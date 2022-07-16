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РФ пытается вербовать за границей причастных к поставке оружия Украине, - разведка

шпигун

Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет прежде всего о деятельности спецслужб РФ в странах Восточной Европы.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза по закрытым каналам связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия", - рассказали в разведке.

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В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать пророссийских активистов.

По сообщению ГУР МО, европейцы, получив от РФ предложения о сотрудничестве, обращаются в полицию и органы безопасности.

оружие (10208) помощь (7789) разведка (4171) россия (95454) шпионаж (1383)


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Топ комментарии
+14
Видно Хаймарси добре припікають їм очко.
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16.07.2022 12:53
+8
А знаєте, ким був Єрмак до того, як став керувати Україною і Зе? 8 років був позаштатним радником депутата від Партії Регіонів Ельбруса Тадеєва, спортсмена і бандита групировки Савлохова.
питух был 8 лет смотрящим от ФСБ за тупым осетином
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16.07.2022 13:00
+4
а шо, у нас ОПа уже за кордоном работает?
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16.07.2022 12:56
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Видно Хаймарси добре припікають їм очко.
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16.07.2022 12:53 Ответить
а шо, у нас ОПа уже за кордоном работает?
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16.07.2022 12:56 Ответить
руссо М270
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16.07.2022 12:58 Ответить
А знаєте, ким був Єрмак до того, як став керувати Україною і Зе? 8 років був позаштатним радником депутата від Партії Регіонів Ельбруса Тадеєва, спортсмена і бандита групировки Савлохова.
питух был 8 лет смотрящим от ФСБ за тупым осетином
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16.07.2022 13:00 Ответить
Ідіотизм не лікується.
Молдаванскій бот подоляка, йди на ***.
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16.07.2022 13:19 Ответить
Объясните, а то я не в теме. Когда пишут подоляковский бот, имеется ввиду подоляк из опы, или прокацаский блохер? Без шуток, до сих пор не в курсе.
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16.07.2022 13:41 Ответить
З ОПи, звичайно. Кому цікаві орковські блохери?
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16.07.2022 13:58 Ответить
касапам легше завербувати продажних журиків.
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16.07.2022 13:00 Ответить
Наша разведка не факты работы кацапской разведки должна констатировать , а сама делом заниматься: вербовать в кацапии алкашей, наркош, психов , просто кацапов которым нужны деньги для взрывов, терактов, расстрелов гражданской кацапни в ВУЗах, ТРЦ, рынках . метро. Наши люди страдают, а они в комментах радуются смертям наших детей. Ракет у нас ПОКА нет , поэтому вся надежда на наших ГРУ и СБУ.
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16.07.2022 13:04 Ответить
росіяни - це поїхавша секта смерті, яка всім народом молиться на війну і вбивства інших народів - тому це не так просто. Подивись он на "хорошіх рускіх" хоча б - вони теж стікаючи слиною вимагають від України перестати існувати.
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16.07.2022 13:20 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZUzxEgMQdPFRVH8li43H8wuDPuKqtpoltl0e2yI9qgZzA3h51GB6m2xRmJgBmYIvRO6IWKcs2q9eMk6sIHdUx0Fh9fbaMd6NX3kEPpGC4RBmS6OQuFDD9Z3omjMkiKyfi_PKRIVRDgmqibluGrkZbSV&__tn__=%2CO%2CP-R#?bba 2 hrs ·У той самий час, коли рашисти убивають цивільних українців у наших містах, у Стамбулі проходили переговори чотиристоронньої переговорної групи (Україна-Туреччина-ООН-рашистські виродки) про розблокування експорту зерна з наших портів. Україна виявилася дуже договороздатною. Убивства наших громадян усі переговорні сторони цікавлять значно менше, ніж зростання цін на продовольство в ряді країн світу (реальної загрози голоду цього року ще нема, вона виникне, якщо московських недолюдків не вдасться зупинити до кінця року).

Ні, я розумію, що навіть під час найжорстокіших воєн іноді можуть вестися переговори. Я розумію цинічний інтерес Туреччини, а цинізм там дуже явний. Мені ясно, які мотиви ************ посадовців ООН. Я не бачу реальних мотивів у двох сторін, з яких одна - агресор, а друга - жертва агресії.

Рашисти - їм же вигідно, щоб Україна не могла продати свою продукцію. І вигідне зростання цін, коли вони можуть з подвійною вигодою продавати і своє, й крадене в нас. Тому я ніколи не повірю в альтруїзм цих нелюдів. Вони або не виконають обіцяного та звинуватять потім у провалі Україну, або використають обставини, щоб завдати нам максимальної шкоди, або ж виторгують для себе зменшення санкційного тиску й образ миротворця та посередника. Я очікую від них лише зла.

Україна. Сьогодні, коли наша продукція потрібна світу, треба ставити умови. Конвоювання суден та охорона наших портів флотами НАТО - було б прийнятно. Замість того укрсучвлада погодилася на переговори, де гарантом виступає лише Туреччина. Про "гарантії" від ООН нехай вам "евакуйовані" захисники Маріуполя розкажуть. Знову українська делегація йде на переговори без вимог глобального рівня, хоча б цілковитого припинення атак по наших містах. Вони навіть для Одеси, звідки планують вивозити зерно, нічого не випрошували - цієї ночі новий ракетний обстріл міста. Вони ведуть переговори лише про вивезення зерна та безпеку цього маршруту, для них нема війни, нема загиблих!

І на останок - Генсек ООН за підсумками давав брифінг. Говорив речі цілком політкоректні, він знає, як треба поводитися перед пресою - не з Кварталу ж починав свою кар'єру. А потім, по завершенні, з кимось приватно ділився враженнями від переговорів, не перевіривши, що трансляція триває. Чогось страшного не сказав, сповістив лише, що його здивувало те, як конструктивно й доброзичливо делегації України й московії домовлялися та шукали компромісів. Коли стало зрозуміло, що це все ще записують, чомусь обурився, вимагав видалити записи. З чого б це? Бо мабуть ця "доброзичливість та конструктивність" була аж надто високого рівня, як для країни, в якій щодня убивають її мирних мешканців.

Мені це щось нагадало. Інші переговори в Стамбулі. Зрадник Арахамія разом із Подоляком та О.Чалим стараються догодити своїм "партнерам" висувають такі поступки, яких навіть самим mozk@лям вимагати соромно. Відрікаються від НАТО, просять рашу стати гарантом нашої безпеки. За кілька днів до цього наші ЗСУ, тероборона та інші силові структури вже майже повністю звільнили Ірпінь, тіснили ворога з Бучі. Ми вже побачили тіла убитих на вулицях цих міст, жахи Макарова, Бородянки, усіх окупованих територій. Жахнулися всі. Крім дружніх "партньоров": української делегації та рашистських виродків. От лише для мене питання, хто за тим столом переговорів були більшими виродками?

У мене є одна пропозиція. Її, звичайно, ця укрсучвлада ніколи не підтримає. Але я б наполягав, що всі делегації, які їдуть на будь-які переговори з ворогом чи про ворога, мають перед відбуттям приїхати в місце чергових злочинів ерефії та побути хоча б добу на руїнах, з родичами убитих, у лікарнях, серед рятувальників. То може тоді хоч трошки менше зради й більше національного інтересу буде в наших представників. Хоча... напевно я переоцінюю їхню моральність та здатність до емпатії. Зроблять пару жорстких селфі та влаштують черговий піар на крові, щоб, коли відключать камери, руки в кишені, кебаб у морду і паржать. Уже ж було й не раз...
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16.07.2022 13:28 Ответить
Ех, Тарасе, Тарасе...
Наче ж і нормальна людина, і син видатного українця...
Чого ж ти, падло, бидлюковичу прислуживав? Як тобі тепер вірити?
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16.07.2022 14:00 Ответить
Та шо там довго розповідати. .уки зелені та й усе.
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16.07.2022 14:01 Ответить
Забайкальське золото та алтайські брільянти ніколи не закінчуються, як і розбещенні европейская пісюни і пиські.
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16.07.2022 14:03 Ответить
Та скажи. Інша справа - українці. В нас ніхто, ніколи, ніяких 30 років мільйонами не дрочив на СССР, не тяг сюди російську попсу, "журналістів" і інше лайно. Крачука, Кучму, Януковича і Зеленського нас європейські пісюни і піськи обрали.
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16.07.2022 16:57 Ответить
 
 