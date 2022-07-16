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Новости Война
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Жителям Сум и Белополья власти советуют на выходные уехать из-за высокой угрозы обстрелов

евакуація

Городские головы Сум и Белополье Сумской области советуют горожанам выехать из городов на выходные - из-за высокой угрозы российских обстрелов.

Соответствующее обращение опубликовал в фейсбуке городской голова Сум Александр Лысенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Тем, кто не может выехать из города по разным причинам, мэр советует меньше посещать места скопления людей в течении выходных, оставаться дома и в случае воздушной тревоги не выходить на улицы, а находиться в укрытиях.

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Также с призывом уехать к горожанам обратился городской голова Белополья Юрий Зарко.

"Похоже, нас ждут непростые выходные. Поэтому я посоветовал бы тем, у кого есть такая возможность, выехать на пару дней к родственникам в села, подальше от границы хотя бы на 40 км. В первую очередь это касается тех, у кого есть маленькие дети! Берегите себя!" – написал он.

Как сообщалось, за ночь и утром 16 июля враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в Эсманской громаде есть значительные разрушения.

обстрел (27043) Сумская область (3094) Сумы (1138) эвакуация (2069) Лысенко_Александр (15)


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Топ комментарии
+9
82.1% Сумщини голосили за ахх какова чувака на лісапеті.
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16.07.2022 11:43
+7
Ну так він і не дурак, він - ворог. І лише повні імбецили це досі не зрозуміли.
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16.07.2022 12:06
+7
Променяли в 19-м ракетобудивництво на дорогобудивництво, вот результат
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16.07.2022 12:07
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да не повезло приграничным городам и другим нп.
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16.07.2022 11:36 Ответить
не повезло всей Украине...
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16.07.2022 11:58 Ответить
Нефиг было выбирать предателей и колаборантов во власть.... ""какая разница""
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16.07.2022 12:05 Ответить
Не повезло з владой, которую они выбрали
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16.07.2022 11:39 Ответить
82.1% Сумщини голосили за ахх какова чувака на лісапеті.
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16.07.2022 11:43 Ответить
Променяли в 19-м ракетобудивництво на дорогобудивництво, вот результат
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16.07.2022 12:07 Ответить
я за Кошулинського -- достали вже своім Порошенком
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16.07.2022 11:46 Ответить
кто и за кого-в данном случае значения не имеет!!все "хороши" по-своему, а у людей ноги-руки-головы отлетают тем временем..
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16.07.2022 11:49 Ответить
ну так тикают в кожному дописі -- Зеля - дурак
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16.07.2022 12:00 Ответить
Ну так він і не дурак, він - ворог. І лише повні імбецили це досі не зрозуміли.
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16.07.2022 12:06 Ответить
Те, хто і за кого голосував, завжди має значення. Особливо, коли це критично важливий фактор, бо в країні війна і на чолі держави має стояти державник, а не обдовбаний поц, що ******** грати **** на роялі. Не треба скидати провину з тих доабойобів, які привели цю падаль до влади. В тому, що зараз відбувається в країні, є і їхня провина. "Кто і за кого - значєнія нє імєєт..." Ну-ну... А може ти мала на увазі "какая разніца"? А от щоб у людей потім голови не відлітали, їм треба навчитись їх вмикати у кабінках для голосування.
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16.07.2022 12:05 Ответить
І Куди влада радить поїхати??У Конче-Заспу??Чи у Пуще-Водицю??Чи гроші видали?Чи безпека 100%?
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16.07.2022 11:47 Ответить
Зеля радив на шашлики.
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16.07.2022 11:50 Ответить
Какие гроши?
Он вам ничего не должен, бо кожен з нас президент
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16.07.2022 12:00 Ответить
а заткнуть глотку этим хулиганам-стреляльщикам влада "неспроможна"? или мы "сховаемось", а "перемога" сама прийде...
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16.07.2022 11:47 Ответить
Да просто ********* в ответ, откуда прилетело. Как Израиль.
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16.07.2022 12:46 Ответить
Белгород теж мабуть евакуюеться
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16.07.2022 11:54 Ответить
белгород должен уже понемногу разрушаться
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16.07.2022 12:24 Ответить
Саме безпечне місце куди вони можуть поїхати це Білгород. Харків, Одеса, Дніпро, Вінниця, Кременчук розбомблені, а Білгород ближче всіх до кордону і стоїть собі цілий та не ушкодженний посеред "війни", мабуть там ще й шашлики продають.
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16.07.2022 12:02 Ответить
не все зразу -- будем бити -- ось енурез підіишов
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16.07.2022 12:02 Ответить
а было бы не плохо...чтобы такое советовали приграничным городам в параше...
чтобы каждую ночь они ждали и получали ожидаемое...
ну нельзя HIMARSами... можно минометами, артой, градами и прочими "подарками и покупками" под которые мы не обещали их неприменение по параше...
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16.07.2022 12:04 Ответить
Поки Америка не дала добро на бомбування російських заводів зброї,Україну будуть обстрілювати чимдалі-гірше.Шойгу сказав:по всім напрямкам! Авось в Хімерс поцілять...
Євросоюз платить неміряно росії за сировину.путін видав указ робити і вночі,аби зброї було все більше.А Україна як на ладоні: туди стріляють як не попадя- і в житлові будинки,і в площі,в мам і дітей....
А росію трогать ніззя!
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16.07.2022 12:20 Ответить
Поки не буде достойної відповіді ЗСУ по ворожій території. до тих пір росія буде вбивати українців. Пора вже Залужному прийняти це відповідальне рішення. якого від нього чекає Україна ! Якщо сам неспроможний. чи руки йому в"яжуть. то хай заручиться підтримкою Генштабу та парламенту на закритому засіданні. Пора прийшла. вже давно...
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16.07.2022 12:28 Ответить
Було б непогано мерові уточнити, які саме сховища він мав на увазі
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16.07.2022 12:34 Ответить
Вот так они выдавливают наших людей с пограничных зон. А потом заходят и спокойно захватывают пустую территорию. Так они действуют и на Донбассе против ВСУ.
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16.07.2022 12:37 Ответить
А может надо не наших людей выгонять, а *********** террористов? Это в голову не приходило? Сколько еще украинцев могут расстреливать, как в тире? Что это за "молчание ягнят" от власти?!
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16.07.2022 12:48 Ответить
Хрюкай в другом месте, животное.
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16.07.2022 12:56 Ответить
А що заважає рашистам пуляти ракетами куди завгодно в інші дні?
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16.07.2022 17:15 Ответить
 
 