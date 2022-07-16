Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе растет количество раненых военных РФ, в больницах дефицит крови.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Основная больница Мариуполя – больница №2. Получить инсулин больные сахарным диабетом могут только здесь и только, если "республиканские специалисты" проводят прием. Для большинства больных, не проживающих в Центральном районе, – неосуществимая миссия. Люди брошены на произвол.

Из-за главного наполнения больницы россиянами, людей размещают даже в коридорах.

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Острая нехватка плазмы. Переливание крови может быть недоступно. Каждый случай, требующий переливания, фактически заканчивается смертью пациентов. Оккупанты не позволяют использовать остатки/запасы плазмы и банка крови из-за дефицита и попыток сохранить для лечения раненых оккупантов, количество которых растет ежедневно.

Медицина в Мариуполе не посто в состоянии коллапса. Ее просто нет даже в минимальном понимании", – рассказал он.









