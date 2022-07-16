"Газпром" требует, чтобы Siemens продолжала обслуживание турбин "Северного потока" для "стабильной поставки газа в Европу"
Российский монополист "Газпром" 16 июля обратился в компанию Siemens с требованием инициировать возврат газовой турбины для газопровода "Северный поток".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, "Газпром" просит Siemens предоставить документацию, которая позволит доставить турбину на компрессорную станцию "Северного потока".
В заявлении "Газпрома" говорится, что компания рассчитывает на "бесспорное исполнение" Siemens своих обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависят поставки газа в Европу, сообщает издание.
Напомним, российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.
Турбины для прокачки газа изготовлены в Канаде. Там регулярно проходят техническое обслуживание на предприятиях Siemens Energy AG. Одна из турбин была отправлена в Монреаль на капитальный ремонт.
Киев обратился в Канаду с просьбой не возвращать России турбину, ссылаясь на санкции, запрещающие передачу любого оборудования, связанного с газом. Германия наоборот активно уговаривала партнеров вернуть агрегат, чтобы у РФ не было повода для сокращения поставок газа в ФРГ.
10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что отремонтированную турбину Siemens вернут.
Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.
В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.
Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".
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тепер рашка ще надрище їм на голову, щоби знали як намагатися в потворах побачити шось людське... і взагалі ...чи треба йти на поступки ******** слизнякам...
https://www.youtube.com/watch?v=dPnenwYZODY
отак коли ти між позором і війною обираєш позор то отримаєш і те і інше
классика
И так ясно, что дело не в турбинах, но зато у Путина не будет отмазок, мол мы не поставляем по техническим причинам.
будут дальше борзеть
если надо новый повод придумают чтобы оправдать понижение объемов перекачик газа
кто там говорил из немецких политиков
еще когда только сп2 собирались строить?
и продолжили после аннексии крыма, захвата части грузии
стоить сп2?
что газпром не политический проек?
Ситуація накштал цього - дайте попити води, а то так їсти хочеться, що заночувати немає де. Гопніки помийні!
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