарий
16.07.2022 10:50 Ответить
Вже писав! Що зезидент натяків НЕ розуміє.
Тому,для натяків береться кожного разу БІЛЬШЕ КОВАДЛО!
Півтора року знадобилося,щоб викрутити с главзебіла підсанкційного агента "жму руку"!
Може захопленя донецької та загибель ще кількох десятков тисяч цивільних громадян,змусить " "підти" Єрмака?
А може й ні.
показать весь комментарий
16.07.2022 12:16 Ответить
Угу, вот так сидят и думают - ага, у них там татаров и елдак, пока они есть, дохните хоть миллионами, но не дадим ничего, а как уберете, сразу ауг в черном море будет. Тут причины другие, скорее всего.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:36 Ответить
Вірно. Причини інші, їх цілий комплекс.
1. Бояться кроків ***** у відповідь. Роблять поступове підвищення його больового порогу.
2. Хочуть максимально перемолоти людську силу і техніку кацапів, щоб знизити їх військовий потенціал надовго. При значній загрозі кацапи можуть просто зробити «жест доброї волі», різко припинити війну і зберегти значну частину своєї військової потуги до кращих часів.
3. Переживають за озброєння, яке залишиться в Україні після закінчення бойових дій. Чи не піде воно на чорний ринок?
4. Турбуються про те, щоб Україна не стала монстром з потужною навченою досвідченою армією, накачаною ******** зброєю. Вони ще не впевнені на 100% в зрілості нашого суспільства. Зважують варіант, що у нас на виборах можуть в майбутньому перемогти якісь мудаки, ще гірші за тих, що є, які почнуть ту зброю застосовувати куди не треба. Наприклад, нападуть на Молдову, чи Білорусь, чи підуть Кубань визволяти.
5. Банальна відсутність у нас в армії людей, яких навчили користуватися тою зброєю. І небажання готувати їх більше, ніж треба, з вищеозначених причин.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:41 Ответить
Именно! И ничего СОРЕМЕННЕЕ 20-40 летней давности НЕ ДАЮТ!
показать весь комментарий
16.07.2022 12:07 Ответить
М777, ескалібур, смарт та більша частина інших снарядів 155мм теж 20-40 річной давнини? Може краще жувати?
показать весь комментарий
16.07.2022 13:24 Ответить
Вони як кухарі, додають температуру повільно, щоб страва не згоріла і не вибухнула
показать весь комментарий
16.07.2022 12:10 Ответить
Штаты не отслеживают, а знают по количеству дохлых каZZапов и по целеуказаниям.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:31 Ответить
Конечно, серьезное оружие под хорошим наблюдением и никуда налево оно не пойдет. Но надо жестко наказывать, если налево будет идти и что-то мелкое. Вплоть до бронежилетов. За такое, по законам военного времени, вплоть до расстрела.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:34 Ответить
Воно, звичайно, все під контролем... але, тим не менш, ядерну зброю русскіє у Америки таки вкрали.
показать весь комментарий
16.07.2022 10:40 Ответить
Ты бы еще парусники вспомнил, или драккары...
показать весь комментарий
16.07.2022 10:42 Ответить
Ви собі просто уявіть наскільки Хімарси потужна зброя, що лише тих пару штук вже шороху навели. Страшно яувити що було б якби їх було біля 100 штук, ******** 155 артустановок біля 1000 і танків і літаків ще в достатній кількості. Вони точно не наважуються таку кількість дати, щоб Україна не "захопилась"...
показать весь комментарий
16.07.2022 10:48 Ответить
Можливо,бо ще 5 місяців такої війни,і на раше не залишиться армії.
Захопленя території швабростану,тоді навіть для Таджикістану і Киргизтану, буде питаням політичної порядності,а не військової можливості.
показать весь комментарий
16.07.2022 12:04 Ответить
отож бо воно і є !!! що зброя доходить туди куди треба і б"є того, кого треба...
а от гроші.... гроші навряд...бо дуже багато "спеців" голих-босих поставали мільйонерами...
показать весь комментарий
16.07.2022 11:07 Ответить
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное
показать весь комментарий
16.07.2022 11:47 Ответить
Звісно! Ця зброя самим потрібна!
А от трофейну москвосвинів,за бажаням,могли дійсно продавати,звинувачуючи рашку!
Танк,САУ,"Тигр",чи може "манцир" або "термінатор"? Потрібні?
показать весь комментарий
16.07.2022 11:58 Ответить
І знову забалакують тему. Пані Вікторія Спартц перш за все підняла питання про контроль над грошима, котрі надає Америка в якості допомоги Україні. І її основний акцент був на тому, що в Україні ОПА перешкоджає цьому контролю. І що Адміністрація іншого президента, вже в США - теж з цього приводу намагається "відморозитися" і відповідає дуже не охоче.
Схоже, що комусь, в обох адмінстраціях просто вигідно "розпилювати" гроші американських платників податків, спекулюючи на темі допомозі Україні (аналогічну історію ми могли спостерігати доречи й в Афганістані). - от власне про це був запит конгресмена від республіканців Вікторії Спартц. А нам тут, що з ОПи, що від "демократичної" адміністрації "затирають" щось про "контроль над зброєю", забалакуючи "тему", аби ми лишень не згадували про американські гроші, котрі нам надають, і котрі використовуються незрозуміло як, і прозорість у використанні котрих не хоче встановити жодна з адміністрацій.
показать весь комментарий
16.07.2022 12:00 Ответить
Все что могли из оружия ВСУ уже продано и передано при Кучме,Ющенко,Януковиче,а импортного вооружения слишком мало,чтобы им приторговывать..,хотя нынешним дельцам при власти особое доверие,таки, отсутствует..
показать весь комментарий
16.07.2022 13:39 Ответить
 
 