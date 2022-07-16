Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, – Зеленский призвал не верить фейкам из анонимных источников
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения 16 июля призвал граждан быть осторожными в информационном поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.
Он отметил: "Но наше время добавило ко всему, чему учит пройденный путь, еще одну вещь. Очень важную. Этого раньше не было. Никогда в прошлом столько, как сейчас, не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле. Даже сегодняшний день показал, как важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друге в том, что мы говорим и как переживаем это время... Скольких людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После Днепра, Винницы, Часова Яра... Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя какому-нибудь анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда по социальным сетям и сайтам распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором.
Поэтому нам нужен и своего рода эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать заведомо любую информацию, любые сообщения от кого бы они ни исходили. И видеть, кому и для чего они нужны и нужны ли именно Украине, облегчают ли они для нас с вами путь к победе.
Иногда информационное оружие может поражать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что никакими ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своего пути. И так же очевидно и то, что украинское единство не сломить ни ложью, ни запугиванием, ни фейками, ни теориями заговора".
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будивництво?
То вже пройдений етап.
Я сподіваюсь, тепер українці навчились фільтрувати джерела інформаціЇ, та мати власний розум?
Забыл еще про землю, Ну и про Беню. То сколько млрд долл он украл с бюджета.
Если мозг рационален - советую глянуть канал Neo history.
Я долго искал причины по типу НКВД=колодомор, убийство Кушнарева, Бабаева, Кузьмы и тд. В общем и целом причина по которйо зачистка городов идет - ответ в том канале. Очень фантастическая, но рациональная. Просто сознание - это то какими фактами мы оперируем, но а как быть с тем чего мы не знаем или то что хорошо скрывают?
Юа владеют 300 лет... Все ради смерти... Вот и Зе идиот нагло соврал - и ... знал с**а что будет.
но ты какого хера Петю в 56 записал в "старики"
А взагалі, мені подобається твій молодий напор, так тримати!
Всього найкращого.
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Реєстрація:16.07.2022
Свіженькозроблений рускій бот. Пішов тихенько за своїм кораблем. В своєму дєрьмі порийся. Може знайдеш істину.
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк.
https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
Плебс туповат - потому имеют как лохов. Но всему есть пределы Они эт тоже знают.
Розкажи краще за Оман.
я не знаю де ти зараз ховаешь свою тушку
но мене ***** дуже напрягае тот факт що моє місто не захіщено ППО так як столиця наприклад. я кожного разу прислухаюсь де ***** сьогодні. в мене на другому моніторі карта повітряних тревог 24 години відкрита. Найближче сховище від мене на відстані 5 км. але поряд є школа з підвалом. но там ховаються мамки з дитьми з пятьох кварталів поруч
так що на тему "не надо нервувати" то ти не до мене. покі мій син буде в країні (на щастя це вже ненадовго) то я буду мать твою хвилюватись та нервувати.
і я сьогодні мозгами розумив що 42 ******* просто физично неможливо одночасно запустити - у кацапів не вистачить носіїв. але "а як що такі да то що робить?"
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Боюсь представить каким Зеленский видит массированный обстрел ...
Втоже время лидеры западного мира НЕ ХОТЯТ закрыть небо над Украиной , где раша просто так убивает детей и женщин
Рекомендую всем красивый отрывок из фильма с западными христианскими ценностями
My Love, My Life | Mamma Mia! Here We Go Again | Screen Bites
https://youtu.be/a4l3vvNYNLA
ау, Ватикан ‼️‼️‼️‼️
Є рмак
Т атаров
Я.
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк".
https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
Коли повернуться до ефіру Еспресо, 5-й та Прямий?
зелене лайно - це причина війни і головний тормоз у досягненні перемоги!
Только официальным:
О. ЗЕЛЕНСКИЙ
А. АРЕСТОВИЧ
М. ПОДОЛЯК
М. БЕЗУГЛАЯ
АРАХАМИЯ
ЕРМАК
и остальные Слуги народа