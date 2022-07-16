Жителям Сум и Белополья власти советуют на выходные уехать из-за высокой угрозы обстрелов

Городские головы Сум и Белополье Сумской области советуют горожанам выехать из городов на выходные - из-за высокой угрозы российских обстрелов.

Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке городской голова Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Тем, кто не может выехать из города по разным причинам, мэр советует меньше посещать места скопления людей в течении выходных, оставаться дома и в случае воздушной тревоги не выходить на улицы, а находиться в укрытиях.

Также читайте: Армия – не только техника и стратегия, это ценности, - Моравецкий

Также с призывом уехать к горожанам обратился городской голова Белополья Юрий Зарко.

"Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я посоветовал бы тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!" – написал он.

Как сообщалось, за ночь и утром 16 июля враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в Эсманской громаде есть значительные разрушения.