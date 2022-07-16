Нет признаков того, что оружие для Украины пошло куда-то, кроме борьбы с РФ, - Пентагон

Минобороны США не видит признаков того, что американское оружие для Украины ушло еще куда-нибудь, кроме поля боя против российских оккупантов.

Об этом сообщил на брифинге представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не отслеживаем оружие. Я имею в виду, что мы очень хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие пошло еще куда-то, кроме как для борьбы с россиянами", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, почему в Пентагоне так уверены в том, что оружие, переданное США украинцам, находится в Украине и используется против РФ, чиновник ответил, что "не отслеживать и не знать, куда идет оружие, это разные вещи".

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"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-то, кроме ВСУ", - объяснил он.

По словам представителя Минобороны США, Украине уже передали 12 HIMARS. Он отметил, что украинские защитники используют 8 из них.

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Он добавил, что на прошлой неделе США предоставили Украине дополнительные 155-миллиметровые калибры, которые "имеют приличную точность".