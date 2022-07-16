Жителям Сум и Белополья власти советуют на выходные уехать из-за высокой угрозы обстрелов
Городские головы Сум и Белополье Сумской области советуют горожанам выехать из городов на выходные - из-за высокой угрозы российских обстрелов.
Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке городской голова Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Тем, кто не может выехать из города по разным причинам, мэр советует меньше посещать места скопления людей в течении выходных, оставаться дома и в случае воздушной тревоги не выходить на улицы, а находиться в укрытиях.
Также с призывом уехать к горожанам обратился городской голова Белополья Юрий Зарко.
"Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я посоветовал бы тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!" – написал он.
Как сообщалось, за ночь и утром 16 июля враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в Эсманской громаде есть значительные разрушения.
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Он вам ничего не должен, бо кожен з нас президент
чтобы каждую ночь они ждали и получали ожидаемое...
ну нельзя HIMARSами... можно минометами, артой, градами и прочими "подарками и покупками" под которые мы не обещали их неприменение по параше...
Євросоюз платить неміряно росії за сировину.путін видав указ робити і вночі,аби зброї було все більше.А Україна як на ладоні: туди стріляють як не попадя- і в житлові будинки,і в площі,в мам і дітей....
А росію трогать ніззя!