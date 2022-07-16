Офис генпрокурора разместил, а затем удалил объявление о заседании комиссии по избранию главы САП, - Шабунин. СКРИНШОТ

Председатель комиссии Коваль и "худшая часть ОП" продолжают препятствовать избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он обратил внимание, что накануне на сайте Офиса генпрокурора появилось объявление о запланированном на 19 июля заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Но вскоре оно исчезло.

"Это объявление, как вы понимаете, успели увидеть не только мы, но и международные партнеры", – пишет Шабунин.

Он обращает внимание, что на этой неделе послы G7 уже напоминали властям о необходимости провести конкурс и повторяли, что это самое простое требование на пути Украины к ЕС.

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"Но худшая часть ОП (и глава комиссии Коваль) и дальше продолжают делать из Украины посмешище", - утверждает Шабунин.

Он добавил, что даже если объявление снова появится, это еще не означает, что заседание состоится.

"В ОП остается несколько сценариев, как дальше подрывать процесс и позорить нас на весь мир. Например, ранее апелляционный суд анонсировал, что примет свое решение по делу до 18 июля", - добавил Шабунин.

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