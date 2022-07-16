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Новости Война
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В Виннице завершили разбирать завалы после ракетного удара, одного человека до сих пор не нашли, - ГСЧС

вінниця

В Виннице спасатели завершили разбор завалов зданий, разрушенных российским ракетным ударом. Одного человека до сих пор не нашли.

Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-центр ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Винница: завершены работы по разборке завалов, возникших в результате обстрелов РФ

Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.

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По данным департамента здравоохранения ОВА в результате обстрела погибли 23 человека из них 3 ребенка. Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека. 1 человек остается в розыске (без вести пропал)", - говорится в сообщении.

Винница (726) обстрел (27043) ГСЧС (4960)


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16.07.2022 17:25 Ответить
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16.07.2022 17:38 Ответить
о! А де цей чорт, до речі?)))
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16.07.2022 21:11 Ответить
ОЛЕНА АНТОНЮК -Весь світ бажає нашого зерна??? А чи не бажає весь світ зупинити СМЕРТІ наших ДІТЕЙ….???
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16.07.2022 17:26 Ответить
миру плевать. главное, что бы африкацны не голодали
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16.07.2022 17:36 Ответить
Тему мирового голода жует исключительно ООН, причём многие эксперты утверждают, что кроме России и Украины есть более крупные зерновые игроки - Австралия , Аргентина; поэтому ставить вопрос освобождения юго-востока на паузу, как хочет кремль - это не в интересах Украины
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16.07.2022 17:47 Ответить
ООН, як і ВОЗ та багато інших міждержавних інституцій, за багато років свого існування перетворилася на такого собі "дідуся". Поговорити ще може, але потенції давно немає.
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16.07.2022 18:06 Ответить
Я, Підлога, уже много писал - нету никакого голода. Нету денег в кошельках просто. ведь руки растут из жопы. У нас тоже продукты питания подорожали на 40% и никто не умер. Так что не подмытые негры пусть "бірут у рукі лопаті, і ні скіглят", сранные бездельники. Иди мудила на вторую, третью работу. Бабу свою на работу отправь. И будет у вас полный холодильник, забитый жратвой, еще и на гандоны хватит, дабы не плодить с десяток себе подобных личинок, бездельников
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16.07.2022 20:11 Ответить
А если будете вкаловать как папы карлы, то и ******* вам будет негода. Все беды от безделья
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16.07.2022 20:14 Ответить
 
 