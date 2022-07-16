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Все 24 погибших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице идентифицированы, - ОВА

вінниця

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил в субботу, что все погибшие в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице в четверг - идентифицированы.

"Все погибшие идентифицированы и с завтрашнего дня начнутся похороны в Виннице и области", - сказал он в телемарафоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, всего 24 жертвы, в больницах 68 пострадавших, среди них 14 тяжелых, 4 в критическом состоянии.

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Винница (726) ракеты (3566) жертвы (2071) Борзов Сергей (38)


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Загиблі, вибачте, що привели війну на нашу землю в 2019 році. Голос в санітарному бюлетені це не жарти. Це дійсно має значення...
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16.07.2022 20:17 Ответить
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16.07.2022 20:28 Ответить
Український народ може лише сумувати з цього приводу, щодня читаємо новини скільки і де вбито, замучено, поранено та зґвалтовано. Це вже читати сил немає і відповіді нормальної військової, що б у них було як у нас в Україні, ми ніякої росії не даємо, крім ай-яй-яй подивіться в Європі та Америці, яка росія погана, що вона робить з Україною. У мене вже слів немає, не хочеться вживати російські матюки, а українських важких матів я, на жаль, не знаю.
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16.07.2022 20:45 Ответить
Хочешь бачити вбитих кацапських (продуктів помета)? Я також! Хоть і розум каже одне, а серце інше...

Скільки вже можна?
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16.07.2022 21:21 Ответить
 
 