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Новости Газовая война Санкции против России
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"Газпром" требует, чтобы Siemens продолжала обслуживание турбин "Северного потока" для "стабильной поставки газа в Европу"

потік,північний,турбіна

Российский монополист "Газпром" 16 июля обратился в компанию Siemens с требованием инициировать возврат газовой турбины для газопровода "Северный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, "Газпром" просит Siemens предоставить документацию, которая позволит доставить турбину на компрессорную станцию "Северного потока".

В заявлении "Газпрома" говорится, что компания рассчитывает на "бесспорное исполнение" Siemens своих обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависят поставки газа в Европу, сообщает издание.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Также читайте: Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто

Турбины для прокачки газа изготовлены в Канаде. Там регулярно проходят техническое обслуживание на предприятиях Siemens Energy AG. Одна из турбин была отправлена в Монреаль на капитальный ремонт.

Киев обратился в Канаду с просьбой не возвращать России турбину, ссылаясь на санкции, запрещающие передачу любого оборудования, связанного с газом. Германия наоборот активно уговаривала партнеров вернуть агрегат, чтобы у РФ не было повода для сокращения поставок газа в ФРГ.

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что отремонтированную турбину Siemens вернут.

Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

Также читайте: Венгрия не поддержит санкции против российского газа или "Газпрома", - Сийярто

В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".

Газпром (3183) Северный поток (1449) Siemens (103)


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Топ комментарии
+29
Дав блатоті цигарку, тепер кишені вивертай.
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16.07.2022 13:47
+17
і вимагає сказати ахмат-сіла, і попросити пробачення у рамзанки дирова, якщо хочуть газ
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16.07.2022 13:40
+16
вимагає... отакої... не просить, а саме вимагає? чому? тому що відчуває славбкість тих, хто погодився...
тепер рашка ще надрище їм на голову, щоби знали як намагатися в потворах побачити шось людське... і взагалі ...чи треба йти на поступки ******** слизнякам...
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16.07.2022 13:58
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і вимагає сказати ахмат-сіла, і попросити пробачення у рамзанки дирова, якщо хочуть газ
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16.07.2022 13:40 Ответить
а получітся - чечня єєто круто
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16.07.2022 18:29 Ответить
Дав блатоті цигарку, тепер кишені вивертай.
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16.07.2022 13:47 Ответить
Це має іньшу назву-шантаж...
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16.07.2022 13:52 Ответить
эти гансы приймут с проглотом , это не предки былых немцев
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16.07.2022 16:06 Ответить
А то что???!!! Заставите Siemens на табуретку встать, чтобы не отсасывать на коленях?
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16.07.2022 13:56 Ответить
Требую патроны к своему мистолету, что б вы отдали свои деньши
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16.07.2022 13:56 Ответить
вимагає... отакої... не просить, а саме вимагає? чому? тому що відчуває славбкість тих, хто погодився...
тепер рашка ще надрище їм на голову, щоби знали як намагатися в потворах побачити шось людське... і взагалі ...чи треба йти на поступки ******** слизнякам...
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16.07.2022 13:58 Ответить
Прогнулись? Все, труба. Ну неужели нет на Западе никого, кто бы понимал простейшую психологию гопоты кремлевской? Они понимают только силу. Исключительно силу и больше ничего.
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16.07.2022 14:02 Ответить
da vse oni uzhe ponimajut - prosta poka net alternativi , ka tolko , tak gazprom poluchit svoi bumerang
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16.07.2022 14:10 Ответить
Надеюсь...
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16.07.2022 14:24 Ответить
Там рафіновані шмарклєжуї.
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16.07.2022 14:11 Ответить
как то написал тут, что у власти в западном мире сплошное ЛГБТ, то есть больные люди. забанили
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16.07.2022 16:06 Ответить
Євротолєрасти, що тут скажеш. ***** їх усіх на кукані вертить багато років, і вертітиме надалі. Особлива подяка шрьодеру, фрау штазі та всім іншим мікронам з саркозями...
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16.07.2022 14:21 Ответить
Трудная зима и пареная репа

https://www.youtube.com/watch?v=dPnenwYZODY
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16.07.2022 14:26 Ответить
В історію це увійде як зрада Європи та залежності, а хто до цього причетний будуть піддані позору і забуттю...
отак коли ти між позором і війною обираєш позор то отримаєш і те і інше
классика
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16.07.2022 14:30 Ответить
Неприятно конечно чисто психологически, не не смертельно.

И так ясно, что дело не в турбинах, но зато у Путина не будет отмазок, мол мы не поставляем по техническим причинам.
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16.07.2022 14:31 Ответить
Ну - частково наші неправі Санкції передбачають лише заборону на постачання Про виконання договірних зобов"язань з приводу проведення ремонту (особливо планового) уже наявного у власності "Газпрому" обладнання - гарантію даю - у санкціях не передбачено От Канада і не "викаблучується" - не хоче "вляпаться" у завідомо програшну справу
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16.07.2022 14:34 Ответить
как и ожидали многие
будут дальше борзеть
если надо новый повод придумают чтобы оправдать понижение объемов перекачик газа
кто там говорил из немецких политиков
еще когда только сп2 собирались строить?
и продолжили после аннексии крыма, захвата части грузии
стоить сп2?
что газпром не политический проек?
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16.07.2022 14:36 Ответить
А сто х..їв їм в панамку, щоб мали що складати?
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16.07.2022 14:38 Ответить


Ситуація накштал цього - дайте попити води, а то так їсти хочеться, що заночувати немає де. Гопніки помийні!

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16.07.2022 14:41 Ответить
Сто баксов против пять что немцы прогнутся. Это уже стокгольмский синдром
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16.07.2022 14:50 Ответить
Це дуже добре! Проявили слабкість - отримуйте!
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16.07.2022 14:58 Ответить
Я думаю что жадная и ссыкливая немчура пойдёт на встречу с братьями по разуму.
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16.07.2022 17:35 Ответить
Половина гансов перетрахана к сожалению этими орками после 2мв. Дается в знаки
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16.07.2022 18:33 Ответить
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив цього тижня, що рішення про повернення турбін було прийнято, щоб Канада могла підтримати європейських союзників, які зіткнулися з енергетичними кризами, оскільки Росія обмежує доступ до свого постачання нафти і газу.

Держдепартамент США виступив із заявою на підтримку цього рішення, заявивши, що він допоможе Європі підвищити енергетичну безпеку і стійкість і протистояти "зусиллям Росії з озброєння енергетики".

Консерватори в комітеті також закликали віце-прем'єр-міністра Христю Фріланд з'явитися і стверджували, що ліберали намагаються перешкодити її свідченням, оскільки вона може не погодитися з рішенням про експорт.

Світовий конґрес українців звертається до Федерального суду з проханням підтримати режим санкцій і зупинити відвантаження, заявивши в заяві, що "ми не можемо забезпечити терористичну державу інструментами, необхідними для фінансування вбивства десятків тисяч невинних людей".

CBC
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16.07.2022 20:29 Ответить
Виступаючи перед журналістами на телемісті після зустрічі міністрів фінансів G20 на Балі, Індонезія, Фріланд заявила, що розуміє реакцію України, але захищає крок уряду як правильний, який потрібно зробити за цих обставин.

"Це було дуже важке рішення для Канади, і я розумію занепокоєння, яке Україна має з цього приводу, але це було правильно", - сказала Фріланд.

CBC
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17.07.2022 00:41 Ответить
 
 