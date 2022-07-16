Офис Генпрокурора со второй попытки анонсировал заседание комиссии относительно руководителя САП: состоится 19 июля
19 июля 2022 года в 10:00 состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Информация о месте проведения заседания будет сообщена членам Комиссии дополнительно (из соображений безопасности).
Трансляция заседаний в режиме реального времени на канале YouTube по ссылке.
Ранее Офис Генпрокурора разместил, а затем удалил объявление о заседании комиссии по избранию главы САП.
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Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою.
В разі недоведення впродовж року після подання декларації легального походження коштів і майна в суді за скаргою їх номінального володільця-декларанта, ці активи вже де-факто переходять у володіння відповідного державного органу, яким на даний час є АРМА.
"Караул устал".
До чого тут коміссія ЗЕлених бібізян?