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Новости Агрессия России против Украины Война
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По территории Украины с Каспия были выпущены 6 ракет Х-101, 4 сбиты нашими подразделениями ПВО, 2 ударили в сельхозпредприятие, - Воздушные силы

ппо

Воздушные силы Украины отразили налет российских ракет с Каспия, выпущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине с района Каспийского моря.

Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555).

Читайте также: Украинская ПВО сбила несколько российских ракет

Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования "Схід" на Запорожье и Днепропетровщине.

Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются".

Читайте также: В Черкасской области враг ударил в сельхозпредприятие

Автор: 

крылатые ракеты (879) ПВО (2732) ракеты (3566) Каспий (14) Воздушные силы (2281) Черниговская область (1127)


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Топ комментарии
+30
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16.07.2022 19:17
+14
молодці ППО 💪
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16.07.2022 19:19
+11
ЗЕ ************ тому і довбойоб.
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16.07.2022 19:23
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16.07.2022 19:17 Ответить
ЗЕ ************ тому і довбойоб.
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16.07.2022 19:23 Ответить
Які можуть бути запитання до довбойоба? Довбойоб він і є довбойоб. А от до ворога зе запитання будуть. Гострі і багато.
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16.07.2022 19:38 Ответить
вопрос не к зеленскому. Вопрос к избирателю, перед которым тогда был простой выбор - либо порох, который не нравился людям, либо чувачок, который нравился людям и диктатору страны-оккупанта. Этот дешевый аниматор для взрослых детей и привел за собой тех оккупантов, которым он тоже нравился там у них на концертах, где обливал говном страну, в которой он сейчас снимается в главной роли в своей жизни. А сегодня часть бывших симпатиков этого дешевого лицедея ********* в ЕС, или ищут бомбоубежище. И этот сериал "Любовь и ненависть людей" будет подлиннее "сериала "Слуга народа". И точно трагичнее.

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16.07.2022 20:20 Ответить
Очень умные кацапы... потратить две ракеты стоимостью миллионы баксов, чтоб разнести коровник за миллион гривен..
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16.07.2022 19:19 Ответить
конашенков скажет уничтожен склад з натовским оружием спрятан в селе(чтоб не догадались)а не коровник
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16.07.2022 19:23 Ответить
Так кацапи ж...
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16.07.2022 19:23 Ответить
Походу 6 потратили. 2 долетели.
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16.07.2022 19:50 Ответить
Свинарник з мінімальним поголів'ям свиней.Не корівник.
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16.07.2022 19:52 Ответить
13 000 000$ одна штука. А сами х#й без соли догрызают.
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16.07.2022 22:58 Ответить
молодці ППО 💪
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16.07.2022 19:19 Ответить
Я так розумію що відбуваються якісь договорняки за кулісами зеленого цирку. Кацапи тиснуть бімбами щоб виторгувати собі кращі позиції.
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16.07.2022 19:26 Ответить
А нічого,що по Гайдаю,сьогодні в артилерії була перевага України. Договорняки уже не пройдуть.
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16.07.2022 19:31 Ответить
В Стамбулі зелені виродки продають Украін
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16.07.2022 19:42 Ответить
Це з тих,що кучма віддав,а де зараз ця огидна мразота?
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16.07.2022 19:29 Ответить
Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС,...

- Затвердження від 02.11.1999
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text

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16.07.2022 19:45 Ответить
Ось, про цю вундервафлю (Х-101) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101 При заявленому - "По результатам испытаний ракета имеет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 круговое вероятное отклонение (КВО) 7 мhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101#cite_note-5 [5] на дальности 5500 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101#cite_note-6 [6] . Ракета способна уничтожать подвижные цели с точностью попадания до 10 м.", вони поцілюють то у корівник, то у дитячий садок, то у житлову дев'ятиповерхівку. А при всій своїй "с использованием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F технологий снижения радиолокационной заметности ", достатньо успішно збиваються українською ППО.
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16.07.2022 20:09 Ответить


админ а не закрыть вас за оскорбление президента
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16.07.2022 23:33 Ответить
 
 