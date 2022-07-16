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Новости Война
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Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий касательно войны в Украине

g20

На двухдневной встрече в Индонезии министры финансов G20 достигли, как это было названо, "сильного консенсуса" по ряду вопросов, включая глобальную продовольственную безопасность, но остались разделенными по поводу войны России в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что разногласия помешали министрам финансов и главам центральных банков опубликовать официальное коммюнике, но группа согласилась с необходимостью решения проблемы обостряющейся продовольственной безопасности.

Западные страны ввели жесткие санкции против России, обвинив ее в военных преступлениях в Украине. Другие страны G20, включая Китай, Индию и Южную Африку, были более сдержанны в своей реакции.

"Это сложное время, потому что Россия является частью G20 и не соглашается с нами касательно того, как характеризовать войну", — сказала Йеллен.

Читайте также: G20 не договорится по Украине из-за Китая, Индии и Южной Африки, - Reuters

Западные чиновники, включая Йеллен и министера финансов Канады Христю Фриланд, в пятницу осудили войну и раскритиковали российских чиновников за огромные экономические последствия, которые она повлекла за собой.

Глава центрального банка Индонезии Перри Варджио в субботу призвал страны-члены оставаться сосредоточенными на целях глобального экономического восстановления, поскольку вторжение России омрачает последовательные раунды многосторонних переговоров.

Аналитики говорят, что невозможность договориться о коммюнике отражает слабость некогда мощной экономической группировки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен на встрече G20: "Нашим российским коллегам: Украина – не ваша страна. Ее зерно – не ваше зерно"

"Мы переживаем неуправляемый момент в мировой экономике, когда G20 парализована войной Путина, а G7 не в состоянии управлять глобальными общественными благами", - сказал Кевин Галлахер, возглавляющий Центр политики глобального развития Бостонского университета.

Министр финансов Индонезии Шри Мульяни, председательствовавший на двухдневной встрече, надеялся, что делегаты смогут совместно решить вопрос роста цен на сырьевые товары, эскалацию кризиса продовольственной безопасности и побочное влияние на способность стран с низким уровнем дохода выплачивать долги.

Как сообщалось, министр финансов США Джанет Йеллен накануне встреч министров финансов в Индонезии на этой неделе заявила, что российским чиновникам не место на них, учитывая войну против Украины.

G20 (300) Индонезия (140) кризис (3070) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+8
плять кто то у кого то украл ложечки, да, уважаемые?

С*КИ, ВАШИХ ДЕТЕЙ БЫ ДА В ВИННИЦУ ПОЗАВЧЕРА
может, тогда консенсус был бы ближе?
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16.07.2022 15:46
+5
умные делают ядреную бимбу, а идиоты надеются на решения G20
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16.07.2022 15:51
+5
А що дасть Україні спільна заява ? Потрібні спільні дії і перш за все реальні санкції та заборона торгівлі з мордором. ЄС вже вводить 7 пакет санкцій, які на папері пекельні, а по факту решето. Заборонили купувати ординське золото, але дозволили ювелірні вироби, тобто орки можуть банально зробити дірку в зливку золота і заявити що то сережка .
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16.07.2022 16:00
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Правила форума Совет форумчан
плять кто то у кого то украл ложечки, да, уважаемые?

С*КИ, ВАШИХ ДЕТЕЙ БЫ ДА В ВИННИЦУ ПОЗАВЧЕРА
может, тогда консенсус был бы ближе?
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16.07.2022 15:46 Ответить
Вєлікая поднєбєсная імперія своїх дітей, танками почавила, то на чужих їй якось похуану. "Економічний гігант" Індія має найбільшу на планеті дитячу смертність. Про ПАР не знаю, але теж ще той "атец руской дємакратіі".
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16.07.2022 16:08 Ответить
умные делают ядреную бимбу, а идиоты надеются на решения G20
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16.07.2022 15:51 Ответить
мы зарядми Притулу договориться за ядерные бомбы, этот найдет и ядреные бомбы и звезду смерти и кльцо саурона
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16.07.2022 15:55 Ответить
Самые убогие страны живут спокойно, если у них есть хоть одна ядерная бомба. И только Украина каждый день борется за выживание. А теперь ещё не можем принимать самостоятельных решений. Уже союз африканских мерзких стран выдвигает нам какие-то требования. Интересно, как США будут уговаривать Иран и Северную Корею отказаться от ядерного оружия?
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16.07.2022 17:03 Ответить
Та шо там якісь згвалтовані та загиблі українські діти,жінки...Главнає бабло...
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16.07.2022 15:53 Ответить
А що дасть Україні спільна заява ? Потрібні спільні дії і перш за все реальні санкції та заборона торгівлі з мордором. ЄС вже вводить 7 пакет санкцій, які на папері пекельні, а по факту решето. Заборонили купувати ординське золото, але дозволили ювелірні вироби, тобто орки можуть банально зробити дірку в зливку золота і заявити що то сережка .
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16.07.2022 16:00 Ответить
Крысы путлера платят бабло нехилое не только в НАТО..в ООН и прочие ОБСЕ...
Единственная европейская структура куда мавзолейное бабло не попадает..это ЕСПЧ...
Там взяток и откатов не берут по простой причине...
Немцова путлер убил чисто ритуально...прямо почти у мавзолея чЛенина...
А это считается внутри рабZeянские разборки....палитические..
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16.07.2022 16:11 Ответить
путя ритуально убивает ВСЕХ
он от этого питается
начинал с домов на Каширском шоссе
потом ему чучуть подгадил рязанский сахар
а потом...
кто упомнит всех замученых насмерть в его подвалах?
мне до сих пор не по себе как вспоминаю о детях Беслана

а он этим ПИТАЕТСЯ
он это ЖРЕТ.
это жрет вся раша, не зря у них кладбище на главной площади страны

культ смерти, чо.
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16.07.2022 16:20 Ответить
Шмарклі жували, жуємо і жувати будемо - Обєспокоєная Г20 і ООН... узкоглазий господін нє разрєшаєт рєзолюція прінять
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16.07.2022 16:12 Ответить
Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку Джерело:

ЗВІЛЬНИТИ ПОСЛІВ
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16.07.2022 16:13 Ответить
***, а для кого це новина, для дебілів із 73%?
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16.07.2022 16:17 Ответить
В Украине рашисты проводят каждый день теракты, убивают сотни людей в день а европейские ******** говорят про какой то продовольственный кризис
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16.07.2022 16:18 Ответить
не какой-то продовольственный кризис, а тот из-за которого могут умереть негры. А негры, как известно, это святое, не дай Бог умрут.
Это ж не украинцы, которых можно даже не считать!

просто бл*ди
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16.07.2022 16:21 Ответить
бл*дские индия с китаем....а африка??? это мы из-за них с зерном вышибаемся? а может, пусть пойдут на х*??!!
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16.07.2022 16:19 Ответить
Ермак и глава ООН недовольны твоим постом.
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16.07.2022 16:25 Ответить
Имея меленький ядерный тактический заряд, который не так сложно обслуживать, как заверяли украинских дикарей дяди из США, мы могли бы..... Но нет, мы же самые умные, надо сначала все отдать, а потом надо просить..... Потом будем хлебушка просить на пропитание....
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16.07.2022 16:23 Ответить
досягли, як це було названо, "сильного консенсусу"

О!
Горбачевым запахло: "консенсус", "реалии", "вот Раиса Максимауна может патвердить"...
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16.07.2022 16:33 Ответить
Нехай війна прийде в Китай, Індію та ПАР
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16.07.2022 21:53 Ответить
 
 