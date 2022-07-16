ВСУ остановили попытку россиян захватить автодорогу между Лисичанском и Бахмутом, - Гайдай

Оккупанты ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу между Лисичанском и Бахмутом уже более двух месяцев. Но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить не удалось.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, украинские военнослужащие плотным огнем пресекли попытки российско-оккупационных войск завладеть автодорогой. Противник был вынужден подвинуться назад.

Россияне продолжают наносить артиллерийские удары с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей.

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В течение 15 июля по населенным пунктам региона и вокруг них враг нанес четыре ракетных удара, совершил три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары были по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

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