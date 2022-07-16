"Газпром" требует, чтобы Siemens продолжала обслуживание турбин "Северного потока" для "стабильной поставки газа в Европу"

Российский монополист "Газпром" 16 июля обратился в компанию Siemens с требованием инициировать возврат газовой турбины для газопровода "Северный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, "Газпром" просит Siemens предоставить документацию, которая позволит доставить турбину на компрессорную станцию "Северного потока".

В заявлении "Газпрома" говорится, что компания рассчитывает на "бесспорное исполнение" Siemens своих обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависят поставки газа в Европу, сообщает издание.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

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Турбины для прокачки газа изготовлены в Канаде. Там регулярно проходят техническое обслуживание на предприятиях Siemens Energy AG. Одна из турбин была отправлена в Монреаль на капитальный ремонт.

Киев обратился в Канаду с просьбой не возвращать России турбину, ссылаясь на санкции, запрещающие передачу любого оборудования, связанного с газом. Германия наоборот активно уговаривала партнеров вернуть агрегат, чтобы у РФ не было повода для сокращения поставок газа в ФРГ.

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что отремонтированную турбину Siemens вернут.

Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады.

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В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода.

Украинская диаспора в Канаде подала в суд, чтобы остановить поставки турбин Siemens для "Северного потока".