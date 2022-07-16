Защищая Родину на передовой в Харьковской области погиб государственный тренер по водному поло, экс-чемпион Украины Виталий Лисун

Тяжелая и болезненная потеря для ватерпольной украинской семьи.

На передовой в Харьковской области погиб государственный тренер по водному поло – Виталий Лисун. С начала полномасштабного вторжения Виталий Лисун решил защищать государство. Не дожидаясь повестки, он добровольно пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защищать Родину от российского врага. Проходил военные учения сперва за границей, а затем отправился на передовую, где выполнял боевые задания, сообщает Федерация водного поло Украины, передает Цензор.НЕТ.





Виталий Лисун – государственный тренер Украины, судья национальной категории по водному поло. В течение многих лет работал секретарем федерации водного поло Украины. В составе ВК "Динамо" Киев был чемпионом Украины.



Просим финансово помочь и поддержать семью Виталия Лисуна.



4149 6293 5237 4482 (карта президента федерации водного поло Киева - Алины Болгары)

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"Это невероятная катастрофическая потеря для ватерпольной семьи Украины. Погиб человек, который всегда был предан своему делу, всем сердцем любил и болел за развитие водного поло Украины. За мой год делать в должности президента совместно с Виталием Лисуном, я всегда понимал, что могу положиться на него, это настоящий профессионал в своей работе, человек слова и чести. Для всех нас Виталий Лисун – пример того, как любить свою Родину и отдать за нее дороже всего – жизнь. Ватерпольная семья сопереживает вместе с семьей и близкими Виталия. Мы запомним его как самого достойного человека, работавшего на благо украинского спорта. Виталий Лисун является героем Украины и примером настоящего мужчины для всей ватерпольной семьи. От имени руководства ФВПУ примите наши искренние соболезнования! Пусть земля ему будет пухом", – с уважением и искренними соболезнованиями семье Виталия Лисуна, президент ФВПУ Александр Свищев.