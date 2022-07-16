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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, – Зеленский призвал не верить фейкам из анонимных источников

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения 16 июля призвал граждан быть осторожными в информационном поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.

Он отметил: "Но наше время добавило ко всему, чему учит пройденный путь, еще одну вещь. Очень важную. Этого раньше не было. Никогда в прошлом столько, как сейчас, не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле. Даже сегодняшний день показал, как важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друге в том, что мы говорим и как переживаем это время... Скольких людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После Днепра, Винницы, Часова Яра... Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя какому-нибудь анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда по социальным сетям и сайтам распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором.

Читайте также: Мы выстоим и победим, - Зеленский в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. ВIДЕО

Поэтому нам нужен и своего рода эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать заведомо любую информацию, любые сообщения от кого бы они ни исходили. И видеть, кому и для чего они нужны и нужны ли именно Украине, облегчают ли они для нас с вами путь к победе.

Иногда информационное оружие может поражать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что никакими ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своего пути. И так же очевидно и то, что украинское единство не сломить ни ложью, ни запугиванием, ни фейками, ни теориями заговора".

Смотрите также: Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и пытаются запугать общество ракетными обстрелами, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) информационная война (679) фейк (678)


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Топ комментарии
+38
.... а ще більше нам потрібен імунітет від популізму ....
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16.07.2022 22:55
+31
В 2019 році, в результаті успішної російської ІПСО, до влади прийшов "АбиНеПорошенко".
То вже пройдений етап.
Я сподіваюсь, тепер українці навчились фільтрувати джерела інформаціЇ, та мати власний розум?
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16.07.2022 22:58
+25
Що він взагалі зробив,крім кривляння на камеру,за усе своє нікчемне життя?
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16.07.2022 23:04
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Правила форума Совет форумчан
.... а ще більше нам потрібен імунітет від популізму ....
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16.07.2022 22:55 Ответить
Ти не чуєш: потрібен імунітет від популізму.
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16.07.2022 22:59 Ответить
Якщо заява Конгресу це фейк і популізм, а мілованов голос правди, то дерьмак тоді не кріт. А далі, що, для вивозу зерна буде заборонено стріляти по оркам в сторону Херсону і Криму?
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16.07.2022 23:15 Ответить
что в воду смотришь.... А не забыл как добробатам запрещалось перебивать колии ахметову в 2014?
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16.07.2022 23:44 Ответить
не "добробатам" - а бениным марионеткам, начиная с кацапского кукушонка Гришина "Семенченко"
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17.07.2022 01:39 Ответить
Нагадай краще, що доброго зробив твій Боневтік?
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16.07.2022 23:01 Ответить
Він не втік.
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16.07.2022 23:03 Ответить
Смішно.... Але не впевнений, що країні від цього краще...
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16.07.2022 23:05 Ответить
Розтлумачую: то був сарказм.
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16.07.2022 23:18 Ответить
Краще було а би він втік, не велика була би втрата
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17.07.2022 08:55 Ответить
Що він взагалі зробив,крім кривляння на камеру,за усе своє нікчемне життя?
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16.07.2022 23:04 Ответить
На піаніно грав...
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16.07.2022 23:26 Ответить
а як же велике будивництво?
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16.07.2022 23:45 Ответить
Вернул приватбанк коломою... уничтожил ракетную программу, уничтожил завод который выпускал Стугны, закрыл программы выпуска катеров, остановил программу по выпуску арт. установок Богдана, уничтожил ПВО, сдал вагнеровцев, разминировал перекоп, сдал азовцев, разворовал иностранную помощь, его гнилая жена сдавала в ДНР маршруты передвижения украинских войск... мно еще другого сделал но это все пофиг тупому быдлу ... будем ржать
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17.07.2022 07:24 Ответить
Треба не слухати повідомлення з жОПи - це і буде імунітет проти брехні.
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16.07.2022 23:25 Ответить
Хто це слухає?
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16.07.2022 22:57 Ответить
В 2019 році, в результаті успішної російської ІПСО, до влади прийшов "АбиНеПорошенко".
То вже пройдений етап.
Я сподіваюсь, тепер українці навчились фільтрувати джерела інформаціЇ, та мати власний розум?
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16.07.2022 22:58 Ответить
ты оооооооооочень ошибаешься, совкодрочеры не куда не делись, любители красивых а не умных тоже , и телки - мокреющие от небритого хриплого фейса тоже никуда ни делись , война не изменит мозг , он или есть или нет , ...............то что декларирует это лицо , это - ,, верить ни кому нельзя , МНЕ можно ,, .......а под этот лозунг можно подвести все что угодно , и сделать истиной , с 2019 года у нас так и происходило , и к чему это привело мы видим , ..........заметь , вововочка ни разу не вспомнил стадион , и ни разу не извинился за тот ужас который при нем происходит , а все потому что он уверен на 100% что все те же 75% готовы для него раздвинуть ноги , ..............для того что-бы поумнеть , нужно быть умным , и думать , думать, думать, ..........но телевизор все равно победит , так как он может работать в фоновом режиме , а книга нет.
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16.07.2022 23:20 Ответить
хорош.
Забыл еще про землю, Ну и про Беню. То сколько млрд долл он украл с бюджета.

Если мозг рационален - советую глянуть канал Neo history.
Я долго искал причины по типу НКВД=колодомор, убийство Кушнарева, Бабаева, Кузьмы и тд. В общем и целом причина по которйо зачистка городов идет - ответ в том канале. Очень фантастическая, но рациональная. Просто сознание - это то какими фактами мы оперируем, но а как быть с тем чего мы не знаем или то что хорошо скрывают?

Юа владеют 300 лет... Все ради смерти... Вот и Зе идиот нагло соврал - и ... знал с**а что будет.
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16.07.2022 23:50 Ответить
Не смішіть з тим Кузьмою. Зробили великого опозиціонера, який співав за того, хто більше заплатить. На час смерті Кузьменка було набагато балакучіших опозиціонерів, які живі-здорові досі. Звичайно, він був незадоволений новою владою бо йому обломилось в матеріальному плані. Прямим текстом він не міг казати, що шкодує за Януковичем бо пішов би за Таїсією Повалій.
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17.07.2022 09:56 Ответить
Вміння мислити приходить з роками. Якщо звертати на нього увагу, і тренувати.
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17.07.2022 00:00 Ответить
*******, у гундосика и Пети сраные 8 лет разницы в возрасте!
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17.07.2022 01:44 Ответить
...хер с ним, 12

но ты какого хера Петю в 56 записал в "старики"
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17.07.2022 01:46 Ответить
Постарайся, щоб до тебе з роками прийшла мудрість. Бо таке вдається не кожному.
А взагалі, мені подобається твій молодий напор, так тримати!
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17.07.2022 09:51 Ответить
Уце ви хлопче,дуже файно висловились
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17.07.2022 00:13 Ответить
Вибачаюсь, пані тільки зараз побачив.
Всього найкращого.
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17.07.2022 09:52 Ответить


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Реєстрація:16.07.2022

Свіженькозроблений рускій бот. Пішов тихенько за своїм кораблем. В своєму дєрьмі порийся. Може знайдеш істину.
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17.07.2022 13:13 Ответить
Стеля із підлогою помінялися місцями,
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк.

https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
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17.07.2022 00:42 Ответить
Сумніваюся! У нас під час блокади коли на голови снаряди і бомби летіли знаходилися такі що гундосили проте що Порошенко-б давно здав Україну а Зеленський "молодець з залізними яйцями"
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17.07.2022 06:01 Ответить
Я теж таке чула. Мабуть когось цитують.
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17.07.2022 10:00 Ответить
ага...точно! сразу вспомнилось - не нагнетайте... они только пугают....(когда армия ***** на границе)
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16.07.2022 22:58 Ответить
Ага, скоро будет не страшно, потому будет скоро новый акт пьесы. 🚑
Плебс туповат - потому имеют как лохов. Но всему есть пределы Они эт тоже знают.
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16.07.2022 23:51 Ответить
Народу України потрібен негайний імунітет від зе-шобли.
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16.07.2022 22:59 Ответить
надоел...
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16.07.2022 22:59 Ответить
заїв вже
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16.07.2022 23:01 Ответить
Верить можно только Ермаку и ОПе и их придворным журналистам.
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16.07.2022 23:01 Ответить
О! Виліз. Ну як же тут без тебе. Ану прогундось коли звільниш азовців з полону.
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16.07.2022 23:01 Ответить
Ермака любимого обижают
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16.07.2022 23:05 Ответить
Залиш ці казочки для лохів.
Розкажи краще за Оман.
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16.07.2022 23:03 Ответить
Сидоренко, кстати, сегодня что-то такое и написал. Что те кто оскорбляли Резникова враги народа. Я вообще сам за Резникова, но факт в том что он лижет Зеленскому и многих это раздражает. Но по Сидоренко это не повод его обсирать - ты враг. Вот такая у них логика. Чекисты у власти.
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16.07.2022 23:03 Ответить
як бы тобы сказати боневтік щоб ти зрозумив
я не знаю де ти зараз ховаешь свою тушку
но мене ***** дуже напрягае тот факт що моє місто не захіщено ППО так як столиця наприклад. я кожного разу прислухаюсь де ***** сьогодні. в мене на другому моніторі карта повітряних тревог 24 години відкрита. Найближче сховище від мене на відстані 5 км. але поряд є школа з підвалом. но там ховаються мамки з дитьми з пятьох кварталів поруч
так що на тему "не надо нервувати" то ти не до мене. покі мій син буде в країні (на щастя це вже ненадовго) то я буду мать твою хвилюватись та нервувати.
і я сьогодні мозгами розумив що 42 ******* просто физично неможливо одночасно запустити - у кацапів не вистачить носіїв. але "а як що такі да то що робить?"
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16.07.2022 23:08 Ответить
вже і поголитися можно,так вспливе що лице наів.
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16.07.2022 23:10 Ответить
"Але наш час додав до всього, чому вчить пройдений шлях, ще одну річ. Дуже важливу. Цього не було раніше. Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. - були б в минулому українці обачними і обережними.то ніколи б не повелися на "зелену,квартальну туфту" і ніколи б не мали президента асвальтоукладчика для рашистської техніки, а мали б ПРО І ПВО для хахисту України і її народу
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16.07.2022 23:11 Ответить
Зєлєнський сам є "анонімним джерелом" каналу 1+1 (бєні каламмойскага)...
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16.07.2022 23:13 Ответить
теорію змови треба розуміти, як "не вірте спартц. вона на мого дерьмака бочку котить!" (чисто як і вчили його куратори, внуки штірліца - "запоминается последняя фраза .....")
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16.07.2022 23:17 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.07.2022 23:30 Ответить
і за цього долбня проголосувало 73%. це і є "нам жопа"
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16.07.2022 23:33 Ответить
Цей емоційний суверенітет був потрібен в 2019 році, коли 73% відосіком про «свинарчуків» зламали мозок
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16.07.2022 23:34 Ответить
"Все равно начало войну"??? Что бы этого не случилось, все три года надо было заниматься армией, а не асфальтом, и заниматься выпуском ракет ( согласно ракетной программы) , а не выпуском видосиков!!!! К сильным не лезут!
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17.07.2022 08:07 Ответить
Зелене шобло на скидає з кацапії вилізло в президенти, а зараз Янєлох каже про якісь «викиди» про масований ракетний удар. А хіба ракетні удари по Вінниці, Дніпру, Миколаєву, Харкову, Одесі то не масовані удари?
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16.07.2022 23:39 Ответить
Заткніть цього блазня!
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16.07.2022 23:41 Ответить
поки доведеться потерпіти
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17.07.2022 00:27 Ответить
Поки воно тявкає, доки іде люта війна.
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17.07.2022 12:10 Ответить
Кому що, а курці - просо ... Нагуляный диплом, що тут вдієш. Шмаркля, одним словом.
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16.07.2022 23:53 Ответить
Боневтик, заткни дерьмометатель арестовича, эта мразь уже вместе с русскими фашистов в Украине нашел.
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16.07.2022 23:59 Ответить
То есть сегодня не было массированного обстрела ?
Боюсь представить каким Зеленский видит массированный обстрел ...
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17.07.2022 00:00 Ответить
а как же инсайдер юа, труха и остальное дерьмо? можно удалять вова?
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17.07.2022 00:03 Ответить
Красивые фильмы снимают на западе с христианскими ценностями
Втоже время лидеры западного мира НЕ ХОТЯТ закрыть небо над Украиной , где раша просто так убивает детей и женщин
Рекомендую всем красивый отрывок из фильма с западными христианскими ценностями

My Love, My Life | Mamma Mia! Here We Go Again | Screen Bites

https://youtu.be/a4l3vvNYNLA

ау, Ватикан ‼️‼️‼️‼️
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17.07.2022 00:09 Ответить
Оккупационная "власть" всюду, просто играют роль национальных и все. Исключение, вероятно, Литва, Иран. Но для мирового порядка "сильных мира сего" это мухи.
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17.07.2022 00:29 Ответить
Odnomu menu hochetsya nazvzty tzi vidosyki vid Ze - vechirnya propoved' ?
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17.07.2022 00:14 Ответить
П ортнов
Є рмак
Т атаров
Я.
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17.07.2022 00:17 Ответить
"Стеля із підлогою помінялися місцями,
Триває білий танець, не приходячи до тями,
Всі свої у дошку, одної марки мозку,
Кеттеринг проїли, чекаємо на розвозку.
Діджеї позбиралися, на всіх чекає сон,
Кволих підбирають робітники ООН,
Йду і посміхаюся, я майже не маніяк,
Робін Бед спить, настав Ніхто Ніяк".

https://www.youtube.com/watch?v=WZYMgtUbnr0
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17.07.2022 00:43 Ответить
Єдине джерело фейків, маніпуляцій, безвідповідальності і просто відвертої брехні - зєлька і його ОПа ....
Коли повернуться до ефіру Еспресо, 5-й та Прямий?
зелене лайно - це причина війни і головний тормоз у досягненні перемоги!
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17.07.2022 00:44 Ответить
В отставку, зелёна гнида!!!
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17.07.2022 01:17 Ответить
Схоже, гівномарафон вже не спрацьовує, у зе-даунів паніка.
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17.07.2022 02:10 Ответить
А вірити телеграм каналам із сумнівними IP адресами, внесеними в базу СБУ...)))
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17.07.2022 04:43 Ответить
Будьте осторожны в информационном поле. Никому ни верьте насчёт заград отрядов. Это всё вражеские фейки.
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17.07.2022 05:19 Ответить
Не верьте фейкам из анонимных источников, верьте фейкам из официальных!

Только официальным:

О. ЗЕЛЕНСКИЙ

А. АРЕСТОВИЧ

М. ПОДОЛЯК

М. БЕЗУГЛАЯ

АРАХАМИЯ

ЕРМАК

и остальные Слуги народа
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17.07.2022 07:12 Ответить
Нам потрібно мізків, рішучості і українства у владі, а не клоунів, кротів і ідіотів, Вова...
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17.07.2022 07:34 Ответить
зе і є головний фейкомет
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17.07.2022 07:36 Ответить
Ты на этих фейках пришел к власти.
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17.07.2022 07:40 Ответить
Тому він знає про що говорить
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17.07.2022 10:05 Ответить
https://m.haqqin.az/news/253725
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17.07.2022 08:56 Ответить
https://m.haqqin.az/news/253725 https://m.haqqin.az/news/253725

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17.07.2022 08:58 Ответить
Немає довіри.Насто3.14здел.
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17.07.2022 10:25 Ответить
Зеля! аби ти падло, ще маленьким здох,то війни би не було.
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17.07.2022 11:32 Ответить
Як би таких як Кравчук, Кучма і Яник і зєля, ще газова принцеска.
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17.07.2022 11:55 Ответить
Переведу на людську: «нам потрібен емоційний суверенітет-> мені потрібно стабільне нірванічне середовище яке залежить від систематичного і безперебійного вживання опіат та інших психотропних препаратів»
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17.07.2022 11:54 Ответить
 
 