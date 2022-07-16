В Виннице завершили разбирать завалы после ракетного удара, одного человека до сих пор не нашли, - ГСЧС
В Виннице спасатели завершили разбор завалов зданий, разрушенных российским ракетным ударом. Одного человека до сих пор не нашли.
Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-центр ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Винница: завершены работы по разборке завалов, возникших в результате обстрелов РФ
Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
По данным департамента здравоохранения ОВА в результате обстрела погибли 23 человека из них 3 ребенка. Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека. 1 человек остается в розыске (без вести пропал)", - говорится в сообщении.
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