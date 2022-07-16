Россияне наносят удары по тыловым городам, чтобы создать напряжение в стране, но линия фронта продвигается в сторону РФ, - Силы обороны

Целью ракетных ударов россиян по тыловым регионам Украины является посеять панику среди населения и создать внутреннее напряжение в стране.

Об этом заявила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Это психологическое давление на регионы, которые считаются глубоко тыловыми, это внутреннее напряжение в стране, чтобы не было понимания, что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и вычистки наших территорий", — заявила Наталья Гуменюк.

Напомним, на протяжении последних дней ряд украинских городов — Винница, Днепр, Никополь, Чугуев, Одесса — получили мощные удары. Кроме того, над Киевщиной и Полтавщиной ракеты удалось сбить.

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