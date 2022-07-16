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Новости Война
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Украине нужно открыть доступ к морю. Возвращение Донбасса будет трудным, - политолог

фукуяма,френсіс

Наиболее реалистичная стратегия на данный момент для Украины - сосредоточиться на юге, вновь открыть доступ к Черному морю, вернув Херсон и порты на Азовском море. Это важнее, чем Донбасс.

Такого мнения придерживается известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, возвращение Донбасса будет довольно трудно осуществить в ближайшие несколько месяцев.

"К концу лета мы можем увидеть реальный прогресс на юге. Для Украины это очень, очень важно - восстановить доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экспорт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать российскую блокаду Одессы. Я себе это так представляю, что именно на этом они собираются сосредоточиться", - говорит политолог.

Он отметил, что ВСУ уже начали наступление в районе Херсона и добились там некоторого прогресса.

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"Если, скажем, к сентябрю или октябрю они действительно освободят этот район, то это заложит предпосылки для начала серьезных переговоров о прекращении огня. Но я не думаю, что украинцы смогут добиться их до того, как откроют доступ к внешнему миру по Черному морю", - отметил Фукуяма.

прогноз (698) Фукуяма Фрэнсис (8)


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Топ комментарии
+8
Не при зелених зрадниках
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16.07.2022 14:33
+5
Які на#уй перемовини???
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16.07.2022 14:38
+3
https://www.youtube.com/channel/UCyX_GAKQC0vMoo-LuOXZfjQ Виктория Косачевская https://www.youtube.com/watch?v=ezsIGgankGE&lc=Ugwn6f8PmsrqvHEnVBZ4AaABAg 20 часов назад

Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
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16.07.2022 14:40
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Не при зелених зрадниках
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16.07.2022 14:33 Ответить
Які на#уй перемовини???
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16.07.2022 14:38 Ответить
Зараз Бубочка все зробить !
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16.07.2022 14:39 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCyX_GAKQC0vMoo-LuOXZfjQ Виктория Косачевская https://www.youtube.com/watch?v=ezsIGgankGE&lc=Ugwn6f8PmsrqvHEnVBZ4AaABAg 20 часов назад

Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
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16.07.2022 14:40 Ответить
ВАЖНЕЕ ЛИ ЖИЗНИ УКРАИНЦЕВ хлеб для АФРИКАНЦЕВ ?

И СКОЛЬКО В ЗЕРНЕ ДЕНЕГ ИМЕННО УКРАИНЦЕВ В ТОМ ЗЕРНЕ ?

Можно ли поставить выше жизни украинцев продовольственную безопасность в Африке? - Валерий Чалый

https://youtu.be/ezsIGgankGE
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16.07.2022 14:43 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCz0525HJN2fP0JeXybddTeg Валентина Ходюшина https://www.youtube.com/watch?v=ezsIGgankGE&lc=UgyPwdjtvHZ9QWNvJbl4AaABAg 22 часа назад

И ООН и Турция заинтересованы в решении продовольственной проблемы.Зеленский!Если ты дашь приказ о разминировании портов,мы тебе такую жизнь устроим,мало не покажется.Украинцам глубоко наплевать на голодание других,пусть ООН думает,как накормить нуждающихся.Турки не прочь скупить зерно наше,украденное Пашкой.Веры нет им.Только конвой миротворцев ООН.Других вариантов нет!!!
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16.07.2022 14:45 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCpa8FvACUtmsxozoM7vUqFA Наташа Парфенова https://www.youtube.com/watch?v=ezsIGgankGE&lc=UgzfXwyc8EU9gJARtF54AaABAg 21 час назад

Нас убеждали что на разминирование Украина не пойдет....а тем более на прекращение огня ....Не только эксперты военные говорят...но и обычному человеку понятно ...что это наш приговор....За что столько людей погибло...если во время перемирия Фашистская РФ соберёт силы и приговор нам подписан.....Пойти на такой шаг это предательство ....которое повлечет за собой ещё больше смертей нашего народа
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16.07.2022 14:49 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCpa8FvACUtmsxozoM7vUqFA Наташа Парфенова https://www.youtube.com/watch?v=ezsIGgankGE&lc=UgzfXwyc8EU9gJARtF54AaABAg 21 час назад

Нас убеждали что на разминирование Украина не пойдет....а тем более на прекращение огня ....Не только эксперты военные говорят...но и обычному человеку понятно ...что это наш приговор....За что столько людей погибло...если во время перемирия Фашистская РФ соберёт силы и приговор нам подписан.....Пойти на такой шаг это предательство ....которое повлечет за собой ещё больше смертей нашего народа
показать весь комментарий
16.07.2022 14:50 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCpa8FvACUtmsxozoM7vUqFA Наташа Парфенова https://www.youtube.com/watch?v=ezsIGgankGE&lc=UgzfXwyc8EU9gJARtF54AaABAg 21 час назад

Нас убеждали что на разминирование Украина не пойдет....а тем более на прекращение огня ....Не только эксперты военные говорят...но и обычному человеку понятно ...что это наш приговор....За что столько людей погибло...если во время перемирия Фашистская РФ соберёт силы и приговор нам подписан.....Пойти на такой шаг это предательство ....которое повлечет за собой ещё больше смертей нашего народа
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16.07.2022 14:51 Ответить
Украина обеспечивает около 10% всего мирового экспорта пшеницы и занимает на рынке шестое место в мире по этому параметру.

По ячменю и кукурузе доли украинского экспорта выше, а место - третье в мире.

По поставкам подсолнечного масла Украина практически монополист
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16.07.2022 14:48 Ответить
Фукуяма мужик умный...но плохо изучил историю рюZZkого Шариковского быдла...
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16.07.2022 14:41 Ответить
Фукуям-Очевидность)
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16.07.2022 14:43 Ответить
Це з якого часу політологи стали експертами у військовій справі?
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16.07.2022 14:48 Ответить
Повторю себя.
Первостепенная задача для русских - полный контроль над побережьем и выход к Приднестровью.
До достижения этих целей, никакая следующая фаза ими не рассматривается.

Любые другие успехи, на данный момент, ничто иное как второстепенный, но приятный для них бонус.
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16.07.2022 14:57 Ответить
ЗеИУДУ🤢 УЖЕ СЕЙЧАС под трибунал‼️ 111статья хитросделанные ПРОВЕРНУЛИ СХЕМУ ,ДЕРЬМАК ПО ЗАКОНУ -СЕКРЕТУТ И НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ,КАК ЭТО УЖЕ БЫЛО С "ВАГНЕРОВЦАМИ" отрабатывает договорняк с Патрушевым по уничтожению Украины , а ЗЕ как-бы НЕ ПРИ ЧЕМ
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16.07.2022 15:09 Ответить
 
 