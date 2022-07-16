"Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - Минобороны РФ
Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу приказал российским оккупантам активизировать наступление по всем операционным направлениям.
Соответствующий приказ он отдал после инспекции оккупационных группировок войск "Юг" и "Центр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны РФ.
"В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - говорится в сообщении.
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Саме так і повинен виглядати "переможець", веселий, бадьорий, впевнений у собі...
"Артиллеристы, Шойгу дал приказ..."(с)
Ніяке американське посольство роботу не зупинило. Сиди на пляшці і не *****, скоро і до тебе діло дойде.
я здесь увидел. я там знаю серезная контора или нет. блть шо за уроды, слова не скажи
на нашій святій землі 😠
Невже світ не розуміє , що ця мразота не зупиниться на Украіні
а піде дальше вбивати , грабувати і гвалтувати інші народи , так як по -іншому , ця дика орда існувати не може !!
Зупініть цих кровавих терористів , інакше буде біда на землі 😡
Дякувати тим хто ігнорував Молдову, Ічкерію, Грузію, Крим..... але рф пи#дець це вже вирішено. Нажаль не так швидко це відбудеться як би бажають й багато людей втратять життя, житло, здоров'я.
А план його , схоже , передбачає захоплення одного села на тиждень , а фактично -топтання на місці , всієї - мосщной і непабядімой фторьої армії міря .
Та й перед ****** , якось не комільфо ,, бо вже ж давно доклав йому що - луганщина захоплена вся повністю , а виявляється шмат її , ще й досі обороняють ЗСУ . .
скорее всего с белорашки, с морей и из-за АЭС... ну чтоб в ответ не прилетало...
@arkadiygershman
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https://twitter.com/arkadiygershman/status/1547902252379041800 21 ч
В Талдыкоргане (Казахстан) общественники посадили в инвалидные кресла мэра города и подрядчика-дорожника, после чего поехали проверять доступную среду улицы. Оказалось, что её нет (вот это поворот!)
https://twitter.com/i/status/1547902252379041800
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).
Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.
Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.
Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!
І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.
Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?
У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
Что, Кожанофлейтыч, ***** тебе?
Так это ж очень хорошо!
(ржет)