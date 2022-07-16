"Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - Минобороны РФ

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу приказал российским оккупантам активизировать наступление по всем операционным направлениям.

Соответствующий приказ он отдал после инспекции оккупационных группировок войск "Юг" и "Центр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны РФ.

"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - говорится в сообщении.

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