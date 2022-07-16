Иран обещает не продавать РФ беспилотники и не покупать украденное украинское зерно

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран "продолжает делать все возможное", чтобы положить конец войне РФ против Украины и разрешить "украинский кризис" политическими средствами.

Его слова после телефонного разговора 15 июля с украинским коллегой Дмитрием Кулебой опубликовал МИД Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я сказал министру иностранных дел Украины, что основная позиция Ирана заключается в противодействии войне во всем мире. <...> Что касается Украины, как мы заявляли с самого начала кризиса, мы хотим, чтобы вопросы решались политическим путем", – заявил Абдоллахиян.

По его словам, политика Ирана "также соответствует этому принципу, и мы против любых действий, ведущих к продолжению и эскалации конфликтов".

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Министр назвал "беспочвенными" обвинения Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности, о том, что Иран якобы скоро передаст России беспилотники для войны против Украины. Абдоллахиян заверил – эти заявления якобы преследуют некие пропагандистские цели США во время визита Джо Байдена на Ближний Восток.

Глава МИД Ирана заявил, что Кулеба якобы сказал ему: Тегеран и Киев "не должны позволять обвинениям, выдвигаемым другими, наносить ущерб их отношениям". Иранский чиновник отметил, что Тегеран "готов к всестороннему расширению связей с Киевом, особенно в экономической и сельскохозяйственной сферах".

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Абдоллахиян сообщил, что Кулеба "снова пригласил меня посетить Украину".

Напомним, накануне Кулеба проинформировал, что в разговоре подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакую военную помощь.