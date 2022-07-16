РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5312 посетителей онлайн
Новости
12 528 22

Скандал в Латвии: дети съездили на фестиваль в Беларусь. МИД требует объяснений

базар,слов'нський

Воспитанники Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV приняли участие в фестивале "Славянский базар" в белорусском Витебске. Глава МИД Эдгар Ринкевич требует, чтобы руководители учреждения предоставили объяснения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Academy KidsTV называет "Славянский базар" "хорошим детским конкурсом, в котором принимают участие 23 страны". В организации не видят причин, почему они не могут поехать в Беларусь.

Ранее Academy KidsTV обращалась к представительству Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с просьбой взять у него интервью.

Читайте: В немецком Штутгарте отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко

МИД Латвии просит ответственные учреждения оценить факт поездки детей в Витебск, сообщил глава министерства Эдгар Ринкевич.

"По причине грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участию в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - считает министр.

Ранее МИД Латвии неоднократно призывал граждан не ездить в Беларусь. Также латвийцев призвали немедленно уехать как из Белоруссии, так и из России.

Также читайте: Россиянам и белорусам в Эстонии запретят владеть оружием

Беларусь (7890) дети (6491) культура (841) Латвия (1333) Ринкевичс Эдгарс (143)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
В Латвії дофіга замаскованої вати.
показать весь комментарий
16.07.2022 13:27
+21
*дєті внє палітіка*, а потім: Вимагаємо повернути вкрадених дітей, вимагаємо, просимо, молимо на колінях, Закликаємо, Наполегливо Засуджуємо! Занепокоєні!
показать весь комментарий
16.07.2022 13:27
+12
Вигнать посадових осіб, що причетні до провокації Хай їдуть до "братів-слов"ян" у Росію (яка, між іншим, і є організатором того "базару" - хоча до слов"ян вона має лише опосередкований стосунок - тим що користується штучним діалектом, створеним на основі української мови)
показать весь комментарий
16.07.2022 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Латвії дофіга замаскованої вати.
показать весь комментарий
16.07.2022 13:27 Ответить
Більше не замаскованої, навіть мову не вчать аби не маскуватися, у Естонії такі мультики не проходять...
показать весь комментарий
16.07.2022 13:58 Ответить
да стремно , что детей могли взять в заложники , от ваты можно ждать чего угодно
показать весь комментарий
16.07.2022 16:01 Ответить
ne to shto dofiga - no ee mnogo i ana v poslednee vremja ochen aktivna....zhdut tankov asvabaditelei navernoe pravda - kogda v 91om nado bilo vihaditj s cvetami vstrechatj - vse sideli po domam u televizorov podzhav hvosti - tak kak na ulicah latishi barikadi stroili
показать весь комментарий
16.07.2022 14:02 Ответить
*дєті внє палітіка*, а потім: Вимагаємо повернути вкрадених дітей, вимагаємо, просимо, молимо на колінях, Закликаємо, Наполегливо Засуджуємо! Занепокоєні!
показать весь комментарий
16.07.2022 13:27 Ответить
крінжатіна. То урускоязичниє нєгражданє таке утнули
показать весь комментарий
16.07.2022 13:30 Ответить
Вигнать посадових осіб, що причетні до провокації Хай їдуть до "братів-слов"ян" у Росію (яка, між іншим, і є організатором того "базару" - хоча до слов"ян вона має лише опосередкований стосунок - тим що користується штучним діалектом, створеним на основі української мови)
показать весь комментарий
16.07.2022 13:38 Ответить
Чтобы наказать - должен быть запрещающий закон. А у них этого нет - у них только рекомендации. А этого недостаточно для наказания. Во всяком случае в европейском государстве.
показать весь комментарий
16.07.2022 13:48 Ответить
анижедети...
показать весь комментарий
16.07.2022 13:42 Ответить
кгбшная агентура
показать весь комментарий
16.07.2022 13:46 Ответить
Eta ruskije sazdali organizaciju dlja svaih otpriskov , mozhna toka dogadivatsa chjo tam vlivajut v mozg junnih ruskih ......
показать весь комментарий
16.07.2022 13:49 Ответить
там і українка була РЕНАТА ШТИФЕЛЬ (УКРАИНА) (дорослий конкурс)
показать весь комментарий
16.07.2022 13:52 Ответить
Який слав'нський базар без ватних українців)) білорасєя стільки пе...дить про православ' я якби іх там було більше за усіх у світі...
показать весь комментарий
16.07.2022 14:05 Ответить
Украинских детей после 14 г. группами тоже частенько возили на всякие фестивали, в "православные лагеря" и т.д.
показать весь комментарий
16.07.2022 13:58 Ответить
sho ce pervy raz slishu pra kakoi ta "Academy KidsTV".... apjatj kakoe to vatnoe pozorishe....eta prosta kakoi ta grebany stid . i kakova cherta tam voobshe granica nezakrita esho...
показать весь комментарий
16.07.2022 13:58 Ответить
Мутна якась контора http://www.kidstv.lv/ Academy KidsTV , https://www.youtube.com/c/AcademyKIDSTV/videos ютуб
показать весь комментарий
16.07.2022 14:28 Ответить
Там было столько представителей стран, друзей Украины, что если их расстрелять, это потянет на геноцид.
показать весь комментарий
16.07.2022 14:03 Ответить
Тем кто туда поехал просто запретить въезд обратно. Пусть на своих базарах сидят до посинения.
показать весь комментарий
16.07.2022 15:16 Ответить
Ринкевич, что ты докопался до педагогов этой школы "не интересующихся политикой", если у тебя на свободе до сих пор ходят такие уроды как Татьяна Жданок, Владимир Линдерман (нацболовское погоняло Абель), Нил Ушаков и прочие рашисты?!
показать весь комментарий
16.07.2022 15:28 Ответить
uvi ne on reshaet komu sidetj
показать весь комментарий
17.07.2022 08:22 Ответить
эти на музыку поехали. Шведы кацапскую фигуристку пригласили на мастер класс...зашибись какие важные причины увидеться с фашистами....
показать весь комментарий
16.07.2022 15:37 Ответить
А вы почитайте, что это за "академия" русскоязычная: https://www.facebook.com/ACADEMY.KIDSTV/?ref=page_internal

"

Детская академия телевидения и радио- это современное образование, результат которого можно увидеть в эфире.



Ваша талант+ наши возможности!

Образовательная программа разработана с учетом детско-юношеского воcприятия. Занятия проводятся в игровой и тренинговой форме. В программу обучения входят: журналистика, актерское мастерство, фотосъемка, техника речи, монтаж, анимация, операторское искусство, психология общения, развитие креативности.

Меньше
показать весь комментарий
17.07.2022 13:40 Ответить
 
 