Удар по Никополю: оккупанты выпустили из "Градов" 53 ракеты по жилым кварталам. Пока известно о двух погибших, - Резниченко
Оккупанты выпустили 53 ракеты из "Градов" по жилым кварталам Никополя, сейчас известно о двух погибших.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна раненая женщина сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее", — отмечает он.
Глава региона напоминает, что российская орда утром ударила по Никополю из "Градов".
"Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам. Россия открыла для себя портал в ад. И обратного пути у нее уже нет", — резюмирует Резниченко.
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Тому - на зруйновані українські школи, будинки, та інші об'єкти необхідно руйнувати такі ж об'єкти в рф.
Э інформація?!
ибо ударить по АЭС никто из нормальных и адекватных не решиться...
поэтому Никополю (и тем кто рядом) не будет покоя, пока там есть твари... рашатвари...
що в стамбулі напідписували в стамбулі, навіть страшно уявити, скільки вони ще міст продали
нужно знищувати склади і артилерію ворога
3 хаймарса на склади остальні на артилерію і залізничні вузли
купянськ чонгар дебальцеве
преміальні нужно виписать для заохоченя
300грн за кординати артилерії ворога
10000грн за знищеня установки
і в перед на охоту
я думаю за 2-3 неділі останеться один металолом
- Быстро
- Качественно
- Недорого
Выберите любые ДВА пункта
Почему-то я не могу увязать
- 53 ракеты
- Жилые кварталы
- Двое погибших
Могу поверить только в ДВА пункта одновременно.
Відповідні служби та міська рада працюють з моменту обстрілу.
Напрашивается вывод, что целью была промышленность.
И Д И О Т по другому не могу сказать.
О!
Ізнов тітонька Наразя!
Здоровеньки були!
Смерть ворогам.