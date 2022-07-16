Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, – Зеленский призвал не верить фейкам из анонимных источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения 16 июля призвал граждан быть осторожными в информационном поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.

Он отметил: "Но наше время добавило ко всему, чему учит пройденный путь, еще одну вещь. Очень важную. Этого раньше не было. Никогда в прошлом столько, как сейчас, не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле. Даже сегодняшний день показал, как важно, чтобы мы заботились об Украине и друг друге в том, что мы говорим и как переживаем это время... Скольких людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После Днепра, Винницы, Часова Яра... Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя какому-нибудь анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда по социальным сетям и сайтам распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором.

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Поэтому нам нужен и своего рода эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать заведомо любую информацию, любые сообщения от кого бы они ни исходили. И видеть, кому и для чего они нужны и нужны ли именно Украине, облегчают ли они для нас с вами путь к победе.

Иногда информационное оружие может поражать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что никакими ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своего пути. И так же очевидно и то, что украинское единство не сломить ни ложью, ни запугиванием, ни фейками, ни теориями заговора".

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