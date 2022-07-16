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Новости Война
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Украинские воины заставили войска РФ отойти от Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

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Войска РФ пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григорьевка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба Украины по состоянию на 18.00 16.07.2022 по российскому вторжению, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжается сто сорок третьих суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. С целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны противник обстрелял позиции наших войск недалеко от Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку подразделений с целью дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Барвенково и Славянск.

Агресор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, Богородичное, Большая Камышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанес авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.

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На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.

Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Удачи нет – украинские воины заставили противника отойти.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Белогорье, Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселке и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.

На Южнобугском направлении враг продолжает производить обстрелы с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по линии столкновения. Наносил авиационных ударов в районе Потемкиного. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

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Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям и устойчиво держат оборону.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Генштаб ВС (6245)


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Топ комментарии
+16
Слава ЗСУ І слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.07.2022 19:18
+15
Воно не винувате шо його вибрали. Апелюйте до тих 73 відсотків шо були на виборах.
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16.07.2022 19:07
+14
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16.07.2022 19:03
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Это и есть то наступление про которое рассказывал вяликий командыр
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16.07.2022 18:58 Ответить
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16.07.2022 19:03 Ответить
Думав цей коментар видвлять чи «заспамлять» але ж ні.
Мабуть, ненависть до З така, що по репліках вже не можна відрізнити противника З і росіянина.
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16.07.2022 19:45 Ответить
Війська РФ намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір'я

Треба було б, як завше, пофарбувати у зелений колір вигорілу траву, помалювати вапном бордюри та вивчити нову стройову пісню - тоді точно помогло б!
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16.07.2022 18:58 Ответить
Воно не винувате шо його вибрали. Апелюйте до тих 73 відсотків шо були на виборах.
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16.07.2022 19:07 Ответить
во первых это бот, а во вторых пошел он нах. дата регистрации то что зеля мудак - мы и так знаем
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16.07.2022 19:10 Ответить
Мудачье це ти,причому ще і барижне..
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16.07.2022 19:52 Ответить
Добре що вибрали,в іншому випадку країни вже б не було..
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16.07.2022 19:55 Ответить
Хахахахахаха
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16.07.2022 20:23 Ответить
був би Порошенко уже був би Мінськ 3 вже 25 лютого
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16.07.2022 20:39 Ответить
Це ти до кого? В них депресія: склади розй..опані, ракети переважно збиваються, ще позавчора намагалися в нас викликати хоча б якийсь страх - не вийшло, сьогодні мовчать.
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16.07.2022 21:19 Ответить
Та ні, був би відбитий у ворога Маріуполь, як в 2014, і звільнена б була більша частина Донбасу. І були б Стугни, Верби, Богдани і Нептуни, а, можливо, і Грім з Соколом.
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17.07.2022 09:08 Ответить
Слава ЗСУ І слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.07.2022 19:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 19:33 Ответить
На новоязе это называется "сделали жест доброй воли". Единственный жест, который делают ногами
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16.07.2022 20:54 Ответить
Как освободим Херсон можно и шашлыки сообразить.
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16.07.2022 22:10 Ответить
 
 