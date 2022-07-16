Все 24 погибших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице идентифицированы, - ОВА

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил в субботу, что все погибшие в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице в четверг - идентифицированы.

"Все погибшие идентифицированы и с завтрашнего дня начнутся похороны в Виннице и области", - сказал он в телемарафоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, всего 24 жертвы, в больницах 68 пострадавших, среди них 14 тяжелых, 4 в критическом состоянии.

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