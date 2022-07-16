Офис генпрокурора разместил, а затем удалил объявление о заседании комиссии по избранию главы САП, - Шабунин. СКРИНШОТ
Председатель комиссии Коваль и "худшая часть ОП" продолжают препятствовать избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
Он обратил внимание, что накануне на сайте Офиса генпрокурора появилось объявление о запланированном на 19 июля заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Но вскоре оно исчезло.
"Это объявление, как вы понимаете, успели увидеть не только мы, но и международные партнеры", – пишет Шабунин.
Он обращает внимание, что на этой неделе послы G7 уже напоминали властям о необходимости провести конкурс и повторяли, что это самое простое требование на пути Украины к ЕС.
"Но худшая часть ОП (и глава комиссии Коваль) и дальше продолжают делать из Украины посмешище", - утверждает Шабунин.
Он добавил, что даже если объявление снова появится, это еще не означает, что заседание состоится.
"В ОП остается несколько сценариев, как дальше подрывать процесс и позорить нас на весь мир. Например, ранее апелляционный суд анонсировал, что примет свое решение по делу до 18 июля", - добавил Шабунин.
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Хочуть 5+,щоб вкрасти 3.5+,тому дають 1.5-1.7 .
а, скорее всего, своего у него никогда и не было.. закомплексованный, мстительный, брехливый, маленький лицедей с набором масок, кумир недалёких людей..(
Никто не помнит, и это беда населения, которое в беспамятстве с реуклярным упорством прётся на избирательные участки.
Чьим гитарам чужды пасторали."(с)
Уже зрозуміло, що питання було лише в даті.
Але за дев'ять днів до вторгнення Зеленський усе ще каже, що якщо більше грошей виділяти на армію, то не залишиться грошей на дороги (тому хай розкошелюються західні партнери).
Це вже через тиждень після топ-заяви Залужного і Резнікова про "велкам ту хелл, вас тут усіх убиватумуть, швайнехунди", після прямого виступу Байдена і Саллівана із попередженням про вторгнення, після сепарських загальної мобілізації і евакуації в Ростовську область, після підтягування нових військ РФ до кордонів замість відведення, після понтонів на кордоні, припинення польотів західних авіакомпаній і т.д.
І ось моє улюблене: "Офіс президента "в ручному режимі" забороняє органам влади поширювати брошуру виживання "У випадку надзвичайної ситуації або війни", розроблену Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП... Мотивують тим, що вона "може спричинити паніку".
До речі, перед тим, 13 лютого, Ганна Маляр каже: "Станом на сьогодні ми не фіксуємо створення ударних груп".
І тоді ж твіттер Міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку видає мапу зі стрілочками російських ударів, які от-от очікуються.
А 20 лютого: "Міністр оборони України Олексій Резніков вважає недоречними розмови про те, що повномасштабний напад Росії на Україну може бути "завтра-післязавтра", адже ЗС РФ не сформували ударного угруповання".
А ось 21 лютого: "Росія не має такого контингенту в Білорусі, щоб напасти на Київ, - Резніков".
Я досі не розумію, що це було з боку нашої розвідки, нашого МОУ і Верховного Головнокомандувача. Чи сліпа віра, що дивовижним чином справдиться той щасливий сценарій, імовірність якого 2%, і Путін відведе війська, або все обмежиться Донбасом? Чи таки була усвідомлена неминучість великої війни, але вважалося, що армія якось готується, а люди хай ще кілька днів поживуть у мирі, а там якось по ходу розберемося?
Але ж зрештою отримали і війну, і паніку, і збитки економіці, і.
До речі, якщо хто забув - спеціальна операція рсн називається "Бросок мангуста".
Промахнувся мангуст. Загруз."
Главный кто выиграл от войны это шайка у власти. Зеленский не смог бы выступать везде и ему бы не хлопали и не слушали. Это для него важнее всего. Деньги бы не текли потоком в разворованный бюджет. А люди померли? Так не на часи и вообще ты не за Украину и враг, если критикуешь их.
Остается только выносить Ермака-Татарова вперед ногами из власти, величайшему гению современности похер, что они сдают страну врагу.
Поки що він гарантував послаблення оборонної міці країни і сваволю свого ОП!
Наслідки пожинаємо!
посмешищеполное у*бище "
Потому что это и есть задание дерьмаку от лубянки. на которое Оманом повязан зеля.
Задача дермОПы оставить Украину 1 на 1 с х**лом...
Ге ж...
То така забавка - "сматры, дэвачка: кукалка ест - кукалка нэт!" (с)
Як казав один неЛох «я нікому нічего нє должен!»
Чекай.