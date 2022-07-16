Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который Украина будет применять, когда закончатся средства из других программ, - Маркарова

Пока финансирования бюджетных программ США достаточно, чтобы активно оказывать военную поддержку Украине.

Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Позиция Пентагона заключается в том, что сейчас, когда есть эти программы фактически грантовой, безвозмездной передачи нам оружия, фокус будет на них. Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить то оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы" , - сказала Маркарова.

Она добавила, что "ленд-лиз является дополнительным инструментом, который Украина будет применять более активно в случае необходимости, когда будет видеть, что заканчиваются средства из других программ".

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"Тогда будет два варианта. Либо мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, либо мы обращаемся к Конгрессу с дополнительными запросами. Вернее, мы обращаемся к администрации США, а администрация обращается к Конгрессу", - пояснила дипломат.

Маркарова напомнила, что средства, выделенные Конгрессом для Украины, нужно использовать до конца фискального года в США, который завершается в сентябре.

В то же время, дипломат предполагает, что они могут иссякнуть раньше: "Сложно сказать, когда закончатся эти средства - мы хотим, чтобы нам предоставляли все быстрее. Возможно, они закончатся и раньше, но сейчас об этом сложно говорить".