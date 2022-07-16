Линкявичюс о седьмом пакете санкций против России: "ЕС заплатил РФ больше денег, чем помог Украине"

Бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс подверг критике санкционную политику ЕС, заявив, что в настоящее время ЕС направил больше денег России за газ и нефть, чем Украине на помощь.

В результате, по его словам, цены в Европе на энергоресурсы растут, а рубль крепчает, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Готовится седьмой пакет санкций. Кому это интересно? ЕС направил экспоненциально больше денег России на закупку нефти, газа и угля, чем предоставил Украине на помощь. Цены на нефть растут. Рубль еще крепче. Некоторые все еще обеспокоены "провокационными" ограничениями. Печально", - отметил Линкявичюс.

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