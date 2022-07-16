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Новости Война
17 027 29

В ГУР объяснили, от чего будет зависеть перелом в войне с Россией в пользу Украины

скібіцький

Перелом в войне с Россией в пользу Украины будет зависеть от того, насколько украинские защитники смогут остановить наступательный темп российских войск и насколько активна будет помощь наших партнеров.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он (перелом в пользу Украины в этой войне – ред.) будет однозначно. Но это будет зависеть от того, во-первых, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск, и, во-вторых, насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую нам оказывают наши партнеры. Потому что это очень важно, прежде всего, для подготовки различных наступательных действий", - сказал Скибицкий.

Говоря о том, сколько еще может продолжаться ракетный террор РФ, представитель ГУР МОУ отметил, что у наших граждан должно быть понимание того, что любой объект может стать целью, поэтому необходимо быть внимательными и выполнять все требования безопасности.

Он уточнил, что россияне используют все средства, в том числе речь идет и о спутниках, как военных, так и коммерческих; также активно работают самолеты, в частности стратегическая авиация.

Читайте: Россия ведет подготовку к следующему этапу наступательных действий в Украине, - Скибицкий

"Есть и такие источники, как их агенты на нашей территории, которые во многих случаях сообщают, в частности, о тех мерах или производстве техники и вооружения, которое осуществляется на нашей территории. И задач много, в том числе и для военной разведки, и для СБУ, и для других силовых структур, которые должны обеспечить безопасность и разоблачение этих источников, которые использует РФ", - отметил представитель разведки.

По информации Скибицкого, россияне очень активно работают по объектам инфраструктуры, и по путям перемещения нашей техники и вооружения, и по местам проведения подготовки и тренировки наших подразделений, то есть по всему спектру, который они могут охватить.

"Кроме того, это не просто удары – это запугивание нашего населения тем, что Украина не способна защитить своих граждан. Это такое психологическое влияние, которое РФ пытается ежедневно оказывать на нашу страну", - заявил он.

Также читайте: Россия не смогла оккупировать Украину и готовится к присоединению уже захваченных территорий, - Скибицкий

разведка (4171) ракеты (3566) терроризм (18689) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+25
Прелом начнеться сразу после ареста дЕрьмака с татаровым и выдачи каломойши США.
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16.07.2022 20:05
+21
ГУР МОУ не хоче пояснити чому досі стоїть антоновський міст у Херсоні? через який кожен день ідуть колони *********** для градів і смерчів, якими обстрілюють Миколаїв?
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16.07.2022 19:52
+18
Тому , що агент ДЕРЬМАК РУЛИТ ,командует парадом ‼️Буданов с *********** -левченко живут , безмозглая марьяна заседает в генеральном штабе‼️" спасибо " 73% ,ненавижу всех вас "хуже не будет"⁉️⁉️⁉️⁉️Получили и войну и позорище

Лишь-

бы не Порошенко
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16.07.2022 20:17
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ГУР МОУ не хоче пояснити чому досі стоїть антоновський міст у Херсоні? через який кожен день ідуть колони *********** для градів і смерчів, якими обстрілюють Миколаїв?
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16.07.2022 19:52 Ответить
Я правильно зрозумів: Ви питаєте, про це у людини, яка проживає разом з гогінашвілі( росіянином-мутним), під одним дахом у найвідомішого міжнаціонального контрабандиста-обнадьщика? Смішно...
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16.07.2022 20:05 Ответить
Єдине пояснення, якщо ЗСУ стрімко не звільнить правий берег після підриву мосту, в Херсоні може статися голод. Думаю, коли все буде готово до швидкого наступу, міст знищать. Але ГУР знає більше.
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16.07.2022 20:09 Ответить
До кримського є виправдання, що у нас нема достатньо потужної-далекобійної зброї, щоб його знищити, в чому проблема з херсонським не зрозуміло, наші знищували мости, щоб не дати військам РФ захопити Київ. Це єдиний міст через Дніпро на півдні? чому він стоїть?
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16.07.2022 20:22 Ответить
Чому стоїть? На тебе чекає.
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16.07.2022 20:37 Ответить
Є ще один міст, через дамбу Каховської ГЄС. Його можно пошкодити, но треба вдарити дуже ювелірно, щоб не зруйнувати дамбу. А з приводу антонівського, питання доречне.
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16.07.2022 21:20 Ответить
може генштабу видніше ніж тобі? стоїть значить треба
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16.07.2022 21:24 Ответить
Тому , що агент ДЕРЬМАК РУЛИТ ,командует парадом ‼️Буданов с *********** -левченко живут , безмозглая марьяна заседает в генеральном штабе‼️" спасибо " 73% ,ненавижу всех вас "хуже не будет"⁉️⁉️⁉️⁉️Получили и войну и позорище

Лишь-

бы не Порошенко
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16.07.2022 20:17 Ответить
Підрив моста , принципово - нічого не вирішить , так як є ще Каховська ГЕС . .
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16.07.2022 20:31 Ответить
А Ермак та Татаров не завожають
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16.07.2022 19:52 Ответить
Не сподівайтеся зелені покідки що ми дозволимо навіть розпочати з оккупантом перемовини прамирпасередине та про якусь іншу гідот
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16.07.2022 19:54 Ответить
и что вы сделаете? уже успешно идут переговоры о прекращении огня , допуск российских наблюдателей в украинские порты и торговлю зерном (тоже непонятно кому принадлежащем) для голодающих негров. с понедельника будет подписание.
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16.07.2022 20:11 Ответить
уже успешно идут переговоры о прекращении огня- откуда инфа? раз даже сейчас оленевод шойгу сказал что они будут атаковать на всех направлениях
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16.07.2022 20:16 Ответить
Переговоры четырех сторон: Украины, России, Турции и ООН в Стамбуле. 13 июля 2022г.

Москва и Киев согласны создать координационный центр для обеспечения безопасности маршрутов в Черном море
Министр обороны Турции также заявил, что стороны договорились о совместном контроле для проверки зерна в портах.

СМИ раскрыли подробности сделки по экспорту украинского зерна

Газета Wall Street Journal сообщила о прогрессе, достигнутом на переговорах в Стамбуле. Сделка предусматривает прекращение огня и частичное разминирование трех портов.

По данным газеты, стороны предварительно согласовали такой механизм: зерно может отправляться с трех украинских портов в сопровождении украинских судов, одновременно будет действовать режим прекращения огня для защиты судов в географических пределах.
Источники WSJ указывают, что речь идет о предварительном соглашении. Для официального заключения сделки требуется https://www.dw.com/ru/timoti-snajder-putin-mozhet-ustroit-golodomor-vo-vsem-mire/a-62255298 согласие Владимира Путина .
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16.07.2022 20:48 Ответить
Я думал перелом уже наступил, когда договорились что росияне будут инспектировать загрузку зерна в Одесе, це перемога переговорщиков
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16.07.2022 19:58 Ответить
Прелом начнеться сразу после ареста дЕрьмака с татаровым и выдачи каломойши США.
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16.07.2022 20:05 Ответить
то есть никогда?
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16.07.2022 20:13 Ответить
В США ослабевает поддержка Украины со стороны республиканцев и если в 2024 году Дональд Трамп будет переизбран президентом, то это сыграет на руку России. Украинская власть и армия должны торопиться и перехватить инициативу в войне против российских оккупантов в течение текущего лета.Такое мнение в интервью https://www.dw.com/ru/frjensis-fukujama-ukraine-nado-toropitsja-poka-putinu-ne-pomog-tramp/a-62483277?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss Deutsche Welle выразил американский политолог и философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма. Профессор Стэнфордского университета был одним из тех, кто открыто предупреждал о рисках полномасштабного вторжения РФ в Украину, а в конце июня Кремль запретил ему въезд в Россию.По его словам, европейская поддержка Киева может пошатнуться уже зимой, когда страны Европы столкнуться с проблемами в поисках замены российскому газу. С поддержкой со стороны США тоже могут возникнуть проблемы, если ослабнет власть демократов."Сложность заключается в том, что поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает. Трамп при этом находится на другой стороне - он настроен пророссийски, не проукраински. Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО.Таким образом, Кремль достигнет своих главных целей просто благодаря изменению курса американской политики. Вот почему я считаю крайне важным, чтобы Украина добилась определенного прогресса и перехватила инициативу на поле боя в течение лета", - считает Фукуяма.По его словам, если Запад увидит, что война заходит в тупик, то "возникнут трещины в единстве" и со стороны европейцев и американцев будет звучать все больше призывов к Украине уступить территории России, чтобы прекратить боевые действия.Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что https://www.obozrevatel.com/politics-news/tramp-zayavil-o-planah-vnov-ballotirovatsya-v-prezidentyi-ssha-uveren-v-pobede.htm намерен участвовать в президентских выборах , которые запланированы на 2024 год. По его словам, сейчас он думает на тем, когда официально объявить о своем участии в президентской гонке. В то же время уже сейчас Трамп говорит, что уверен в своей победе.
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16.07.2022 20:25 Ответить
Нашій владі дають купу грошей, Банкову, та Раду, ракетами не обстрілюють..., вони спокійно працюють... не стресують куда їм торопиться...)) це не вони в окопах сидять, в них все добре...
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16.07.2022 20:31 Ответить
гур был в курсе, о нападении россии? если нет - то нет у нас никакого гур
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16.07.2022 20:30 Ответить
шо це за мурло? їб...че
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16.07.2022 20:32 Ответить
генерал Буданов співмешканець с Гогілашвілі(помічник депутата держдуми росіі) які разом проживали у якогось жуліка на хаті,а жена цього Гогі у вовіка презіка була секретаршею і була присутня на секретних засіданнях ,а з ким тоді цей чєл і що він може знать.Отака ....я малята
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16.07.2022 20:54 Ответить
а чого оце мурло не пояснить вони знали про початок війни ,а хлоці наші спали коли кацапи заіхли з Криму.Разом з презіком відповідати всі будете
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16.07.2022 21:05 Ответить
Рух російських колон Чонгаром почався 24.02.22. о 01.30. Артилерію українську теж заздалегідь відвели, щоб ніхто не стрільнув. Початок повномасштабного наступу Московії оголосили о 05.00 щобі менше народ про Чонгар говорив.
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16.07.2022 22:05 Ответить
Мабуть потрібно чітко прив'язати наскільки активною буде допомога наших партнерів, до того, наскільки пасивним буде "зе"(толерантним і співучасником" прорашистської діяльності ОП на чолі із "зермаком" на котрого вказують прямим текстом ті.хто активно допомагає Україні.тобто США
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16.07.2022 21:17 Ответить
Если это произойдёт - это почти поражение , а не победа https://www.bbc.com/ukrainian/features-62166828

Прекращение огня на месяц позволит потрёпанной рашской армии пополнить резервы... Разминированными подходами к Одессе они коварно воспользуются- можно даже не сомневаться: между 18-м и 19-м кораблём они рванут десантом в Одессу.

А наши внутренние арестовичи опять это про***ут... им не впервой... что-что - а это они умеют ...

Почему из-за голода в Африке УКраиа должна рисковать своей независимостью ? Почему не Африка догноваривается с рашкой о вывозе хлеба ?

Кому надо жрать -тот пусть и рискует!
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16.07.2022 21:24 Ответить
"...залежатиме від того, наскільки українські захисники зможуть зупинити наступальний темп російських військ.." тупой м..ла, показав би особистим прикладом як зупинити ворога, коли тебе здалеку перемелюють артилерією, а тобі відповісти нічим, тому що такі як ти не бачили створення ударних угруповань ворога до самого ранку 24.02.
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16.07.2022 21:28 Ответить
 
 