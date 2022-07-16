Тело еще одного убитого оккупантами нашли в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В лесу близ села Здвижовка на Киевщине нашли могилу с самодельным крестом, расположенную вблизи прежних позиций захватчиков.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему к подбородку. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку", — говорится в сообщении.

В полиции считают, что оккупанты закрыли мужчине шапкой глаза и расстреляли.

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Правоохранители просят тех, у кого есть информация об этом мужчине, обращаться по номеру 102.





