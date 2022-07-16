Twitter и YouTube в последнее время игнорируют запросы Украины удалить контент с роспропагандой

Новый отчет европейского Центра дезинформации показывает, что YouTube и Twitter игнорируют запросы устранить ненависть и дезинформацию, направленную против украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.

"В первые безумные недели вторжения России в Украину американские технологические компании, контролирующие крупнейшие информационные центры мира, начали действовать. Отвечая на давление со стороны западных правительств программы социальных медиа, такие как Facebook, Instagram и YouTube, запретили или придушили учетные записи российских государственных СМИ, усилили свои операции по проверке фактов, ограничили продажу рекламы в России и открыли прямые линии связи с украинскими. чиновниками", - говорится в сообщении.

Однако со временем методы российской пропаганды эволюционировали и технические фирмы перестали успевать за ними.

"Украинские официальные лица, обозначившие тысячи твитов, видео на YouTube и других публикаций в социальных сетях как российскую пропаганду или антиукраинский язык ненависти, говорят, что компании стали менее отзывчивыми к запросам удалить такой контент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое исследование европейского Центра дезинформации подтверждает, что многие из этих запросов остаются без внимания, сообщения с нарративами Кремля и учетные записи их авторов активны в соцсетях.

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"Когда это были первые месяцы полномасштабной российской агрессии (технологические компании США) были очень активны, очень заинтересованы помочь. Теперь они избегают звонить нам", — рассказал заместитель руководителя Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Несмотря на то, что некоторые платформы, включая Facebook Meta и LinkedIn (Microsoft), и дальше регулярно переписываются с агентством Балабана, он сказал, что YouTube (Google) не отвечает на электронные письма почти два месяца.

Разочарованная молчанием Украина в конце апреля сотрудничала с независимыми исследователями Центра дезинформации, европейской коалицией, охватывающей несколько некоммерческих организаций, чтобы проанализировать эффективность модерации платформ. Выводы подтверждают, по крайней мере, некоторые беспокойства Балабана.

Поскольку российские усилия переходят от мегафонов государственных СМИ к отдельным влиятельным лицам и армиям троллей, которые координируются через Telegram, украинские власти и некоммерческие партнеры отслеживают и обозначают публикации, которые используют унизительные или дегуманные термины для украинцев как способ оправдания войны.

В отчете установлено, что более 70% публикаций, обозначенных как антиукраинский язык ненависти на YouTube и Twitter, оставались доступными по состоянию на конец июня, в то время как более 90% аккаунтов, ответственных за такие публикации, оставались активными.

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В Facebook, YouTube и Twitter есть политика против прославления российского вторжения или нападений на украинцев на основе их национальности, хотя они отметили, что обычно для приостановки действия аккаунта-нарушителя требуется более одного нарушения. И YouTube, и Twitter заявили, что приняли меры по некоторым аккаунтам.

Пресссекретарь YouTube Айви Чой напрямую не говорила о реакции компании на запросы Украины об удалении, но сказала, что компания поддерживала регулярный контакт с украинским правительством и удалила более 70 000 видео и 9 000 каналов за нарушение своей политики с начала войны.

Пресс-секретарь Twitter Элизабет Басби также не ответила прямо на беспокойство украинских чиновников, но заявила, что компания и дальше сотрудничает с внешними организациями и следит за нарушениями политики. Басби добавила, что политика Twitter выходит за рамки алгоритма оставить или снять. Она включает усилия, направленные на повышение достоверности информации о войне и избегание публикаций, которые могут вводить в заблуждение.

В отчете также отмечено, что LinkedIn удалил менее половины публикаций, которые украинские чиновники обозначили как примеры оправдывающей войну российской пропаганды.

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Между тем Facebook удалил все 98 сообщений, которые украинское правительство и его партнеры обозначили как содержащие антиукраинские высказывания ненависти, хотя многие соответствующие аккаунты остаются активными.

Тьерри Бретон, комиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского Союза, нацеливший технологию на регулирование, сказал, что отчет Ситуационного центра дезинформации является примером необходимости жестких правил, чтобы привлечь технологические платформы к ответственности. "Российская дезинформационная война — это настоящее вторжение в наше цифровое пространство. Примеры в отчете еще раз показывают, что большие онлайн-платформы приняли недостаточные меры для защиты своих пользователей от этого вторжения. Это имеет реальные последствия во всем мире", — сказал Бретон.