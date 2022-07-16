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Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который Украина будет применять, когда закончатся средства из других программ, - Маркарова

himars

Пока финансирования бюджетных программ США достаточно, чтобы активно оказывать военную поддержку Украине.

Об этом заявила посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Позиция Пентагона заключается в том, что сейчас, когда есть эти программы фактически грантовой, безвозмездной передачи нам оружия, фокус будет на них. Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить то оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы" , - сказала Маркарова.

Она добавила, что "ленд-лиз является дополнительным инструментом, который Украина будет применять более активно в случае необходимости, когда будет видеть, что заканчиваются средства из других программ".

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"Тогда будет два варианта. Либо мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, либо мы обращаемся к Конгрессу с дополнительными запросами. Вернее, мы обращаемся к администрации США, а администрация обращается к Конгрессу", - пояснила дипломат.

Маркарова напомнила, что средства, выделенные Конгрессом для Украины, нужно использовать до конца фискального года в США, который завершается в сентябре.

В то же время, дипломат предполагает, что они могут иссякнуть раньше: "Сложно сказать, когда закончатся эти средства - мы хотим, чтобы нам предоставляли все быстрее. Возможно, они закончатся и раньше, но сейчас об этом сложно говорить".

Автор: 

Пентагон (1449) США (26542) Маркарова Оксана (279) ленд-лиз (38)


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Топ комментарии
+9
какое когда кончатса кошты? Нам пушки еще позавчера нужны, что ты корова несешь?
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16.07.2022 19:46
+5
Вона має на увазі що зелені ще не все стирили.
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16.07.2022 19:49
+3
А за ленд ліз платити і повертати потрібно. А на рахунок гармат, то вони і так усі партнерів. Ваші учора в асфальт вкатані, чому ж в 2019 мовчали
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16.07.2022 20:03
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какое когда кончатса кошты? Нам пушки еще позавчера нужны, что ты корова несешь?
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16.07.2022 19:46 Ответить
Вона має на увазі що зелені ще не все стирили.
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16.07.2022 19:49 Ответить
А за ленд ліз платити і повертати потрібно. А на рахунок гармат, то вони і так усі партнерів. Ваші учора в асфальт вкатані, чому ж в 2019 мовчали
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16.07.2022 20:03 Ответить
- не зебіл., а навпаки
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16.07.2022 20:13 Ответить
За ленд лиз платить не нужно - хватит постить рашкованские темники...
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16.07.2022 22:00 Ответить
Хто це така? Навіщо її висери тут? Чому ми ці висери повинні читати?
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16.07.2022 19:49 Ответить
В правительстве Гройсмана стульчик протирала большой жопой в мин. фине. Если ее зебилы не поперли значит "полезный" человек, пристосованец, но ошибок не делает то кто ничего не делает. Это притензия к Вове, но не к зебилу, а к Гройсману
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16.07.2022 19:52 Ответить
их по объявлению набирают, что ли?
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16.07.2022 19:51 Ответить
дыа, было дело так ее и взяли))) Хотя Гройсман был не самым плохим управленцем. Гончарук и Шморгаль с килькой азировым, ехадрочером и другой ******** и рядом не лежали
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16.07.2022 19:55 Ответить
Спочатку треба викупити радянський мотлох в європі, азії та африці та мати з цього певний гешефт
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16.07.2022 19:57 Ответить
Зрадою треба годувати поступово, щоб постійно було почуття ситості.
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16.07.2022 20:33 Ответить
Може хтось пояснити що з тим ленд -лізом коїться? Його не буде в жовтні?
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16.07.2022 20:31 Ответить
Поки що тільки обіцянки. Головне вірити, як в бога
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16.07.2022 20:37 Ответить
Сначало бесплатное вооружение, потом лендлиз то есть в долг.

А ниче что наши воины и гражданские гибнут от отсутствия такого оружия. А может при любой возможности нужно закупать еще вчера? И это уровень посла в такой ключевой стране по вооружению, как США Бог ты мой..
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16.07.2022 20:42 Ответить
Пардон, почитал биографию посла, а что ожидать если посол по специальности эколог-экономист. Хотя экономист вопрос скользкий, так как получен за 2 года. Вообщем эколог без опыта работы работает послом Украины в США.
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16.07.2022 20:54 Ответить
Лиса і журавель... Вже було описано таке. А що іншого було чекати від клован-влади? Тьфу, ***...
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16.07.2022 21:40 Ответить
а нічого, що кошти по лендліз потрібно використати до вересня?
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16.07.2022 22:32 Ответить
Ве равно, как назвать. Важно, чтобы оружие шло - много и быстро.
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16.07.2022 23:29 Ответить
Вже грошей на зарплату нема військовим. Морпіхи вже два місяця в Миколаєві без грошей сидять. А вони контрнаступи на Херсон чекають
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20.07.2022 07:52 Ответить
 
 