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Twitter и YouTube в последнее время игнорируют запросы Украины удалить контент с роспропагандой

пропаганда,фейк

Новый отчет европейского Центра дезинформации показывает, что YouTube и Twitter игнорируют запросы устранить ненависть и дезинформацию, направленную против украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.

"В первые безумные недели вторжения России в Украину американские технологические компании, контролирующие крупнейшие информационные центры мира, начали действовать. Отвечая на давление со стороны западных правительств программы социальных медиа, такие как Facebook, Instagram и YouTube, запретили или придушили учетные записи российских государственных СМИ, усилили свои операции по проверке фактов, ограничили продажу рекламы в России и открыли прямые линии связи с украинскими. чиновниками", - говорится в сообщении.

Однако со временем методы российской пропаганды эволюционировали и технические фирмы перестали успевать за ними.

"Украинские официальные лица, обозначившие тысячи твитов, видео на YouTube и других публикаций в социальных сетях как российскую пропаганду или антиукраинский язык ненависти, говорят, что компании стали менее отзывчивыми к запросам удалить такой контент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое исследование европейского Центра дезинформации подтверждает, что многие из этих запросов остаются без внимания, сообщения с нарративами Кремля и учетные записи их авторов активны в соцсетях.

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"Когда это были первые месяцы полномасштабной российской агрессии (технологические компании США) были очень активны, очень заинтересованы помочь. Теперь они избегают звонить нам", — рассказал заместитель руководителя Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Несмотря на то, что некоторые платформы, включая Facebook Meta и LinkedIn (Microsoft), и дальше регулярно переписываются с агентством Балабана, он сказал, что YouTube (Google) не отвечает на электронные письма почти два месяца.

Разочарованная молчанием Украина в конце апреля сотрудничала с независимыми исследователями Центра дезинформации, европейской коалицией, охватывающей несколько некоммерческих организаций, чтобы проанализировать эффективность модерации платформ. Выводы подтверждают, по крайней мере, некоторые беспокойства Балабана.

Поскольку российские усилия переходят от мегафонов государственных СМИ к отдельным влиятельным лицам и армиям троллей, которые координируются через Telegram, украинские власти и некоммерческие партнеры отслеживают и обозначают публикации, которые используют унизительные или дегуманные термины для украинцев как способ оправдания войны.

В отчете установлено, что более 70% публикаций, обозначенных как антиукраинский язык ненависти на YouTube и Twitter, оставались доступными по состоянию на конец июня, в то время как более 90% аккаунтов, ответственных за такие публикации, оставались активными.

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В Facebook, YouTube и Twitter есть политика против прославления российского вторжения или нападений на украинцев на основе их национальности, хотя они отметили, что обычно для приостановки действия аккаунта-нарушителя требуется более одного нарушения. И YouTube, и Twitter заявили, что приняли меры по некоторым аккаунтам.

Пресссекретарь YouTube Айви Чой напрямую не говорила о реакции компании на запросы Украины об удалении, но сказала, что компания поддерживала регулярный контакт с украинским правительством и удалила более 70 000 видео и 9 000 каналов за нарушение своей политики с начала войны.

Пресс-секретарь Twitter Элизабет Басби также не ответила прямо на беспокойство украинских чиновников, но заявила, что компания и дальше сотрудничает с внешними организациями и следит за нарушениями политики. Басби добавила, что политика Twitter выходит за рамки алгоритма оставить или снять. Она включает усилия, направленные на повышение достоверности информации о войне и избегание публикаций, которые могут вводить в заблуждение.

В отчете также отмечено, что LinkedIn удалил менее половины публикаций, которые украинские чиновники обозначили как примеры оправдывающей войну российской пропаганды.

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Между тем Facebook удалил все 98 сообщений, которые украинское правительство и его партнеры обозначили как содержащие антиукраинские высказывания ненависти, хотя многие соответствующие аккаунты остаются активными.

Тьерри Бретон, комиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского Союза, нацеливший технологию на регулирование, сказал, что отчет Ситуационного центра дезинформации является примером необходимости жестких правил, чтобы привлечь технологические платформы к ответственности. "Российская дезинформационная война — это настоящее вторжение в наше цифровое пространство. Примеры в отчете еще раз показывают, что большие онлайн-платформы приняли недостаточные меры для защиты своих пользователей от этого вторжения. Это имеет реальные последствия во всем мире", — сказал Бретон.

YouTube (105) дезинформация (342) пропаганда (3673) Twitter (134)


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Топ комментарии
+20
Світ протух й завонявся.
Ще за дії ***** й рашістів у Чечні як мінімум, світ мав би припинити співпрацю з рашистами й накласти санкції.... але криваве бабло рашистів перемогає людяність й усе іньше..... потім з за цього мали Грузію, Сирію, Україна тепер під ударом мразоти рашиської а світ й досі не зрозумів небезпеку й недостатньо вступив у боротьбу проти рашиских нелюдей.
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16.07.2022 18:21
+13
Фейсбук в этом плане переплюнул всех. Стоит москалю сказать, что он трус, убийца и мародёр, и пусть идёт копать могилы своим "осворбодителям, как тут же "нарушение норм морали". Какой морали, фейсбук сраный?
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16.07.2022 18:42
+11
СУКІ
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16.07.2022 18:13
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СУКІ
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16.07.2022 18:13 Ответить
Относительно.....
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16.07.2022 18:35 Ответить
любители рашистов
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16.07.2022 18:14 Ответить
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16.07.2022 18:15 Ответить
Цi хлопцi румуни, вже писали не раз. Дуже їм потрiбнi "хохли" Тобi потрiбнi румуни?
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16.07.2022 18:37 Ответить
Бо кацапські смердючі свині і там насрали...
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16.07.2022 18:15 Ответить
Твітор та титруб усталі ат нєнужнай вайни
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16.07.2022 18:16 Ответить
у всіх цих компаній ЭСЭНГЭ курується з мацкви, про що мова взагалі
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16.07.2022 18:18 Ответить
Бо там і там працює багато срусні
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16.07.2022 18:20 Ответить
ну вони напевно подивилися як Зе-чмирі закрили патріотичні українські опозиційні ТБ канали та залишили марафон однієї правди ЗеЄрмака і вирішили, що рашка, що Україна один хрін.
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16.07.2022 18:21 Ответить
Світ протух й завонявся.
Ще за дії ***** й рашістів у Чечні як мінімум, світ мав би припинити співпрацю з рашистами й накласти санкції.... але криваве бабло рашистів перемогає людяність й усе іньше..... потім з за цього мали Грузію, Сирію, Україна тепер під ударом мразоти рашиської а світ й досі не зрозумів небезпеку й недостатньо вступив у боротьбу проти рашиских нелюдей.
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16.07.2022 18:21 Ответить
Им насраКакать на ваши запросы!в реальном Мире запрос это ДЕНЬГИ!!!дадите больше чем поРаша и получите результат!!!
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16.07.2022 18:22 Ответить
в этом плане твиттер такое говнище,что ну его нах...
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16.07.2022 18:41 Ответить
В Телеграмме совсем болото. Американские соц сети распространители фашизма. Тупо реклама войны, зомбирования. Телефоны как записать, куда звонить и.т.п. Фейсбук со своими русскоязычным группами просто без. Зато через пять месяцев войны дали 10 рсзо. Это все что нужно знать о современной демократии
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16.07.2022 18:42 Ответить
Фейсбук в этом плане переплюнул всех. Стоит москалю сказать, что он трус, убийца и мародёр, и пусть идёт копать могилы своим "осворбодителям, как тут же "нарушение норм морали". Какой морали, фейсбук сраный?
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16.07.2022 18:42 Ответить
і то, як можна нарушити те, чого немає?
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16.07.2022 19:03 Ответить
так, фейсбук - це суцільне дно. за слово кацап (літературний вираз) отримала місячний бан...
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16.07.2022 20:01 Ответить
Коли кацапня відїджає за кордон на проживання,змінюється тільки їх місце знаходження,але не суть рашиста, распозлися по підприємствам ,офісам ,завели всій бізнес.У кожній іноземній конторі є вилупки з підорашки,тому і з,являються такі рішеня як в Ютуб ,ФБ, мапі з кримом у складі кацапіі та інше.Ні яка нормальна людина в цівілізованому світі не підтримає вбивство людей по національному принціпу,чи невинних діточок.У кожному непровомірному і несправедливому рішені з закордону,шукайте кацяпу ,що пристроїлася та гадить як може.
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16.07.2022 19:20 Ответить
Facebook, Instagram и YouTube знатные сторонники рашистких 3,14ДАРАСОВ! Украинцы, УМОЛЯЮ уже сейчас начинать ваших программеров создавать "СОЦСЕТЬ БЕЗ РАШИСТСКИХ ПРОСТИТУТОК", на РУССКОМ, УКРАИНСКОМ и других языках.

Вы страна, которая в отличие от роSSийских выродков как все кроме них, ГРАМОТНО говорите и пишете на русском ЯЗЫКЕ, у вас больше всего носителей КУЛЬТУРЫ на русском языке и у вас есть пожизненная и очень дорогая прививка от роSSийского бешенства красных и колорадских маток!

РУССКИЙ язык должен служить тем, кто его ПОРОДИЛ и кто им пользуется для КУЛЬТУРЫ, а не тем, кто его испоганил!
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16.07.2022 21:21 Ответить
Согласен, но в настоящий момент миром правит капитализм, а не высокие идеи.
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16.07.2022 23:09 Ответить
Офіси на росії ще працюють?
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16.07.2022 22:35 Ответить
написати заяву про підтримку тереоизму з боку керівництва ютубу прокурору Венедіктовій , і Прокурору США
Хто перший відреагує
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16.07.2022 22:41 Ответить
Ютуб чисто кремлевская помойка! Не верите, да просто зайдите туда в режиме инкогнито в Гугл Хром, или InPrivate в Майкрософт Эдж и посмотрите что он вам предложит посмотреть! Охренеете!
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16.07.2022 22:54 Ответить
москальня хоче завалити кількістю пропаганди,
європа платить за газ досить бабла на пропаганду параши
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16.07.2022 23:10 Ответить
Тому і відмовився від платної підписки на ютуб і встановив адблок.А фейсбук взагалі промоскальське лайно !
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17.07.2022 08:16 Ответить
А чи достатньо активні наші державні структури і чиновники в протидії інформаційному вторгненню ерефії? Постійно щось вимагати а самим нічого не робити це як?
Світ такий як є і завжди був таким.
Ми не готувались до війни належним чином.
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17.07.2022 10:16 Ответить
 
 