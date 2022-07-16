Суд в Гааге в октябре может перейти к рассмотрению по существу дела о геноциде украинцев, - МИД

Россия должна до конца сентября представить свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу.

Международный суд ООН в Гааге начнет рассматривать по сути дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде украинцев. Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это означает, что Российская Федерация имеет три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к рассмотрению дела по существу", - сказал он.

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По его словам, Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.