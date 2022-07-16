Скандал в Латвии: дети съездили на фестиваль в Беларусь. МИД требует объяснений

Воспитанники Рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV приняли участие в фестивале "Славянский базар" в белорусском Витебске. Глава МИД Эдгар Ринкевич требует, чтобы руководители учреждения предоставили объяснения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Delfi.

Academy KidsTV называет "Славянский базар" "хорошим детским конкурсом, в котором принимают участие 23 страны". В организации не видят причин, почему они не могут поехать в Беларусь.

Ранее Academy KidsTV обращалась к представительству Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с просьбой взять у него интервью.

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МИД Латвии просит ответственные учреждения оценить факт поездки детей в Витебск, сообщил глава министерства Эдгар Ринкевич.

"По причине грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участию в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена", - считает министр.

Ранее МИД Латвии неоднократно призывал граждан не ездить в Беларусь. Также латвийцев призвали немедленно уехать как из Белоруссии, так и из России.

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