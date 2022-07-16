Нет признаков того, что оружие для Украины пошло куда-то, кроме борьбы с РФ, - Пентагон
Минобороны США не видит признаков того, что американское оружие для Украины ушло еще куда-нибудь, кроме поля боя против российских оккупантов.
Об этом сообщил на брифинге представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не отслеживаем оружие. Я имею в виду, что мы очень хорошо знаем, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие пошло еще куда-то, кроме как для борьбы с россиянами", - сказал он.
На уточняющий вопрос о том, почему в Пентагоне так уверены в том, что оружие, переданное США украинцам, находится в Украине и используется против РФ, чиновник ответил, что "не отслеживать и не знать, куда идет оружие, это разные вещи".
"Не отслеживать и не знать, куда идет это оружие, я думаю, это разные вещи, и я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков того, что это оружие было передано кому-то, кроме ВСУ", - объяснил он.
По словам представителя Минобороны США, Украине уже передали 12 HIMARS. Он отметил, что украинские защитники используют 8 из них.
Он добавил, что на прошлой неделе США предоставили Украине дополнительные 155-миллиметровые калибры, которые "имеют приличную точность".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через кордони з ЄС ?
Кацапи не в силах навіть про це подумати.
Тому,для натяків береться кожного разу БІЛЬШЕ КОВАДЛО!
Півтора року знадобилося,щоб викрутити с главзебіла підсанкційного агента "жму руку"!
Може захопленя донецької та загибель ще кількох десятков тисяч цивільних громадян,змусить " "підти" Єрмака?
А може й ні.
1. Бояться кроків ***** у відповідь. Роблять поступове підвищення його больового порогу.
2. Хочуть максимально перемолоти людську силу і техніку кацапів, щоб знизити їх військовий потенціал надовго. При значній загрозі кацапи можуть просто зробити «жест доброї волі», різко припинити війну і зберегти значну частину своєї військової потуги до кращих часів.
3. Переживають за озброєння, яке залишиться в Україні після закінчення бойових дій. Чи не піде воно на чорний ринок?
4. Турбуються про те, щоб Україна не стала монстром з потужною навченою досвідченою армією, накачаною ******** зброєю. Вони ще не впевнені на 100% в зрілості нашого суспільства. Зважують варіант, що у нас на виборах можуть в майбутньому перемогти якісь мудаки, ще гірші за тих, що є, які почнуть ту зброю застосовувати куди не треба. Наприклад, нападуть на Молдову, чи Білорусь, чи підуть Кубань визволяти.
5. Банальна відсутність у нас в армії людей, яких навчили користуватися тою зброєю. І небажання готувати їх більше, ніж треба, з вищеозначених причин.
Захопленя території швабростану,тоді навіть для Таджикістану і Киргизтану, буде питаням політичної порядності,а не військової можливості.
а от гроші.... гроші навряд...бо дуже багато "спеців" голих-босих поставали мільйонерами...
А от трофейну москвосвинів,за бажаням,могли дійсно продавати,звинувачуючи рашку!
Танк,САУ,"Тигр",чи може "манцир" або "термінатор"? Потрібні?
Схоже, що комусь, в обох адмінстраціях просто вигідно "розпилювати" гроші американських платників податків, спекулюючи на темі допомозі Україні (аналогічну історію ми могли спостерігати доречи й в Афганістані). - от власне про це був запит конгресмена від республіканців Вікторії Спартц. А нам тут, що з ОПи, що від "демократичної" адміністрації "затирають" щось про "контроль над зброєю", забалакуючи "тему", аби ми лишень не згадували про американські гроші, котрі нам надають, і котрі використовуються незрозуміло як, і прозорість у використанні котрих не хоче встановити жодна з адміністрацій.