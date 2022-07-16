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Новости Война
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Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко

маріуполь

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе растет количество раненых военных РФ, в больницах дефицит крови.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Основная больница Мариуполя – больница №2. Получить инсулин больные сахарным диабетом могут только здесь и только, если "республиканские специалисты" проводят прием. Для большинства больных, не проживающих в Центральном районе, – неосуществимая миссия. Люди брошены на произвол.

Из-за главного наполнения больницы россиянами, людей размещают даже в коридорах.

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Острая нехватка плазмы. Переливание крови может быть недоступно. Каждый случай, требующий переливания, фактически заканчивается смертью пациентов. Оккупанты не позволяют использовать остатки/запасы плазмы и банка крови из-за дефицита и попыток сохранить для лечения раненых оккупантов, количество которых растет ежедневно.

Медицина в Мариуполе не посто в состоянии коллапса. Ее просто нет даже в минимальном понимании", – рассказал он.

Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко 01
Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко 02
Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко 03
Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко 04
Российские оккупанты запрещают использовать запасы крови в больницах для мариупольцев: берегут для раненых военных РФ, - Андрющенко 05

Автор: 

Мариуполь (5708) медицина (2518) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+2
фашисты!!!
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16.07.2022 21:26
+2
В 1001 раз задаю вопрос - почему не были уничтожены зерно, мука, та же кровь, когда стало ясно что их захватит враг. Чего ждали в офисе Зе и кабмине. Или это все спланировано, как сдача Херсона?
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16.07.2022 21:28
+1
Вурдалаки.
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16.07.2022 21:24
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Вурдалаки.
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16.07.2022 21:24 Ответить
фашисты!!!
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16.07.2022 21:26 Ответить
До того щей дурні. Кров людини тварині не підійде.
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16.07.2022 22:54 Ответить
В 1001 раз задаю вопрос - почему не были уничтожены зерно, мука, та же кровь, когда стало ясно что их захватит враг. Чего ждали в офисе Зе и кабмине. Или это все спланировано, как сдача Херсона?
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16.07.2022 21:28 Ответить
Когда стало что захватит враг, то город уже давно был в окружении, а у его защитников были другие проблемы о которых надо было заботиться. Цивильной власти в этот момент в городе не было.
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16.07.2022 22:08 Ответить
Російські окупанти забороняють використовувати запаси крові у лікарнях для маріупольців: бережуть для поранених військових РФ

Ми в курсі, що російські вояки ********** пити кров.
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16.07.2022 21:29 Ответить
Заразить бы эту кровь для кацапов чем-то смертельным...
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16.07.2022 21:32 Ответить
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16.07.2022 21:36 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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16.07.2022 22:06 Ответить
если им не хватит этой крови, будут прямое переливание делать от населения Мариуполя. А чем этих орков заразить? гепатитом?
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16.07.2022 22:42 Ответить
****************? Такого не має існувати.
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16.07.2022 23:52 Ответить
 
 