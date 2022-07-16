Офис Генпрокурора со второй попытки анонсировал заседание комиссии относительно руководителя САП: состоится 19 июля

19 июля 2022 года в 10:00 состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Информация о месте проведения заседания будет сообщена членам Комиссии дополнительно (из соображений безопасности).

Трансляция заседаний в режиме реального времени на канале YouTube по ссылке.

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