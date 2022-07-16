Украина отчитывается партнерам, как использует предоставленные деньги и оружие: нет и дня, чтобы у нас не происходил обмен информацией, - Маркарова
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова считает, что такого уровня сотрудничества и взаимной прозрачности между Киевом и Вашингтоном, как сейчас, до сих пор не было.
Об этом она сказала в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я привлечена ко всем коммуникациям. Не обо всех могу рассказывать, но такого уровня сотрудничества, понимания и взаимной прозрачности, которая у нас есть сейчас, я не помню никогда. Нет и дня, чтобы у нас не происходил обмен информацией - в том число с нашей стороны", - сказала дипломат.
По ее словам, Украина дает партнерам полное понимание того, как использует предоставленные средства и оружие - насколько это возможно в условиях активных боевых действий. Кроме обмена информацией с Пентагоном и Белым домом, украинские власти постоянно информируют также Конгресс.
"Это была инициатива украинской стороны. Когда нам начали выделять первые транши именно для украинского бюджета, мы сразу, как только эти средства обменивались на гривны и тратились, предоставляли полную отчетность. Не только в администрацию США, USAID и Всемирный банк, через чей счет эти средства заходят. Эту же отчетность мы отправляем Конгрессу – отдельно от себя это делает и Всемирный банк", – объяснила посол.
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питання ж дуже просте: США мають скерувати своїх повноважних осіб до України, а українські (прости Господи) чиновники повинні забезпечити цій комісії вільний доступ до всіх місць, де мала б зберігатися чи використовуватися американська допомога
в цю американську комісію, ясна річ, мають бути залучені фахові аудитори, які могли б порівняти зелені звіти з реальним станом справ
йпрост, а ти в мене вже давно заархівований
Якщо підтвердиться в америці що бабло присвоювали, це для Америки кримінальне правопорушення, буде як з фірташем.Вроді давав хабаря в Індії а будуть судити в Америці, бо предмет хабаря титан йшов в америку.
, якщо взяти повну звітність "зе влади" по "великому крадівництву" ,то мабуть 40% вартості будівництва осіло в офшорних "зелених" топляках