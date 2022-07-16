Украине нужно открыть доступ к морю. Возвращение Донбасса будет трудным, - политолог

Наиболее реалистичная стратегия на данный момент для Украины - сосредоточиться на юге, вновь открыть доступ к Черному морю, вернув Херсон и порты на Азовском море. Это важнее, чем Донбасс.

Такого мнения придерживается известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, возвращение Донбасса будет довольно трудно осуществить в ближайшие несколько месяцев.

"К концу лета мы можем увидеть реальный прогресс на юге. Для Украины это очень, очень важно - восстановить доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экспорт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать российскую блокаду Одессы. Я себе это так представляю, что именно на этом они собираются сосредоточиться", - говорит политолог.

Он отметил, что ВСУ уже начали наступление в районе Херсона и добились там некоторого прогресса.

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"Если, скажем, к сентябрю или октябрю они действительно освободят этот район, то это заложит предпосылки для начала серьезных переговоров о прекращении огня. Но я не думаю, что украинцы смогут добиться их до того, как откроют доступ к внешнему миру по Черному морю", - отметил Фукуяма.