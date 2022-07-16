Избрание главы САП: для проведения заседания нет кворума, с некоторыми членами комиссии нет связи, - председатель Коваль

Заседание по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не отменяли, впрочем, пока нет кворума для его проведения, некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Накануне на сайте Офиса Генерального прокурора появилось объявление о запланированном на 19 июля заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Впрочем, впоследствии объявление исчезло. Но потом снова появилось на сайте Офиса Генпрокурора.

Екатерина Коваль объяснила, что заседание не отменено. В дальнейшем его готовы провести в планируемые сроки, если соберется необходимое количество членов конкурсной комиссии.

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"Объявление было дано заранее. На сегодняшний день нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной Рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодняшний день нет связи. Заседание на сегодняшний день не отменено. Мы надеемся, что будет подтвержден кворум. Кроме того, мы ожидаем, что 18 июля апелляционный суд отменит решение окружного административного суда Киева и у нас будет решение суда. 19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем", — сказала Екатерина Коваль.

По ее словам, иностранные члены комиссии подтвердили возможность участия на 20 и 21 июля. Некоторые члены от Верховной Рады предлагают провести заседание 21. Поэтому пока комиссия готова провести заседание 19-21 июля.

18 июля истекает срок рассмотрения апелляционной жалобы относительно решения ОАСК, соответственно суд должен вынести окончательное решение.

"Суд перешел в письменное производство без вызова сторон, и мы не принимаем участия в заседании. Но мы уверены, что решение ОАСК будет отменено. И как только это произойдет, на основе нашего действующего порядка мы завершим конкурсные процедуры, утвердим решение конкурсной комиссии, окончательные результаты проведенного конкурса и внесем представление о назначении руководителя", – добавила председатель комиссии.

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Кто именно не выходит на связь, Екатерина Коваль не уточнила.

Напомним, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных эксперта предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов - Верховная Рада.