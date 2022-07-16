Скандал в Латвии: дети съездили на фестиваль в Беларусь. МИД требует объяснений
Воспитанники Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV приняли участие в фестивале "Славянский базар" в белорусском Витебске. Глава МИД Эдгар Ринкевич требует, чтобы руководители учреждения предоставили объяснения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.
Academy KidsTV называет "Славянский базар" "хорошим детским конкурсом, в котором принимают участие 23 страны". В организации не видят причин, почему они не могут поехать в Беларусь.
Ранее Academy KidsTV обращалась к представительству Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с просьбой взять у него интервью.
МИД Латвии просит ответственные учреждения оценить факт поездки детей в Витебск, сообщил глава министерства Эдгар Ринкевич.
"По причине грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участию в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - считает министр.
Ранее МИД Латвии неоднократно призывал граждан не ездить в Беларусь. Также латвийцев призвали немедленно уехать как из Белоруссии, так и из России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"
Детская академия телевидения и радио- это современное образование, результат которого можно увидеть в эфире.
Ваша талант+ наши возможности!
Образовательная программа разработана с учетом детско-юношеского воcприятия. Занятия проводятся в игровой и тренинговой форме. В программу обучения входят: журналистика, актерское мастерство, фотосъемка, техника речи, монтаж, анимация, операторское искусство, психология общения, развитие креативности.
Меньше