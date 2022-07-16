По территории Украины с Каспия были выпущены 6 ракет Х-101, 4 сбиты нашими подразделениями ПВО, 2 ударили в сельхозпредприятие, - Воздушные силы
Воздушные силы Украины отразили налет российских ракет с Каспия, выпущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине с района Каспийского моря.
Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555).
Около 16:30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования "Схід" на Запорожье и Днепропетровщине.
Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются".
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админ а не закрыть вас за оскорбление президента