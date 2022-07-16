В ГУР объяснили, от чего будет зависеть перелом в войне с Россией в пользу Украины

Перелом в войне с Россией в пользу Украины будет зависеть от того, насколько украинские защитники смогут остановить наступательный темп российских войск и насколько активна будет помощь наших партнеров.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он (перелом в пользу Украины в этой войне – ред.) будет однозначно. Но это будет зависеть от того, во-первых, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск, и, во-вторых, насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую нам оказывают наши партнеры. Потому что это очень важно, прежде всего, для подготовки различных наступательных действий", - сказал Скибицкий.

Говоря о том, сколько еще может продолжаться ракетный террор РФ, представитель ГУР МОУ отметил, что у наших граждан должно быть понимание того, что любой объект может стать целью, поэтому необходимо быть внимательными и выполнять все требования безопасности.

Он уточнил, что россияне используют все средства, в том числе речь идет и о спутниках, как военных, так и коммерческих; также активно работают самолеты, в частности стратегическая авиация.

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"Есть и такие источники, как их агенты на нашей территории, которые во многих случаях сообщают, в частности, о тех мерах или производстве техники и вооружения, которое осуществляется на нашей территории. И задач много, в том числе и для военной разведки, и для СБУ, и для других силовых структур, которые должны обеспечить безопасность и разоблачение этих источников, которые использует РФ", - отметил представитель разведки.

По информации Скибицкого, россияне очень активно работают по объектам инфраструктуры, и по путям перемещения нашей техники и вооружения, и по местам проведения подготовки и тренировки наших подразделений, то есть по всему спектру, который они могут охватить.

"Кроме того, это не просто удары – это запугивание нашего населения тем, что Украина не способна защитить своих граждан. Это такое психологическое влияние, которое РФ пытается ежедневно оказывать на нашу страну", - заявил он.

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