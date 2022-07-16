Удар по Никополю: оккупанты выпустили из "Градов" 53 ракеты по жилым кварталам. Пока известно о двух погибших, - Резниченко

Оккупанты выпустили 53 ракеты из "Градов" по жилым кварталам Никополя, сейчас известно о двух погибших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеского обстрела. Одна раненая женщина сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают как среднее", — отмечает он.

Глава региона напоминает, что российская орда утром ударила по Никополю из "Градов".

"Выпустили 53 ракеты! 53! По мирным жилым кварталам. Россия открыла для себя портал в ад. И обратного пути у нее уже нет", — резюмирует Резниченко.

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