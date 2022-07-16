РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8771 посетитель онлайн
Новости
5 845 2

Тело еще одного убитого оккупантами нашли в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В лесу близ села Здвижовка на Киевщине нашли могилу с самодельным крестом, расположенную вблизи прежних позиций захватчиков.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчине примерно 47 лет. Одет в синюю куртку, черные брюки, черный свитер и черные ботинки. Шапка черного цвета была натянута погибшему к подбородку. Среди вещей погибшего нашли детскую игрушку", — говорится в сообщении.

В полиции считают, что оккупанты закрыли мужчине шапкой глаза и расстреляли.

Также читайте: Когда мы зайдем на территорию Херсона, увидим еще одну Бучу, - и.о. главы ОВА Бутрий

Правоохранители просят тех, у кого есть информация об этом мужчине, обращаться по номеру 102.

Тело еще одного убитого оккупантами нашли в Киевской области 01
Тело еще одного убитого оккупантами нашли в Киевской области 02
Тело еще одного убитого оккупантами нашли в Киевской области 03

Киевская область (4122) смерть (9216) Небытов Андрей (161) военные преступления (1431)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.07.2022 11:22 Ответить
Для Українців Захист України від московитів ***** впродовж 9 років, а для зкацапленого бидла, нічні клуби та гральні зали під час війн !!!!!
показать весь комментарий
16.07.2022 11:56 Ответить
 
 