Украине нужно открыть доступ к морю. Возвращение Донбасса будет трудным, - политолог
Наиболее реалистичная стратегия на данный момент для Украины - сосредоточиться на юге, вновь открыть доступ к Черному морю, вернув Херсон и порты на Азовском море. Это важнее, чем Донбасс.
Такого мнения придерживается известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, возвращение Донбасса будет довольно трудно осуществить в ближайшие несколько месяцев.
"К концу лета мы можем увидеть реальный прогресс на юге. Для Украины это очень, очень важно - восстановить доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экспорт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать российскую блокаду Одессы. Я себе это так представляю, что именно на этом они собираются сосредоточиться", - говорит политолог.
Он отметил, что ВСУ уже начали наступление в районе Херсона и добились там некоторого прогресса.
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Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
И СКОЛЬКО В ЗЕРНЕ ДЕНЕГ ИМЕННО УКРАИНЦЕВ В ТОМ ЗЕРНЕ ?
Можно ли поставить выше жизни украинцев продовольственную безопасность в Африке? - Валерий Чалый
https://youtu.be/ezsIGgankGE
И ООН и Турция заинтересованы в решении продовольственной проблемы.Зеленский!Если ты дашь приказ о разминировании портов,мы тебе такую жизнь устроим,мало не покажется.Украинцам глубоко наплевать на голодание других,пусть ООН думает,как накормить нуждающихся.Турки не прочь скупить зерно наше,украденное Пашкой.Веры нет им.Только конвой миротворцев ООН.Других вариантов нет!!!
Нас убеждали что на разминирование Украина не пойдет....а тем более на прекращение огня ....Не только эксперты военные говорят...но и обычному человеку понятно ...что это наш приговор....За что столько людей погибло...если во время перемирия Фашистская РФ соберёт силы и приговор нам подписан.....Пойти на такой шаг это предательство ....которое повлечет за собой ещё больше смертей нашего народа
Нас убеждали что на разминирование Украина не пойдет....а тем более на прекращение огня ....Не только эксперты военные говорят...но и обычному человеку понятно ...что это наш приговор....За что столько людей погибло...если во время перемирия Фашистская РФ соберёт силы и приговор нам подписан.....Пойти на такой шаг это предательство ....которое повлечет за собой ещё больше смертей нашего народа
Нас убеждали что на разминирование Украина не пойдет....а тем более на прекращение огня ....Не только эксперты военные говорят...но и обычному человеку понятно ...что это наш приговор....За что столько людей погибло...если во время перемирия Фашистская РФ соберёт силы и приговор нам подписан.....Пойти на такой шаг это предательство ....которое повлечет за собой ещё больше смертей нашего народа
По ячменю и кукурузе доли украинского экспорта выше, а место - третье в мире.
По поставкам подсолнечного масла Украина практически монополист
Первостепенная задача для русских - полный контроль над побережьем и выход к Приднестровью.
До достижения этих целей, никакая следующая фаза ими не рассматривается.
Любые другие успехи, на данный момент, ничто иное как второстепенный, но приятный для них бонус.