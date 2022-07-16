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Новости Санкции против России
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Линкявичюс о седьмом пакете санкций против России: "ЕС заплатил РФ больше денег, чем помог Украине"

лінас,лінкявічюс

Бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Линас Линкявичюс подверг критике санкционную политику ЕС, заявив, что в настоящее время ЕС направил больше денег России за газ и нефть, чем Украине на помощь.

В результате, по его словам, цены в Европе на энергоресурсы растут, а рубль крепчает, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Готовится седьмой пакет санкций. Кому это интересно? ЕС направил экспоненциально больше денег России на закупку нефти, газа и угля, чем предоставил Украине на помощь. Цены на нефть растут. Рубль еще крепче. Некоторые все еще обеспокоены "провокационными" ограничениями. Печально", - отметил Линкявичюс.

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Автор: 

Газ (10225) нефть (1917) россия (95454) санкции (11279) Евросоюз (17107) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+10
"Давить" на ЕС, безусловно, нужно. При этом не забывая очевидные вещи - для отказа покупать энергоносители у #terrorussia надо сначала найти им замену. И тут речь не только про повышение цен и ухудшение уровня жизни - одну из причин, почему "ушли" нашего наибольшего союзника Бориса Джонсона. А про самое элементарное - газ нужен для промышленности, для отопления, не будет газа - тысячи людей потеряют работу из-за остановки предприятий, миллионы будут мёрзнуть зимой.

Потому нужно "давить" и подгонять. Но без скандалов, упрёков и тем более - грубостей, чтобы не раскачать и в итоге не обрушить коалицию поддержки Украины на Западе, её и так раскачивают всеми силами, Венгрия вон снова начала гавкать против санкций, в Великобритании убрали Джонсона, в США республиканцы пилят ножки президентского кресла Байдена.
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16.07.2022 22:52
+10
Стадии предоставления помощи:
1) не помогать, потому что всё равно Украина падёт за три дня
2) помогать, чтобы война не вышла за пределы Украины
3) немножко помогать, потому что война уже не выйдет за пределы Украины
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16.07.2022 23:00
+9
Схоже у лідерів ЄС синдром Зеленського - вони хочуть домовиться десь посередині.
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16.07.2022 22:39
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Розумники, ****...
Як там нарід каже: "Нагорі не дурні сидять!"
Хіба?
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16.07.2022 22:38 Ответить
Ти тут новенький і не в курсах хто це такий.
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16.07.2022 23:22 Ответить
При виде огромной отары овец нельзя не задаться вопросом, как же пастух заставляет такую массу животных идти в заданном направлении.
Волна от любых силовых воздействий на отару гасится уже через несколько соседних животных.
Овчарки даром самоорганизации не обладают, да и мысли на расстоянии читать не умеют.
И тут вступает в силу древнее правило: не можешь пресечь, возглавь.
Первое что приходит на ум, это красавец-баран в роли вожака.
Этакий альфа-самец на стероидах.
Но на деле даже самому из самых альфа-баранов в силу его самоуглублённости и стремления к душевному спокойствию тема лидерства совсем неинтересна.
Поэтому вожаком стада обычно ставят козла.
Самый захудалый козёл, на поверку, оказывается гораздо амбициозней самого лучшего барана.
Козёл без труда выполняет поставленные перед ним задачи.
Козёл - настоящий лидер, он ведёт и направляет личным примером.
Вот и сейчас он привёл отару на живописный альпийский луг, где много свежей зелёной травы.
Переход был долгий, все устали.
Наступают сумерки.
Отара располагается на ночлег.
Пастух разжигает костёр…
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16.07.2022 22:38 Ответить
Ссылка на источник https://habr.com/ru/post/676970/ https://habr.com/ru/post/676970/

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16.07.2022 22:41 Ответить
Схоже у лідерів ЄС синдром Зеленського - вони хочуть домовиться десь посередині.
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16.07.2022 22:39 Ответить
посередині то їх тільки роздусять, посередники довбані. Немає з ким домовлятися.
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17.07.2022 00:26 Ответить
Нажаль у ЕС деякі країни забули уроки другої світової війни та цінності на яких формувався союз,непокаране зло яка зачаїлося у москві вийшло назовні та збирає криваві жнива..
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16.07.2022 22:42 Ответить
Лінкявічус діло каже, мудрий мужик, ЄС щось не те робить - санкції по радянські показушні,
а на ділі користі від них для України мало.
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16.07.2022 22:43 Ответить
Він прав на 100% не можна даючи кошти на війну РФ надіятись, що війна в Україні якимось фантастичним способом зупиниться.... доки путін зможе її фінансувати він буде йти до кінця...
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16.07.2022 22:45 Ответить
Вони всі розраховували що Україна ляже за 3 дні, і нічого не доведеться робити. ми їм всім насрали в компот
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16.07.2022 22:48 Ответить
Ну цікаво от за три дні здалися, мінімум 20 млн. біженців та військ параші біля їх кордонів. А що далі?
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17.07.2022 11:32 Ответить
"Давить" на ЕС, безусловно, нужно. При этом не забывая очевидные вещи - для отказа покупать энергоносители у #terrorussia надо сначала найти им замену. И тут речь не только про повышение цен и ухудшение уровня жизни - одну из причин, почему "ушли" нашего наибольшего союзника Бориса Джонсона. А про самое элементарное - газ нужен для промышленности, для отопления, не будет газа - тысячи людей потеряют работу из-за остановки предприятий, миллионы будут мёрзнуть зимой.

Потому нужно "давить" и подгонять. Но без скандалов, упрёков и тем более - грубостей, чтобы не раскачать и в итоге не обрушить коалицию поддержки Украины на Западе, её и так раскачивают всеми силами, Венгрия вон снова начала гавкать против санкций, в Великобритании убрали Джонсона, в США республиканцы пилят ножки президентского кресла Байдена.
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16.07.2022 22:52 Ответить
Вони б хоч і без газу і нафти нормально санкції контролювали. А то купа великих компаній роблять гроші, Китай дає деталі. Більше показухи (т.з. занепокоєння) від тих санкцій. Навіть прості рашисти, окрім дискомфорту перельотів, ніяк особливо не відчули санкцій.
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16.07.2022 23:02 Ответить
Life is bitch, some say...
Can't trust those motherfuckers.
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16.07.2022 22:55 Ответить
Цей світ явно потребує очищення
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16.07.2022 22:57 Ответить
емпатія до сусіда-пенсіонера в рашці зашкалює

Тело умершего шесть лет назад пенсионера нашли в квартире в центре Москвы
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16.07.2022 22:59 Ответить
Це доводить що ЄС у 1989 був сильнішим ніж зараз ... та не такий продажний
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16.07.2022 23:00 Ответить
ЄС засновували на христіанських цінностях, а тепер Західна Європа христіанські цінності відкинула і прийняла ліволіберальні. А ліволіберальні цінності вони далекі від реальності, вони прокатували, поки було все більш-меньш добре. А якщо навіть і ні, завісимо вікно кольоровими фіранками пропаганди, випіємо зелений коктейлік і попустить. Ну й скільки так може тягнутися, якщо реальність ігнорувати, вона ж від того нікуди не дінеться.
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17.07.2022 00:33 Ответить
Стадии предоставления помощи:
1) не помогать, потому что всё равно Украина падёт за три дня
2) помогать, чтобы война не вышла за пределы Украины
3) немножко помогать, потому что война уже не выйдет за пределы Украины
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16.07.2022 23:00 Ответить
к сожалению, вы правы.
мы на 3ей стадии
европа выдохнула, что путин дальше Украины не сунется и забила
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16.07.2022 23:19 Ответить
Хм

Европа лишь идёт по протоптанной дорожке.
Вы не на шутку удивитесь узнав, кто возвысил Саддама Хусейна и Ирак при нём.
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17.07.2022 00:12 Ответить
В коментах засилля зрадофілів, ботів і відвертих дурнів.
1. Санкції не мусять обвалити економіки наших союзників. Бо тоді вони тупо не матимуть, чим допомогти Україні.
2. Санкції, навіть повне торгівельне ембарго, не здатні зупинити війну. Мішок з ботоксом перейде в режим автаркії і воюватиме хоч на Т-34. Війну завершить військова перемога України.

3. Санкції мають на меті не дати раші відбудувати армію і розраховані на роки повного удушення недоімперії.
4. Основний смисл допомоги Україні:
4.1. Надати достатньо зброї для перемоги. Тільки сліпий і невдячний кретин не побачить динаміки за 5 міс: від Джавелінів -- до М270 з ракетою на потенційно 300 км.
4.2. Підтримати соціально-економічну стабільність -- це худо-бідно робиться.

5. Висновок. Роздмухувати виття про зразу щодо санкцій -- лити воду на млин москви.
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16.07.2022 23:44 Ответить
6.Вити про допомогу таки треба,бо якщо не просити - то нічого не дадуть.
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16.07.2022 23:57 Ответить
Абсолютно вірно
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17.07.2022 06:33 Ответить
ну хоть паржом... тепер ржом аж нікуди
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17.07.2022 00:11 Ответить
 
 