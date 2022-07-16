Трудно быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием, - Зеленская
Супруга Президента Елена Зеленская, отвечая на вопросы журналистов итальянского издания Corriere della Sera, подчеркнула, что, останавливая российское нашествие, украинцы останавливают его не только в отношении себя, но и Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская написала в телеграм-канале.
В частности, ей поставили вопрос: "Некоторые у нас, называя себя пацифистом, считают, что поставлять оружие – значит затягивать войну. Что вы им скажете?" Зеленская ответила, что "быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием, – это последнее решение в вашей жизни".
"Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окраины Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болоньи. И потом оттуда достают бездыханных детей.
И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь!" Попробуйте поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей".
Вы должны понимать важную вещь: захватчик, как и насильник, никогда не остановится, если ему поддаваться. Он пойдет дальше. И кто знает, не дойдет ли он до вас? Я бы этого не желала. Останавливая сейчас нашествие, украинцы останавливают его не только в отношении себя, но и Европы", - подчеркнула Зеленская.
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Лєна! Ти там з Вовою на пару "коксувать" почала?!
Так нельзя, даже по ним
Аби ляпнуть?
Дивіться тепер, щоб після її слів такого не трапилось з Міланом чи Неаполем!
У цієї сімейки чорна карма!
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви робите, таваріщ?
пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
Собака дикий її попердолів
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріупаля на ваших руках".
Что не так с обложкой Time?
Фотография красивая, проблема с бэкграундом Елены Зеленский
Ее не было на этой войне. От слова СОВСЕМ.
Два с половиной месяца мы ее не видели.
Мы не видели, чтобы она помогала беженцам.
Мы не видели, чтобы она волонтерила на кухне.
Мы не видели, чтобы плела сетки.
Мы не видели, чтобы она молилась в храме Львова или Франковска… Первый раз мы ее увидели в Ужгороде 8 мая.
Потом была фотосессия на Банковой…
Это при том, что в Украине есть женщины, которые проявили себя совершенно героически. И которыми мы гордимся!
Апдейт. Это претензия не к Зеленской (она просто мать своих детей и жена своего мужа), это претензия к журналу Time, который стал в последнее время совсем неразборчивым.
- Ага, только в одном из интервью она заявляла, что была в Украине, так как хотела быть ближе к мужу, теперь заявляет ,что вынужденная разлука, когда она уехала с детьми за границу. Ну хоть бы одной сюжетной линии придерживались бы...
- Фальсифікація історіі України продовжується. Справжні герої підміняються і нема на те ради.
Веселуха типа шоу бизнес
Ничего личного...
Європейський союз скерував більше грошей Росії за газ, нафту й вугілля, ніж Україні на допомогу. Про це 16 липня у Twitter повідомив ексглава міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс.
"Готують сьомий пакет санкцій [проти РФ через її війну проти України]. Кого це хвилює? ЄС тепер надіслав експоненційно більше грошей РФ на купівлю нафти, газу й вугілля, ніж він надіслав Україні у вигляді допомоги. Ціни на нафту зростають. Рубль ще сильніший. Деякі, як і раніше, стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно", - написав Лінкявічюс.
Може різниця якраз в тому, що там королі та лорди, а тут клоуни та завгари?
Про скумбрию ни слова. Да они не спрашивали.
не говорит, что никому ничего не должна.
Наші діти гинуть, а жидівські ******** за кордоном