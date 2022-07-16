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Украинский экспорт проигрывает на мировых рынках из-за высоких логистических затрат, - гендиректор "Запорожстали" Мироненко

запорожсталь

Из-за системных проблем с логистикой и повышения тарифов на перевозку, украинская продукция стала неконкурентной на европейском рынке.

Поэтому промышленность сокращает объемы производства и переводит работников в вынужденный простой, подчеркивает генеральный директор метзавода "Запорожсталь" Александр Мироненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По словам Мироненко, западные партнеры на границах не пропускают украинские грузы в необходимом объеме: продукция очень долго стоит на границах, а пользователи очень долго ждут, и в результате ищут аналогичную продукцию в Европе.

"Другая продукция, может, и не такая подходящая им по цене, но более быстрая в доставке. Потому что средний срок доставки нашей продукции — около 30 дней. Это очень долго, никто не будет столько ждать, когда цены на металл падают", — заметил Мироненко.

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Вторая причина – повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки на 70%. Это сделало выработку украинской продукции убыточной, поэтому предприятие отложило на неопределенный срок увеличение объемов производства.

"Повышение тарифов на железнодорожные перевозки увеличило себестоимость нашей продукции. Мы стали менее конкурентными на рынке металла, и это системная проблема, которая не дает нам увеличивать объемы производства, а соответственно – увеличивать валютные поступления в госбюджет. Дорогая логистика делает нашу продукцию убыточной: ее нет смысла производить. Мы со следующего месяца планировали наращивать производство и запускать третью доменную печь. Но пока мы пересмотрели наши планы, и пока мы не знаем, когда это будет сделано – возможно, в сентябре, а возможно и гораздо позже", — отметил Мироненко.

По его словам, завод работает только на двух доменных печах — это 50% мощности. Соответственно, 50% работников (это около 5 тысяч человек) отправлены в вынужденный простой с выплатой 2/3 зарплаты. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, государство должно поддержать бизнес и снизить налоги и тарифы, заставляющие предприятия сокращать производство.

"И наши государственные деятели, и бизнес должны решить, на чем мы зарабатываем: или на логистике, или мы увеличиваем производство и создаем новые рабочие места. Государство должно помогать бизнесу и способствовать его развитию, а не давить его налогами и тарифами. Тогда мы все вместе сможем наращивать объемы производства, создавать рабочие места и увеличивать валютные поступления в бюджет", – резюмировал Мироненко.

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Как известно, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%. Причины – блокирование портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или вовсе приостанавливают производство. Так, ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, в то время как часть украинских ГОКов приостановила работу.

Напомним, Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" повысили тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 70%. Против такого решения выступила Европейская бизнес-ассоциация и отраслевые союзы: они призвали власти не перекладывать на плечи бизнеса проблемы УЗ, ведь от войны пострадали все. Кроме того, компания является государственным монополистом и может запросить финансовую помощь за рубежом, в то время как частный украинский бизнес пока вообще не получает никакой помощи.

Запорожсталь (39) перевозки (519) Укрзализныця (2745) экспорт (876)


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Топ комментарии
+8
Укрзалізниця це державна компанія. Всі збитки, які вона зазнає, оплачуються з кишень пересічних громадян. Не бачу сенсу платити за плацкартний скотовоз 900грн аби ахмєтови, пінчуки, каломойські возили свою продукцію укрзалізницею за тарифами нижче ринкових.
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16.07.2022 14:02
+6
Красти суки менше треба, ви ж упирі як клеш, вчепилися у бюджет, не відірвеш, й вам насрати що війна.
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16.07.2022 14:14
+6
особенно мерзко выглядит , так называемая " наглядова рада"
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16.07.2022 16:09
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Укрзалізниця це державна компанія. Всі збитки, які вона зазнає, оплачуються з кишень пересічних громадян. Не бачу сенсу платити за плацкартний скотовоз 900грн аби ахмєтови, пінчуки, каломойські возили свою продукцію укрзалізницею за тарифами нижче ринкових.
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16.07.2022 14:02 Ответить
Так само і з енергетикою для населення, мільйонери теж населення...))
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16.07.2022 14:10 Ответить
УЗ это просто бездонное дно коррупции и разворовывания всего, чего только можно.
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16.07.2022 14:21 Ответить
особенно мерзко выглядит , так называемая " наглядова рада"
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16.07.2022 16:09 Ответить
А вы в курсе, что тарифы на грузоперевозки и цены для пасажиров никак не связаны? Ведь пасажирские перевозки во всех странах мира дотационные
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17.07.2022 10:09 Ответить
Проблему объяснил. Но твоя задача её решить. Подсказывай решение
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16.07.2022 14:05 Ответить
Український експорт програє на світових ринках через високі логістичні витрати, - гендиректор "Запоріжсталі" Мироненко Джерело: 16 07 22
27 апр. 2022 г. - Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала 26 квітня призупинити на один рік ввізне мито на весь український експорт
Європейський Союз https://suspilne.media/242778-v-op-ocinili-zbitki-ukraini-cerez-vijnu-i-rozpovili-ak-ih-kompensuvatimut/ скасував на рік мита на українські товари. До цього щороку Україна сплачувала податки у 25 млн євро. Нині цю суму можна зекономити
"І наші державні діячі, і бізнес повинні вирішити, на чому ми заробляємо: чи на логістиці, чи ми збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця. Держава має допомагати бізнесу і сприяти його розвитку, а не давити його податками та тарифами. Тоді ми всі разом зможемо нарощувати обсяги виробництва, створювати робочі місця та збільшувати валютні надходження до бюджету", - резюмував Мироненк Джерело:
Олександр Мироненко збільшуємо виробництво і створюємо нові робочі місця.
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16.07.2022 14:27 Ответить
Робіть так щоб не програвали, що вам заважає????
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16.07.2022 14:07 Ответить
Гроші вкладати?Та ви що,тоді власник незможе придбати черговий палац на європейському курорті..
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16.07.2022 14:53 Ответить
лишь бы высрать. У что вкладывать? Порты закрыты русскими, железка не вытягивает тех обьемов, что имеют металлурги и аграрии. Или вы предлагаете металл беспилотниками возить?
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17.07.2022 10:11 Ответить
Красти суки менше треба, ви ж упирі як клеш, вчепилися у бюджет, не відірвеш, й вам насрати що війна.
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16.07.2022 14:14 Ответить
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16.07.2022 14:16 Ответить
По словам Мироненко, западные партнёры на границах не пропускают украинские грузы в необходимом объеме: продукция очень долго стоит на границах, а результате ищут аналогичную продукцию в Европе.

Вторая причина - повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки на 70%.

Ну хоть тут без москалей обошлось и можно легко решить проблему.
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16.07.2022 14:32 Ответить
За вартітсь руди не хоче розказати де ще в світі безплатно добувають руду бідненький.
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16.07.2022 14:32 Ответить
тю, так слуги ж подымали ренту в прошлом году? С такой помпой президент рассказывал, что будут теперь наполнять фонд поколений
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17.07.2022 10:13 Ответить
Розв'язання всіх проблемних питань українського експорту - це розблокування наших чорноморських портів воєнним шляхом, тобто ліквідація бойового угрупування кораблів чф рф та ворожої авіації, що дислокується в Криму.
Один з варіантів вирішення цього завдання - проведення операції з розгрому чи витіснення рашистських військ з їх плацдарму на правому березі Дніпра, а також прорив сил оборони України до Мелітополя аж до Молочного лиману, щоб отримати вогневий контроль над кримськими аеродромами ворога, транспортними комунікаціями в районі мосту через керченську протоку та пунктами базування ворожого флоту у західній частині Криму і Севастополі.
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16.07.2022 14:42 Ответить
А скільки коштує логістика у ЕС?Дорожче чи дешевше ніж в Україні?
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16.07.2022 14:49 Ответить
це щось виходить коли наша украЇнська олія у Польші коштувала один євро а у нас два, ось і вся логістіка.
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16.07.2022 20:41 Ответить
Важно понимать, что ЕС вовсе не чужды дотации, так что в чистом виде сравнивать там бесполезно.
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19.07.2022 23:12 Ответить
В ЕС на дотациях вся политика построена. Но там это все прозрачно и отрыто, а главное, понятна четкая логика их распределения, получения и эффект
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20.07.2022 09:06 Ответить
Леонид Данилыч эту проблему решил ещё в 1995 году...когда сдал братской рабZee ядерный потенциал Украины...созданный в Украине...им же самим...
Парадоксы истории советского дерьма...
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16.07.2022 14:53 Ответить
И как она станет? Дешевле станет возить? Странно, но почему-то аграриям точно также невыгодно возить - там тоже дело в зарплате?
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19.07.2022 23:10 Ответить
совсем не жалко, может номер карты для пожертвований еще скинете?
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16.07.2022 19:57 Ответить
вопрос не в жалости, а том, что низкие показатели экспорта будут провоцировать отсутствие валютной выручки и рост курса. Вы заметили, что только за последнюю неделю на пару гривен курс вырос
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17.07.2022 10:14 Ответить
мені оце цікаво а за яку суму вони продають у європу. недавно купував трубу профільну 30/20 то мені обійшлось 85 грн метр погоний а 40/40 154 грн метр погоний,і доречі властник металобази сказав що Запоріжя зараз преостановило постачу металу украінським базам. так чого ж ви суки плачитетися коли самі украінці с проблемами купують метал.
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16.07.2022 20:31 Ответить
тож сказано вже давно, що працюють заводи на зменшеній потужності, бо невигідно працювати на повну.
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17.07.2022 11:13 Ответить
Вы понимаете, что до производства нужно довезти сначала руду, кокс и т.д. и т.п.? И с этим тоже есть проблемы. И да, ради того, чтоб кто-то купил 20 м трубы, запускать на полную мощность производство никто не будет. Увы, внутреннее потребление у нас всегда было гораздо меньше экспорта
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19.07.2022 23:09 Ответить
да і власники баз самі пропонують приЇхати і купити метал. відповідь одна металу немає.
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16.07.2022 20:34 Ответить
Хочеться вірити, що влада з бізнесом напрацюють вихід з ситуації. Не можна допускати, щоб через логістику завалювалась економіка. Чи в нас тільки розводити руками вміють і впадати в роль жертви обставин?
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17.07.2022 11:07 Ответить
Самое печальное, что ещё до войны проблемы с логистикой создавали проблемы для наших экспортёров, а сейчас вообще ахтунг. И очень хотелось бы чтоб поспешили с решением этих вопросов
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19.07.2022 23:07 Ответить
 
 