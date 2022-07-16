РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5312 посетителей онлайн
Новости Война
2 330 17

Суд арестовал имущество депутата-предателя Ковалева более чем на 4,7 млн гривен, - ГБР

олексій,ковальов

По материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен. - украинский информационно развлекательный телеканал "4 канал", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предателю-нардепу Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его объявили в розыск, – ГБР. ВИДЕО

Напомним, что в апреле 2022 года работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

арест имущества (298) ГБР (2985) Ковалев Алексей (29)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Когда суд арештует майно Бени?
показать весь комментарий
16.07.2022 11:40
+13
показать весь комментарий
16.07.2022 11:40
+9
Ну ось чому так - як зрадник, так і слуга? Зебіли, поясніть.
показать весь комментарий
16.07.2022 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ось чому так - як зрадник, так і слуга? Зебіли, поясніть.
показать весь комментарий
16.07.2022 11:39 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2022 11:40 Ответить
Когда суд арештует майно Бени?
показать весь комментарий
16.07.2022 11:40 Ответить
Коли Зеля на горі свисне.
показать весь комментарий
16.07.2022 11:47 Ответить
таи добре -- ловіт
показать весь комментарий
16.07.2022 11:48 Ответить
Приблизно 130 тис. доларів. Для нього пил.
показать весь комментарий
16.07.2022 11:56 Ответить
может было 4,7 милларда, разницу спиз@или
130 000 вообще даже не смешно
показать весь комментарий
16.07.2022 16:45 Ответить
При защите своих земель, храните 10 пуль в пистолете, 1 для захватчиков и 9 для предателей.

© Шейх Абдулла Аззам
показать весь комментарий
16.07.2022 12:06 Ответить
Всі слуги уроди зрадники і колаборанти !
показать весь комментарий
16.07.2022 12:41 Ответить
ні всі:
Зе не зрадить Бєню
єрмак не зрадить ФСБ
показать весь комментарий
16.07.2022 13:05 Ответить
🤣👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
16.07.2022 13:39 Ответить
Коли зечмоня з України здрисне.
показать весь комментарий
16.07.2022 13:24 Ответить
Ось тут треба акцентувати:"Зрадники Української Держави."
показать весь комментарий
16.07.2022 13:27 Ответить
вангую:
куля знайде"херроя"
показать весь комментарий
16.07.2022 13:03 Ответить
Скiльки вiдсоткiв з мудрага нарiда вiн зрадив? Ванiж пАприколу робили це разом...
показать весь комментарий
16.07.2022 13:16 Ответить
зелене чмо. Та й барига канали кому треба здавав.Одне одного варті
показать весь комментарий
16.07.2022 13:59 Ответить
А ну, фанатики ваЗеліна, скажіть, будь ласка, звідки у простого депутата такі статки? @б твою ж мать! Шо за #уйня!
Правильно сказала конгресвумен Вікторія, депутати повинні бути з народу!
ВаЗелін копав яму Пороху, але потрапив в неї сам!
показать весь комментарий
16.07.2022 18:06 Ответить
 
 