Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 17 тысяч семей в Донецкой области

За прошедшие сутки энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти для 17 тысяч семей в Торецкой, Марьинской, Авдеевской и Бахмутской громадах Донецкой области, пострадавших от обстрелов накануне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В течение суток энергетики вернули электроснабжение 17 тысяч домохозяйств в 18 населенных пунктах Донбасса.

"Энергетики вернули свет в Торецкой громаде (7,2 тысячи семей), Марьинской (5,4 тысячи семей), Авдеевской (1,7 тысячи семей), Бахмутской (1,2 тысячи семей) громаде. Все эти громады постоянно находятся под обстрелами, страдают от ракетных и авиаударов. Энергетики чинят электропитание, как только это становится возможным и военные дают разрешение", - отмечают в ДТЭК.

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Из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.