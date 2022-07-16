Суд арестовал имущество депутата-предателя Ковалева более чем на 4,7 млн гривен, - ГБР

По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен. - украинский информационно развлекательный телеканал "4 канал", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в апреле 2022 года работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.