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Иран обещает не продавать РФ беспилотники и не покупать украденное украинское зерно

абдоллахян,абдоллахіян

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран "продолжает делать все возможное", чтобы положить конец войне РФ против Украины и разрешить "украинский кризис" политическими средствами.

Его слова после телефонного разговора 15 июля с украинским коллегой Дмитрием Кулебой опубликовал МИД Ирана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я сказал министру иностранных дел Украины, что основная позиция Ирана заключается в противодействии войне во всем мире. <...> Что касается Украины, как мы заявляли с самого начала кризиса, мы хотим, чтобы вопросы решались политическим путем", – заявил Абдоллахиян.

По его словам, политика Ирана "также соответствует этому принципу, и мы против любых действий, ведущих к продолжению и эскалации конфликтов".

Читайте: Иран не продавал РФ беспилотники, - Тегеран

Министр назвал "беспочвенными" обвинения Джейка Салливана, советника президента США по нацбезопасности, о том, что Иран якобы скоро передаст России беспилотники для войны против Украины. Абдоллахиян заверил – эти заявления якобы преследуют некие пропагандистские цели США во время визита Джо Байдена на Ближний Восток.

Глава МИД Ирана заявил, что Кулеба якобы сказал ему: Тегеран и Киев "не должны позволять обвинениям, выдвигаемым другими, наносить ущерб их отношениям". Иранский чиновник отметил, что Тегеран "готов к всестороннему расширению связей с Киевом, особенно в экономической и сельскохозяйственной сферах".

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Абдоллахиян сообщил, что Кулеба "снова пригласил меня посетить Украину".

Напомним, накануне Кулеба проинформировал, что в разговоре подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакую военную помощь.

беспилотник (3571) зерно (1070) Иран (1787) дроны (3881)


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Топ комментарии
+14
Простите, этот тот самый Иран который обещал компенсировать родственникам погибших в сбитом самолёте, которые до последнего отмазывались от сбития, или какой то другой?
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16.07.2022 11:29
+14
«Іран обіцяє» - далі можна не читати.
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16.07.2022 11:30
+5
Китай теж "обіцяє " багато.....
Й ***** "обіцяльщик" ще той.
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16.07.2022 11:33
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Простите, этот тот самый Иран который обещал компенсировать родственникам погибших в сбитом самолёте, которые до последнего отмазывались от сбития, или какой то другой?
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16.07.2022 11:29 Ответить
Что значит до последнего отмазывались? Менее чем за сутки они взяли вину на себя, вполне приличное время реакции бюрократичнской системы. От выплат они тоже ге отказывались, возможно уже и выплатили
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16.07.2022 12:30 Ответить
«Іран обіцяє» - далі можна не читати.
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16.07.2022 11:30 Ответить
Ето очень легко скоро мы проверим.
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16.07.2022 11:31 Ответить
обіцяє не обіцяє а нам шо від того -- треба воювати
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16.07.2022 11:32 Ответить
Китай теж "обіцяє " багато.....
Й ***** "обіцяльщик" ще той.
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16.07.2022 11:33 Ответить
восток дело тонкое... Иран - непредсказуемое...
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16.07.2022 11:47 Ответить
тысяча и вторая ночь дополнилась новой сказкой.
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16.07.2022 11:49 Ответить
США безпідставно нікого незвинувачують,бреше оцей азієць.
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16.07.2022 11:48 Ответить
Особливо Ірак в володінні хімзброєю.
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16.07.2022 12:26 Ответить
Посмотрим на детальки сбитых беспилотников и проверим
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16.07.2022 11:54 Ответить
Цим чолвікам можна вірити,на відміну від усіх інших,які -ось тут війна,а ось тут гешефт.
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16.07.2022 11:58 Ответить
После "украинский кризис" можно дальше не читать...
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16.07.2022 12:00 Ответить
Обещают не покупать зерно и не продавать беспилотники. Хитрые цыгане будут менять беспилотники на зерно.
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16.07.2022 12:01 Ответить
Иран уже обучает кацапов в Сирии как использовать эти дроны. Персы не лучше кацапов.
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16.07.2022 12:03 Ответить
Слюшай, мамой клянусь, да
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16.07.2022 12:05 Ответить
Іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян схожий на нашого Яроша.. чи не родич?
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16.07.2022 12:19 Ответить
Дякую.
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16.07.2022 12:36 Ответить
иран корифан рашки,его обещания не стоят и плевка!
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16.07.2022 12:39 Ответить
Віримо тобі юдей,як нікому,це ж іранці паРаші технології бпла продали та завод збудували,чи твій Ісраїль вонючий?
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16.07.2022 13:26 Ответить
Іран надасть росії сотні безпілотників для війни в Україні: розвідка США
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16.07.2022 12:55 Ответить
Іран обіцяє не продавати РФ безпілотники та не купувати крадене українське зерно

Як ******** казати покійний татко, "зарікалась свиня гімна не їсти!"
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16.07.2022 15:20 Ответить
"Іран може запропонувати бойові безпілотники Shahed-129 і Saegheh, які є нічим іншим, як краденими копіями американських розробок MQ-1B Predator та RQ-170 Sentinel, в арсеналі іранців є безпілотники з дальністю польотів до 1000 кілометрів, здатні нести боєголовки вагою до 200 кілограмів."
DW
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16.07.2022 20:11 Ответить
 
 