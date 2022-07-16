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Новости Война
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Суд в Гааге в октябре может перейти к рассмотрению по существу дела о геноциде украинцев, - МИД

могила,буча,братська,ексгумація

Россия должна до конца сентября представить свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу.

Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде украинцев. Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что Российская Федерация имеет три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к рассмотрению дела по существу", - сказал он.

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По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

Автор: 

геноцид (416) МИД (6940) Международный суд ООН (153) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+2
"Швидкі" *********..... 100 років будуть розглядати чи 200?
Як там МН17?
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16.07.2022 18:31
+1
А як ти думав має іти судове слідство у цивілізованій країні? Так само як на параші- 2 дні?! Чи може потрібен час аби зібрати докази?
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16.07.2022 18:36
+1
что бы на пропитание паре поколений судейских хватили
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16.07.2022 18:38
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16.07.2022 18:26 Ответить
"Швидкі" *********..... 100 років будуть розглядати чи 200?
Як там МН17?
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16.07.2022 18:31 Ответить
А як ти думав має іти судове слідство у цивілізованій країні? Так само як на параші- 2 дні?! Чи може потрібен час аби зібрати докази?
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16.07.2022 18:36 Ответить
что бы на пропитание паре поколений судейских хватили
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16.07.2022 18:38 Ответить
Ти сплутав суд у цивілізованих країнах із вовчим або басманним.
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16.07.2022 18:52 Ответить
не рассказывай мне сказки, Шахеризада
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16.07.2022 20:09 Ответить
Але і не десятки років.Ці цивілізовані країни.зараз поробилися аж занадто корупційні.
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16.07.2022 18:41 Ответить
швидко тільки хєрня робиться та кішки котяться.
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16.07.2022 18:57 Ответить
Всі хто волає про геноцид,вивчить що означає цей термін,він продовжується вже понад сто років, тому прикусіть свої язики невігласи та дегенерати,які нічого не читають.
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16.07.2022 18:35 Ответить
Справа розглядається про геноцид, який вчиняє терористична держава РФ. Цьому режиму і тридцяти років немає. Факти геноциду фіксуються слідчими групами по гарячих слідах.
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16.07.2022 18:55 Ответить
Що таке геноцид?
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16.07.2022 19:02 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/1352972.html
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16.07.2022 19:05 Ответить
 
 