Украина отчитывается партнерам, как использует предоставленные деньги и оружие: нет и дня, чтобы у нас не происходил обмен информацией, - Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова считает, что такого уровня сотрудничества и взаимной прозрачности между Киевом и Вашингтоном, как сейчас, до сих пор не было.

Об этом она сказала в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я привлечена ко всем коммуникациям. Не обо всех могу рассказывать, но такого уровня сотрудничества, понимания и взаимной прозрачности, которая у нас есть сейчас, я не помню никогда. Нет и дня, чтобы у нас не происходил обмен информацией - в том число с нашей стороны", - сказала дипломат.

По ее словам, Украина дает партнерам полное понимание того, как использует предоставленные средства и оружие - насколько это возможно в условиях активных боевых действий. Кроме обмена информацией с Пентагоном и Белым домом, украинские власти постоянно информируют также Конгресс.

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"Это была инициатива украинской стороны. Когда нам начали выделять первые транши именно для украинского бюджета, мы сразу, как только эти средства обменивались на гривны и тратились, предоставляли полную отчетность. Не только в администрацию США, USAID и Всемирный банк, через чей счет эти средства заходят. Эту же отчетность мы отправляем Конгрессу – отдельно от себя это делает и Всемирный банк", – объяснила посол.