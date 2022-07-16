Благодаря высокоточным ударам ВСУ по составам РФ значительно уменьшилось количество обстрелов в Луганской области, - Гайдай
Действия украинских артиллеристов по вражеским складам заставили врага изменить тактику наступления в Луганской области, которая в дальнейшем держит оборону.
Об этом в эфире "5 канала" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас рашисты боятся украинских артиллеристов, из-за чего не хранят боеприпасы на складах, а работают сразу "с колес" - машинами довозя боеприпасы на передовую.
"Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстали и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам — это подтверждают", — подчеркнул Гайдай.
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