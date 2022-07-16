РФ пытается вербовать за границей причастных к поставке оружия Украине, - разведка

Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет прежде всего о деятельности спецслужб РФ в странах Восточной Европы.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия", - рассказали в разведке.

Также смотрите: Наши аэродромы не готовы для F-16, - Резников. ВИДЕО

В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать пророссийских активистов.

По сообщению ГУР МО, европейцы, получив от РФ предложения о сотрудничестве, обращаются в полицию и органы безопасности.