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Украина отчитывается партнерам, как использует предоставленные деньги и оружие: нет и дня, чтобы у нас не происходил обмен информацией, - Маркарова

маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова считает, что такого уровня сотрудничества и взаимной прозрачности между Киевом и Вашингтоном, как сейчас, до сих пор не было.

Об этом она сказала в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я привлечена ко всем коммуникациям. Не обо всех могу рассказывать, но такого уровня сотрудничества, понимания и взаимной прозрачности, которая у нас есть сейчас, я не помню никогда. Нет и дня, чтобы у нас не происходил обмен информацией - в том число с нашей стороны", - сказала дипломат.

По ее словам, Украина дает партнерам полное понимание того, как использует предоставленные средства и оружие - насколько это возможно в условиях активных боевых действий. Кроме обмена информацией с Пентагоном и Белым домом, украинские власти постоянно информируют также Конгресс.

Читайте: США в следующем году могут выделить Украине $1 млрд на оборону, - Маркарова

"Это была инициатива украинской стороны. Когда нам начали выделять первые транши именно для украинского бюджета, мы сразу, как только эти средства обменивались на гривны и тратились, предоставляли полную отчетность. Не только в администрацию США, USAID и Всемирный банк, через чей счет эти средства заходят. Эту же отчетность мы отправляем Конгрессу – отдельно от себя это делает и Всемирный банк", – объяснила посол.

оружие (10208) США (26542) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+14
Вчора бачив як вона патякала на марафоні вихваляючи бубачку.
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16.07.2022 19:34
+12
А Арестович бренди на зарплату відкрив,там не один десяток
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16.07.2022 19:33
+11
Кукушка хвалит петуха
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16.07.2022 19:32
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Кукушка хвалит петуха
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16.07.2022 19:32 Ответить
А Арестович бренди на зарплату відкрив,там не один десяток
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16.07.2022 19:33 Ответить
Маркаровій-але диму без вогню не буває...
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16.07.2022 19:33 Ответить
Про зброю вже міністерство оборони США сказало. Заявили що у них немає данних про продаж або здачу ворогу. Я нагадую що почав всю цю зраду розвивати один крашений ютуб-фсб дідок. Варто подумати добре звідки у всього цього ноги ростуть.
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16.07.2022 19:43 Ответить
двадні в реєстрі. а вже обзиваться.
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16.07.2022 20:13 Ответить
Крашений дідок казав за спорядження і за гуманітарку. За зброю не казав.
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16.07.2022 20:23 Ответить
@ А от тепер з'явився запит від "слуги народу" Американського і хай перевіряють, бо не Україна, де можна ігнорувати закони. Це нормальна річ і нічого принизливого в аудіті немає.
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16.07.2022 21:26 Ответить
Маркарова клеїть дурня (дурепу), коли говорить про "обмін інформацією"

питання ж дуже просте: США мають скерувати своїх повноважних осіб до України, а українські (прости Господи) чиновники повинні забезпечити цій комісії вільний доступ до всіх місць, де мала б зберігатися чи використовуватися американська допомога

в цю американську комісію, ясна річ, мають бути залучені фахові аудитори, які могли б порівняти зелені звіти з реальним станом справ
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16.07.2022 20:38 Ответить
Вчора бачив як вона патякала на марафоні вихваляючи бубачку.
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16.07.2022 19:34 Ответить
всі повинні любити Зеленого Маленького Брата
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16.07.2022 19:36 Ответить
Бовтається як сопля на дроті.
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16.07.2022 19:46 Ответить
Сильно!!!
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16.07.2022 20:16 Ответить
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16.07.2022 21:30 Ответить
Це те що з клюєвим працювало,цінний кадр,можна вірити.
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16.07.2022 19:39 Ответить
треба гауляитера -- шоб і копіика в чужих кишенях не загубилась
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16.07.2022 19:40 Ответить
Маркарова не в курсе и половины источников информации по которым Запад получает эти данные.
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16.07.2022 19:42 Ответить
отчети небось агент фсб Єрмак пишет со своими подельниками
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16.07.2022 19:47 Ответить
Це ж не стендап якийсь. Хто хоче, той і говорить. Як це оправдовує можливих агентів кацапні? І наскільки можна вірити, що в Конгрес щось подають?
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16.07.2022 19:48 Ответить
Твои дедушки доносы писали в тридцатые?
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16.07.2022 20:08 Ответить
а я збираю в свій кондуїт 73/43Зебілів і подлякових ботів.
йпрост, а ти в мене вже давно заархівований
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16.07.2022 20:10 Ответить
ВРЁТ ШО ДЫЩИТ, А ДЫШИТ БЫСТРО И ЧАСТО
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16.07.2022 19:58 Ответить
Ця пані в курсі всього, була топом в банку Клюєва, і банк успішно схлопнула. А туди її єрмак послав щоб вивідувати інфу, не допускала нікого з чужих, і співала оди саме єрмаку. А бабоси тирять по кишеням не в США, а при закупках, які проводяться МО,Оборонпромом,Спецекспортом в Україні. Схему застосовують давню, відкати вихованцям второго дома Старсобеза, братам Альхенам, на пропитание.
Якщо підтвердиться в америці що бабло присвоювали, це для Америки кримінальне правопорушення, буде як з фірташем.Вроді давав хабаря в Індії а будуть судити в Америці, бо предмет хабаря титан йшов в америку.
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16.07.2022 20:25 Ответить
"Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність
, якщо взяти повну звітність "зе влади" по "великому крадівництву" ,то мабуть 40% вартості будівництва осіло в офшорних "зелених" топляках
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16.07.2022 21:25 Ответить
Покажи мне свою рожу, и я скажу кто ты.
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16.07.2022 22:46 Ответить
Брат Джонсон! Пересчитай дорогой
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16.07.2022 23:09 Ответить
Щось я американському конгресмену, котра зробила все, щоб нам цю допомогу надавали, вірю набагато більше, аніж цій зеленій шоблі. А конгресмен каже: нормально перевірити використання коштів можливості немає. ОПа не дає. І Адміністрація Байдена теж не охоче на ці запити від Конгресу відповідає - як витрачаються гроші американських платників податків? Далеко за прикладами ходити не треба - Афганістан, на котрий було витрачено шалені суми грошей. Котрі просто розкрадалися. Певно - за певний "інтерес" з обох боків. Фінальний результат - відомий всім.
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17.07.2022 01:52 Ответить
 
 