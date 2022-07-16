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Новости Война
16 004 92

"Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - Минобороны РФ

шойгу

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу приказал российским оккупантам активизировать наступление по всем операционным направлениям.

Соответствующий приказ он отдал после инспекции оккупационных группировок войск "Юг" и "Центр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны РФ.

"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - говорится в сообщении.

Также читайте: Армия – не только техника и стратегия, это ценности, - Моравецкий

армия РФ (19154) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+50
щоб ти здох...
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16.07.2022 11:24
+34
Свыжозареєстрований орк, йди на ***.
Ніяке американське посольство роботу не зупинило. Сиди на пляшці і не *****, скоро і до тебе діло дойде.
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16.07.2022 11:27
+28
сегодняшняя ночь


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16.07.2022 11:26
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Правила форума Совет форумчан
щоб ти здох...
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16.07.2022 11:24 Ответить
зіванули наші на HIMARS-ах. Чи розвідка зіванула... не дала знати, коли він в Донецьку-Бердянську гостив
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16.07.2022 11:28 Ответить
коли він, начебто, був в тому районі, ніяких хаймарсів в нас ще не було
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16.07.2022 11:34 Ответить
"Начебто", як і дон, десь на мосфільми знімали
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16.07.2022 11:59 Ответить
Він спочатку прилетів, тихцем "роздав подарунки" і чкурнув назад І лише через добу-дві пройшло повідомлення про відвідування Вони воюють на повному серйозі, а не так як у нас в жОПі - "наіграшки" і чешуть язиками, не думаючи про наслідки цього "чесання"!
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16.07.2022 12:57 Ответить
Шоб ти жив вічно у страшних муках.
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16.07.2022 12:03 Ответить
Класна фотографія Шойгі.
Саме так і повинен виглядати "переможець", веселий, бадьорий, впевнений у собі...
"Артиллеристы, Шойгу дал приказ..."(с)
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16.07.2022 11:25 Ответить
Грустный ишак в пару к грустной лошади
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16.07.2022 11:31 Ответить
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16.07.2022 11:25 Ответить
Так про оманськ та стамбульські договорняки зелених потвор
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16.07.2022 11:26 Ответить
Свыжозареєстрований орк, йди на ***.
Ніяке американське посольство роботу не зупинило. Сиди на пляшці і не *****, скоро і до тебе діло дойде.
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16.07.2022 11:27 Ответить
Я не утверждаю. Прочитал на голос америки... так и зарегался, чисто чтоб это сказать. Просто удивился, что здесь новости этой нет. если это фейк, я только рад
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16.07.2022 11:49 Ответить
Пруфы давай или балабол. Только ссыль не на сру сайты.
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16.07.2022 11:30 Ответить
https://www.golosameriki.com/a/security-alert-missile-threat-awareness-ukraine/6659295.html https://www.golosameriki.com/a/security-alert-missile-threat-awareness-ukraine/6659295.html


я здесь увидел. я там знаю серезная контора или нет. блть шо за уроды, слова не скажи
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16.07.2022 11:50 Ответить
Этот сайт - Русская служба "Голоса Америки". Там же написано. Или чукча - не читатель?..
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16.07.2022 12:17 Ответить
Та це було..просто амбасада повинна попередити громадян..а ті нехай ща хочуть, ть і роблять. У амерів натура така - судитись за всілякі хрєні..мені випадок запам'ятався з середини 90-х..в компанію привезли купу офісної техніки..амеровської..ну ми з представникими постачальника розпаковуємо, встановлюємо...пакети здорові, красиві такі..беру один - а там застереження англійською і відповідна картинка НА ГОЛОВУ НЕ НАДІВАТИ!!! в мене й челюсть відпала...а представник мені каже - чу застигла?? у них на всіх покувальних матеріалах хрєнь для дебілів..бо найдеться ідіот, що натягне пакет на голову, задихнеться, а його рідні компанію-виробника по судах затаскають..
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16.07.2022 12:24 Ответить
ну можно ж еще съесть и умереть...для дебилов возможностей много как умереть от пакета, все не предусмотришь
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16.07.2022 15:49 Ответить
Ну і де тут про закриття, шмат лайна? Тим більше новина про це тут була... "зарєгался" він
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16.07.2022 12:33 Ответить
ты намекаешь,что янки очкуют кужугетыча ?
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16.07.2022 17:32 Ответить
Лапоть дирявьІй, посольство США в Киеве и никуда не собирается.
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16.07.2022 11:36 Ответить
Ага! "Прекратило" Товариш вчора документи звідти привіз для клієнта Каже : "Все в порядку! Як працювали так і продовжують"
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16.07.2022 11:37 Ответить
Не бреши , бо посольство США в Києві працює ‼️
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16.07.2022 12:54 Ответить
Закушуй, болєзное, закушуй.
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16.07.2022 17:28 Ответить
А навіщо нам слухати цей висер
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16.07.2022 11:25 Ответить
Еще больше ракет по мирным жителям, перевожу.
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16.07.2022 11:25 Ответить
сегодняшняя ночь


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16.07.2022 11:26 Ответить
Скарговка, Луганская обл. (временно оккупированная), марочки заявили обстрел, на карте пожаров заметны возгорания (скрин с ЛА)


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16.07.2022 11:30 Ответить
Тупое и унылое говно продолжает давать указания?Когда уже его свои пристрелят
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16.07.2022 11:26 Ответить
ну нас головнокаомандуючий також надав наступати правда тільки на південь, так що тепер зерно відміняеться?
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16.07.2022 11:27 Ответить
Подкопили резервов опять будет замес, вот только склады уже тю тю, будут за сотню км возить.
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16.07.2022 11:27 Ответить
Оскорбление оленей это шойгу...
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16.07.2022 11:27 Ответить
всі напрямки це донецька область?
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16.07.2022 11:28 Ответить
******* отдал приказ на утилизацию русских ванек
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16.07.2022 11:29 Ответить
руских ванек мало, по большей части там тувинские сергеи, хакасские владиславы и калмыцкие никиты...
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16.07.2022 12:45 Ответить
Да все пропало, дай хоть 1 пруф про серьезные санкции которые отменили, или ********
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16.07.2022 11:32 Ответить
Тотальна зрада, всі санкції скасували, зброї не дають, ми програємо, ти відправляєшся на фронт, як заряд до Хімарсу, щоб орків також накрило зрадою.
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16.07.2022 11:43 Ответить
На вивіз зерна і аграрної продукції. Така умова раші на розблокування портів і вивіз українського зерна
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16.07.2022 11:46 Ответить
о боже о боже мы все умрьом,нас сллиили,путен купил сша.бугага
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16.07.2022 11:34 Ответить
Давай, смішно дуже...
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16.07.2022 11:36 Ответить
Знаєш, Юрчик, таких як ти розтрілювали під час Другої Світової війни за спроби сіяти паніку, пропоную відновити такі дії починаючи з тебе.
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16.07.2022 11:56 Ответить
Все, пока, хлопчику, з дурниками наївними не спорю...
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16.07.2022 12:19 Ответить
всьопропало
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16.07.2022 11:45 Ответить
Нужно хаймарсов не жалеть, есть скопление орков, сразу туда залпы с ракет.
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16.07.2022 11:30 Ответить
Ну ти стратєх.
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16.07.2022 11:32 Ответить
Кацапня істерить. Мабуть на перемовинах щось пішло не так.
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16.07.2022 11:31 Ответить
Ще б пак, таку індульгенцію отримати від США на знищення України, під гарантії самої України. Треба бути повним ідіотом, щоб цим не скористатися.
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16.07.2022 11:34 Ответить
Шо за висер?
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16.07.2022 11:47 Ответить
Кацапов дохера на цензорі. Кто после 23 зарегился- сразу нх!
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16.07.2022 11:54 Ответить
Дурнувате читає срувєсну?
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16.07.2022 12:09 Ответить
для хаймерсов есть посерьезней работа
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16.07.2022 11:36 Ответить
Тупорылые кацапы просто копслеят Резникова с приказом от Зеленского на освобождение всей территории Украины от кацапни. Уже давно заметил, что тупая свинота повторяет за заявлениями Запада, Украины и тд,
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16.07.2022 11:37 Ответить
Тупа свинота взагалі якось не уміє в креатив, тільки в копіпаст. Але і після копіпасту все якесь наче із гівна вилеплене...
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16.07.2022 13:07 Ответить
днр овцы и лнр овцы снова пойдут на убой ))
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16.07.2022 11:39 Ответить
зы. а сзади их, пристроятся к их жопам кадыр овцы ))
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16.07.2022 11:42 Ответить
Баранопас дал команду баранам идти на убой за яхты, виллы, деньги руководства раши и их лизеблюдов.
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16.07.2022 11:40 Ответить
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16.07.2022 11:44 Ответить
оленевод запаса должен быть уничтожен к йбеней матєрі.
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16.07.2022 11:50 Ответить
Вопрос не в том - дал он указания или не дал. Вопрос в том - могут они или нет. Если могут - то никакие указания не нужны, если не могут - никакие указания не помогут.
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16.07.2022 11:50 Ответить
Тувінець смердючий і ботоксна потвора вирішують , як вбивати украінців
на нашій святій землі 😠
Невже світ не розуміє , що ця мразота не зупиниться на Украіні
а піде дальше вбивати , грабувати і гвалтувати інші народи , так як по -іншому , ця дика орда існувати не може !!

Зупініть цих кровавих терористів , інакше буде біда на землі 😡
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16.07.2022 11:52 Ответить
Біда вже на землі.
Дякувати тим хто ігнорував Молдову, Ічкерію, Грузію, Крим..... але рф пи#дець це вже вирішено. Нажаль не так швидко це відбудеться як би бажають й багато людей втратять життя, житло, здоров'я.
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16.07.2022 11:54 Ответить
https://defence-line.org/2022/07/o-razlichnyx-strategiyax/ https://defence-line.org/2022/07/o-razlichnyx-strategiyax/

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16.07.2022 12:49 Ответить
Це вже "серйозно почали" чи знову "патєрьнєт" ?
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16.07.2022 11:52 Ответить
величья шаги саженьи - день бастилии, праздничный указ ***** мацква, 14 июл - риа новости парашное ***** "подписал закон разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках"(М). хорошая прибавка к указу разрешающему собирать хворост в тайгах ))
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16.07.2022 11:56 Ответить
Шойга приїхав на фронт щоб особисто розвести понти , про те що мовляв - фсьо ідьот за планом . .
А план його , схоже , передбачає захоплення одного села на тиждень , а фактично -топтання на місці , всієї - мосщной і непабядімой фторьої армії міря .
 Та й перед ****** , якось не комільфо ,, бо вже ж давно доклав йому що - луганщина захоплена вся повністю , а виявляється шмат її , ще й досі обороняють ЗСУ . .
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16.07.2022 11:56 Ответить
Наврядчи він приїзжав на фронт, зняли на мосфільм
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16.07.2022 12:05 Ответить
https://www.facebook.com/100038586818348/videos/407390938025293/ Лавров знайшов собі союзників. Тримайтесь!...Не лусніть зі сміху......
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16.07.2022 11:57 Ответить
по мирному населению еще больше начнут шмалять...
скорее всего с белорашки, с морей и из-за АЭС... ну чтоб в ответ не прилетало...
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16.07.2022 11:57 Ответить
Arkadiy Gershman

@arkadiygershman

·

https://twitter.com/arkadiygershman/status/1547902252379041800 21 ч

В Талдыкоргане (Казахстан) общественники посадили в инвалидные кресла мэра города и подрядчика-дорожника, после чего поехали проверять доступную среду улицы. Оказалось, что её нет (вот это поворот!)

https://twitter.com/i/status/1547902252379041800
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16.07.2022 12:00 Ответить
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16.07.2022 12:02 Ответить
Ахах... Блин мама хохотала)
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16.07.2022 12:07 Ответить
******* мідаль хєрою...
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16.07.2022 12:13 Ответить
Конница пойдет!?
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16.07.2022 12:02 Ответить
#обаний тунгус.
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16.07.2022 12:05 Ответить
В небі сонечко зійшло, кінь ногами тупає. В бункері сидить ***** і очима лупає.
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16.07.2022 12:11 Ответить
Уроду дома не сидиться, уроду дай ссср. Яким ****** треба родиться, щоб людство кинути в котел.
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16.07.2022 12:13 Ответить
оленевод дает указания армии рф.....
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16.07.2022 12:16 Ответить
пока не начнут давать ответ по инфраструктуре врага на его территории , толку не будет. Они ничего не ощущают, ничего, у них все хорошо.
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16.07.2022 12:19 Ответить
Для них вообще войны нет. Только в телевизоре. А должны на своей шкуре чувствовать.
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16.07.2022 12:29 Ответить
Всему свой черед.
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16.07.2022 13:05 Ответить
нам парнтеры не разрешают рашу обстреливать....
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16.07.2022 15:53 Ответить
тувинский ********** ****-сдохни падло.........................................................
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16.07.2022 12:20 Ответить
Забрасывать тупым мясом - единственная тактика, на которую способны эти деграданты.
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16.07.2022 12:28 Ответить
Хаймерси макнули Х в самое глубинное... В отместку начал лупить везде без разбору. Ну как же 150 тыс тон взлетело, и появились обиженные морды. Как недавно вещал мокшанец Гиркин, вместе со складами, на концерт к Йоське улетели и все складские "спецы" вместе с грузчиками. А они говорят с кислой мордой,частично нарушена логистика.
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16.07.2022 13:11 Ответить
Кацапи,здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь.
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16.07.2022 13:27 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).

Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.

Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.

Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!

І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.

Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?

У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
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16.07.2022 13:29 Ответить
Союзники видите ********* всё также желает всю Украину, ну и далее по наративам, ускоряйте военную помощь для нашей с вами Победы над неофашистами.
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16.07.2022 14:21 Ответить
(сочувственно):
Что, Кожанофлейтыч, ***** тебе?
Так это ж очень хорошо!
(ржет)
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16.07.2022 15:30 Ответить
 
 