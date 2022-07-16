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Новости Война
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Благодаря высокоточным ударам ВСУ по составам РФ значительно уменьшилось количество обстрелов в Луганской области, - Гайдай

луганщина

Действия украинских артиллеристов по вражеским складам заставили врага изменить тактику наступления в Луганской области, которая в дальнейшем держит оборону.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас рашисты боятся украинских артиллеристов, из-за чего не хранят боеприпасы на складах, а работают сразу "с колес" - машинами довозя боеприпасы на передовую.

"Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстали и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам — ​​это подтверждают", — подчеркнул Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ остановили попытку россиян захватить автодорогу между Лисичанском и Бахмутом, - Гайдай

армия РФ (19154) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+14
Стратити дерьмака
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16.07.2022 15:00
+13
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16.07.2022 15:08
+7
Руские нацисты напавшие 24 февраля на Украину напоминают собаку, которая лоханулась по полной схвативши пастью ежа ! Проглотить не может и выплюнуть тоже !
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16.07.2022 15:24
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Тепер паритет, ми з коліс і вони з коліс.
Треба ще щось, щоб здобути перемогу.
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16.07.2022 14:58 Ответить
Стратити дерьмака
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16.07.2022 15:00 Ответить
🤣🤣🤣
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16.07.2022 15:10 Ответить
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16.07.2022 15:08 Ответить
Злые языки говорят, что Гайдай получил из рук Кирилла церковный орден за заслуги в деле укрепления МП. И как ? Не печет в груди ?
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16.07.2022 15:10 Ответить
в Википедии такая крамола написана про нашего Серегу... и еще почетную грамоту....
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16.07.2022 16:18 Ответить
История повторяется https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
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16.07.2022 15:16 Ответить
Руские нацисты напавшие 24 февраля на Украину напоминают собаку, которая лоханулась по полной схвативши пастью ежа ! Проглотить не может и выплюнуть тоже !
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16.07.2022 15:24 Ответить
И это еще просто еж, вот когда он превратится в дикообраза, то собаке будет очень больно.
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16.07.2022 15:48 Ответить
А тим часом орки вже розганяють новину про продаж "прєдпрєїмчивими бойцамі" ЗСУ хімарсу за 880к баксів і БК до нього за 330к. Мордорські інженери типу вже його розібрали, вивчили і тепер знають як протидіяти. Більш того, пишуть що вже навіть узгодили продаж 270 mlrs.
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16.07.2022 15:42 Ответить
Пусть фото разобранного Химарса предъявят))
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16.07.2022 15:50 Ответить
Тю, новость. У них уже даже "F16-собери сам" нано-инженера усиленно копируют
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16.07.2022 16:46 Ответить
А благодаря Гайдаю Луганская область оккупирована (на вопрос почему он виноват, он же непричем, так он глава военно-гражданской администрации, должность такая).
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16.07.2022 16:09 Ответить
 
 