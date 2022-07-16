Трудно быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием, - Зеленская

Супруга Президента Елена Зеленская, отвечая на вопросы журналистов итальянского издания Corriere della Sera, подчеркнула, что, останавливая российское нашествие, украинцы останавливают его не только в отношении себя, но и Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская написала в телеграм-канале.

В частности, ей поставили вопрос: "Некоторые у нас, называя себя пацифистом, считают, что поставлять оружие – значит затягивать войну. Что вы им скажете?" Зеленская ответила, что "быть пацифистом, когда на вас несется убийца с оружием, – это последнее решение в вашей жизни".

"Просто представьте, что это в вашу страну, в волшебный Милан или в Неаполь, ворвались российские захватчики. Что они оккупировали окраины Рима, убили жителей пригородов. Их ракеты каждый день прилетают в жилые дома Болоньи. И потом оттуда достают бездыханных детей.

И в это время кто-то говорит: "Сложите оружие, не сопротивляйтесь!" Попробуйте поговорить с тем, кто только что убил ваших родителей бомбой или заминировал школу ваших детей".

Вы должны понимать важную вещь: захватчик, как и насильник, никогда не остановится, если ему поддаваться. Он пойдет дальше. И кто знает, не дойдет ли он до вас? Я бы этого не желала. Останавливая сейчас нашествие, украинцы останавливают его не только в отношении себя, но и Европы", - подчеркнула Зеленская.

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