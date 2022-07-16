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Новости Война
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Россияне наносят удары по тыловым городам, чтобы создать напряжение в стране, но линия фронта продвигается в сторону РФ, - Силы обороны

дснс,вінниця

Целью ракетных ударов россиян по тыловым регионам Украины является посеять панику среди населения и создать внутреннее напряжение в стране.

Об этом заявила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Это психологическое давление на регионы, которые считаются глубоко тыловыми, это внутреннее напряжение в стране, чтобы не было понимания, что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и вычистки наших территорий", — заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, на протяжении последних дней ряд украинских городов — Винница, Днепр, Никополь, Чугуев, Одесса — получили мощные удары. Кроме того, над Киевщиной и Полтавщиной ракеты удалось сбить.

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оборона (5202) обстрел (27043) россия (95454)


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Топ комментарии
+12
Прийшов час палити територію руZZні та їхніх бульбашних сpakoлизів
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16.07.2022 13:10
+10
Наташа, координируй свои "силы обороны" на кухне, а у нас есть ВСУ и Залужный!!!
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16.07.2022 13:14
+5
"...что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и вычистки наших территорий", - заявила Наталья Гуменюк." В переводе а зелёного языка Шаг вперёд - это два назад.
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16.07.2022 13:43
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Прийшов час палити територію руZZні та їхніх бульбашних сpakoлизів
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16.07.2022 13:10 Ответить
Наташа, координируй свои "силы обороны" на кухне, а у нас есть ВСУ и Залужный!!!
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16.07.2022 13:14 Ответить
Та не в этом дело, а в том, что после ударов Хаймарсов у орков сильно просела мораль и началось нытьё, чтобы заткнуть им рты нанесли удары по украинским городам. Орки "напились крови" и заткнулись и теперь даже радуются, ибо память у них, как у аквариумных рыбок, уже забыли про удары. Ничего 270-ые и ракеты на 300 км им сейчас напомнят.
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16.07.2022 13:42 Ответить
"...что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и вычистки наших территорий", - заявила Наталья Гуменюк." В переводе а зелёного языка Шаг вперёд - это два назад.
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16.07.2022 13:43 Ответить
так Наталия и есть ВСУ
а Залужный инертный какой-то
пока не видно ни одной операции достойной
кроме уничтожения складов и штабов врага
про наступление говорить не приходится
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16.07.2022 13:56 Ответить
Ну вообще-то уничтожение штабов и складов и есть первоочередная цель. На Змеином блестящая операция, также откинул русских с севера. Блестящие выходы из окружений без потерь в Золотом и Лисичанске. То может ты дупля не бьёшь, куда смотреть?
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16.07.2022 14:46 Ответить
Передайте ***********, что после каждого ракетного удара граждане Украины всаживают ещё по иголке в куклу *********** и множится желание уничтожить убийцу, а не просить у маньяка пощады.
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16.07.2022 14:10 Ответить
"але лінія фронту просувається в бік РФ, - заявила Наталя Гуменюк
Это о чем она? Я так понимаю, что это массовое явление в пределах хотя бы одной области.
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16.07.2022 14:51 Ответить

Блестящие выходы из окружений

ну если это ты ставишь в заслуги Залужному
то окончание войны нам придется очень долго ждать
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16.07.2022 15:05 Ответить
 
 