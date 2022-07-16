Украинский экспорт проигрывает на мировых рынках из-за высоких логистических затрат, - гендиректор "Запорожстали" Мироненко

Из-за системных проблем с логистикой и повышения тарифов на перевозку, украинская продукция стала неконкурентной на европейском рынке.

Поэтому промышленность сокращает объемы производства и переводит работников в вынужденный простой, подчеркивает генеральный директор метзавода "Запорожсталь" Александр Мироненко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По словам Мироненко, западные партнеры на границах не пропускают украинские грузы в необходимом объеме: продукция очень долго стоит на границах, а пользователи очень долго ждут, и в результате ищут аналогичную продукцию в Европе.

"Другая продукция, может, и не такая подходящая им по цене, но более быстрая в доставке. Потому что средний срок доставки нашей продукции — около 30 дней. Это очень долго, никто не будет столько ждать, когда цены на металл падают", — заметил Мироненко.

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Вторая причина – повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузовые перевозки на 70%. Это сделало выработку украинской продукции убыточной, поэтому предприятие отложило на неопределенный срок увеличение объемов производства.

"Повышение тарифов на железнодорожные перевозки увеличило себестоимость нашей продукции. Мы стали менее конкурентными на рынке металла, и это системная проблема, которая не дает нам увеличивать объемы производства, а соответственно – увеличивать валютные поступления в госбюджет. Дорогая логистика делает нашу продукцию убыточной: ее нет смысла производить. Мы со следующего месяца планировали наращивать производство и запускать третью доменную печь. Но пока мы пересмотрели наши планы, и пока мы не знаем, когда это будет сделано – возможно, в сентябре, а возможно и гораздо позже", — отметил Мироненко.

По его словам, завод работает только на двух доменных печах — это 50% мощности. Соответственно, 50% работников (это около 5 тысяч человек) отправлены в вынужденный простой с выплатой 2/3 зарплаты. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, государство должно поддержать бизнес и снизить налоги и тарифы, заставляющие предприятия сокращать производство.

"И наши государственные деятели, и бизнес должны решить, на чем мы зарабатываем: или на логистике, или мы увеличиваем производство и создаем новые рабочие места. Государство должно помогать бизнесу и способствовать его развитию, а не давить его налогами и тарифами. Тогда мы все вместе сможем наращивать объемы производства, создавать рабочие места и увеличивать валютные поступления в бюджет", – резюмировал Мироненко.

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Как известно, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%. Причины – блокирование портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или вовсе приостанавливают производство. Так, ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, в то время как часть украинских ГОКов приостановила работу.

Напомним, Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" повысили тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 70%. Против такого решения выступила Европейская бизнес-ассоциация и отраслевые союзы: они призвали власти не перекладывать на плечи бизнеса проблемы УЗ, ведь от войны пострадали все. Кроме того, компания является государственным монополистом и может запросить финансовую помощь за рубежом, в то время как частный украинский бизнес пока вообще не получает никакой помощи.