РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11637 посетителей онлайн
Новости
10 001 80

Избрание главы САП: для проведения заседания нет кворума, с некоторыми членами комиссии нет связи, - председатель Коваль

сап

Заседание по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не отменяли, впрочем, пока нет кворума для его проведения, некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Накануне на сайте Офиса Генерального прокурора появилось объявление о запланированном на 19 июля заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Впрочем, впоследствии объявление исчезло. Но потом снова появилось на сайте Офиса Генпрокурора.

Екатерина Коваль объяснила, что заседание не отменено. В дальнейшем его готовы провести в планируемые сроки, если соберется необходимое количество членов конкурсной комиссии.

Читайте также: Офис Генпрокурора со второй попытки анонсировал заседание комиссии относительно руководителя САП: состоится 19 июля

"Объявление было дано заранее. На сегодняшний день нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной Рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодняшний день нет связи. Заседание на сегодняшний день не отменено. Мы надеемся, что будет подтвержден кворум. Кроме того, мы ожидаем, что 18 июля апелляционный суд отменит решение окружного административного суда Киева и у нас будет решение суда. 19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем", — сказала Екатерина Коваль.

По ее словам, иностранные члены комиссии подтвердили возможность участия на 20 и 21 июля. Некоторые члены от Верховной Рады предлагают провести заседание 21. Поэтому пока комиссия готова провести заседание 19-21 июля.

18 июля истекает срок рассмотрения апелляционной жалобы относительно решения ОАСК, соответственно суд должен вынести окончательное решение.

"Суд перешел в письменное производство без вызова сторон, и мы не принимаем участия в заседании. Но мы уверены, что решение ОАСК будет отменено. И как только это произойдет, на основе нашего действующего порядка мы завершим конкурсные процедуры, утвердим решение конкурсной комиссии, окончательные результаты проведенного конкурса и внесем представление о назначении руководителя", – добавила председатель комиссии.

Читайте также: Назначение главы САП технически самая простая из рекомендаций ЕС, - Маасикас

Кто именно не выходит на связь, Екатерина Коваль не уточнила.

Напомним, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных эксперта предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов - Верховная Рада.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
членов лишить зарплаты навсегда и пусть не выходят на связь
показать весь комментарий
16.07.2022 23:06
+49
Аж из портков с онучами выпрыгивает зеленая мразота, шоб испортить отношения с Западом.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:14
+46
позорище позорное....
показать весь комментарий
16.07.2022 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
членов лишить зарплаты навсегда и пусть не выходят на связь
показать весь комментарий
16.07.2022 23:06 Ответить
а кстати...навряд ли эти "члены" работают за еду... или за минимальную зарплату...
показать весь комментарий
16.07.2022 23:08 Ответить
Щось незрозуміле! Голова САП давно ОБРАНИЙ !!! Його тільки затвердить треба А для цього "кворум" не потрібен!
показать весь комментарий
17.07.2022 05:24 Ответить
Ти це точно знаєш? Якщо так, то можна звернутись з позовом до суду за фактом бездіяльності.
показать весь комментарий
17.07.2022 10:57 Ответить
Посадити в одну камеру з дерьмаком.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:08 Ответить
Пи...ць асоціації з ЄС , ви супер зелені ідіоти ї
показать весь комментарий
16.07.2022 23:06 Ответить
Ідіоти!?!?!! Хто ідіоти!!?! Вони?!??
Ідіотами виглядає вся країна, можна лише добавити - повні ідіоти.

Якесь нікчемне падло татарообісране руками дешевої курви катерини в угоду запроданцю дєрмаку вертіли на кую цілу країну до війни і продовжують навіть під час війни на виживання?!!?!?
Це яким нарідом треба бути??
Саме така "ніяка" поведінка людей на дії влади надихає ***** на геноцид українців.
Європейці, американці, вибачайте за емоції, ********* від цього сюрреалізму.
Всі ж розуміють Верховний відеокльоп мовчить бо країною керує не він, інакше як можна не відповідати на таке кричуще ********. Як можна позицію від влади на заяви від шановної пані Спартц озвучувати ротом кончаного дебіла "придурка життєрадісного" милована? Свідомо насрати в душу щоб погіршити стосунки з США? Це така позиція нашої країни щодо тих хто нас спасає від неминучої поразки?
показать весь комментарий
17.07.2022 00:01 Ответить
позорище позорное....
показать весь комментарий
16.07.2022 23:09 Ответить
зебилы навыбирали
показать весь комментарий
16.07.2022 23:59 Ответить
а СБУ для чого?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:09 Ответить
Яке СБУ? Там баканов...
показать весь комментарий
16.07.2022 23:10 Ответить
СБУ чтобы штаны протирать,особенно некоторые друзья детства
показать весь комментарий
16.07.2022 23:41 Ответить
Щоб контрабанду сигарет кришувати.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:43 Ответить
Щоб здавати карти мінних полей на виході з Криму...
показать весь комментарий
17.07.2022 09:13 Ответить
Зелений ж не просто так головою СБУ свого другана Баканова призначив
показать весь комментарий
17.07.2022 00:10 Ответить
Якщо "члени не виходять на звязок" то це глум і ганьба. Розігнати всіх! Перевибори! Новий Президент? Нафуй! Військова ХУНТА до кінця війни а вже потім вибори!
показать весь комментарий
16.07.2022 23:09 Ответить
Не розігнати. Тільки різня.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:12 Ответить
Пропонуєте відрізати членам члени?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:14 Ответить
Таких "членов" надо расчленить
показать весь комментарий
16.07.2022 23:42 Ответить
А вона з ними звязувалась ? Навряд чи. Потівм розяснила, що будуть таки чекати. Видно, конгресменка допекла Гнусавого, бо виставила кастеляншу як рупор антиукраїнського руху.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:15 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2022 23:11 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2022 23:12 Ответить
Ждуть рішення апеляційного суду, впевнені рішення залишить у силі і конкурс скасують під соусом: ми законослухняні, ми виконуємо рішення суду. Бо так довго лежить апеляція, ну просто жуть. Правда, апеляцію віті Ростовського два роки тягнули.
Але голова комісія така любязна стала, комісія буде проходити аж три дні. Що ж там таке сталось ?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:12 Ответить
Крім того ми очікуємо... Джерело:
**********
Тут літера "і" зайва. Вони очкують. )))
показать весь комментарий
16.07.2022 23:13 Ответить
Аж из портков с онучами выпрыгивает зеленая мразота, шоб испортить отношения с Западом.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:14 Ответить
Мєрзость
показать весь комментарий
16.07.2022 23:14 Ответить
Его же, Голову выбрали давно! Утвердить надо, а не собирать кого-то. Опять 3,14здять суки.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:15 Ответить
саботаж бабломойского , котрий тормозить обрання керівника САП тормозом ,котрий називається "коваль"
показать весь комментарий
16.07.2022 23:15 Ответить
Каламойский главный антикоррупцыонер, 100 млрд долларов дадут, говно еврейское
показать весь комментарий
16.07.2022 23:15 Ответить
Так звільніть накуй цих "членів".
Це ж вони в Європу з'*******.
Якщо цим "членам" пох доля України, то народу України пох доля цих "членів"!
Логічно, ні?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:16 Ответить
100%
показать весь комментарий
16.07.2022 23:19 Ответить
Курви користуються що всі озброєнні бійці на фронті, нажаль немає кому серед вояків провести роз'яснювальну роботу що в Києві засів ворог не менш страшний ніж ординці. Хай би вже прийшов український Наполеон, і зніс цю продажу директорію.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:16 Ответить
А эти члены комиссии где-то работают,или их по генделям собирают?Уже даже не смешно!Дна у этой власти нет от слова "совсем"!
показать весь комментарий
16.07.2022 23:17 Ответить
"резать членов не дожидаясь ещё большего распространения метастазов"
показать весь комментарий
16.07.2022 23:19 Ответить
"резать" треба не "членів", а членоводів.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:20 Ответить
Членоводам делать больше нефик, чем за членами следить.
показать весь комментарий
17.07.2022 00:19 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2022 23:22 Ответить
Як же це безглуздо виглядає. ЄС і США приймають за дні і тижні безпрецедентні і історичні рішення (це з усіма їх усталеними бюрократіями), погоджують складні конфлікти сторін, але вони такі ж повільні.
А у нас не можуть скільки вже часу прийняти одне рішення через рішення якогось суду, зміну рішення якого відтягує інший суд (а може і підтримає - по ситуації).

І це під час війни. Який сором!
показать весь комментарий
16.07.2022 23:26 Ответить
ну так всё просто - независимый глава САП - это гарантированный киздык всей коррумпированной зелёной кодле во главе с боневтиком
показать весь комментарий
17.07.2022 04:18 Ответить
Ермак-Татаров не дают разрешение своим слугам из комиссии собраться, думают что бы еще придумать, чтобы не назначать честного прокурора - как они с Беней воровать то будут
показать весь комментарий
16.07.2022 23:26 Ответить
Тут вопрос простой - зеленая слизь, шо для вас главнее -дупы Дерьмака & Ко или Украина?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:28 Ответить
для них важнее скомуниздить всё что можно, а когда будет кипишь - свинтить подальше
показать весь комментарий
17.07.2022 04:19 Ответить
Як не рубашка довга - то х.й короткий
показать весь комментарий
16.07.2022 23:31 Ответить
А потім: у міня вапрос к Джозефу Барєлю: пачіму ми нє в ЄС?!
показать весь комментарий
16.07.2022 23:35 Ответить
И куда же эти членистоногие подевались?А зарплату они получают изрядно?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:39 Ответить
По класиці жанру,немає кворуму повине зникнути і Коваль. ) Війна є війна.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:41 Ответить
А що, обов"язок працювати - не для них??? Як то: "ті, які погодились"??? І що значить, не виходять на зв"язок??? Вони не на роботі??? Тоді хай нацполіція їх знайде, а представники військкомату вручать їм повістки до ЗСУ!!! Там вони будуть на зв"язку!!!
показать весь комментарий
16.07.2022 23:42 Ответить
Поганим пліснявим танцюристам, більше року, айця заважають призначити переможця конкурсу очільником САП.
Але вони тут ні до чого. То все обставини та якісь інші.
показать весь комментарий
16.07.2022 23:45 Ответить
Саботаж. Расстрелять нах!
показать весь комментарий
16.07.2022 23:49 Ответить
Ну і хто там сумнівався, що Єрмак саботажник та кацапський шпигун?
показать весь комментарий
16.07.2022 23:58 Ответить
Давайте створимо фонд на відстріл татарова і єрмака. Ну реально вже ж дістали всіх їх "ігри в демократію". Яка б фуйня не відбувалась ці двоє там... Та й боневтіка це добряче простимулює...
показать весь комментарий
16.07.2022 23:58 Ответить
как неожиданно=) зебилы опять запустили дурочку)) Кто бы мог подумать
показать весь комментарий
16.07.2022 23:58 Ответить
Ермак дзвонив в генеральну прокуратуру. Слів не добирав. Конкурс керівника САП знову перенесли.
показать весь комментарий
17.07.2022 00:47 Ответить
это банальная отговорка, там собраться не сложно... одной рукой они пытаются через оаск отменить конкурс, а другой расказывают, что не могут собраться но надеются что оаск не примет решение...тупо цирк идиотов и для идиотов и новость, что б кукарекали что когото там лишить зарплаты
показать весь комментарий
17.07.2022 00:00 Ответить
Це шоу не закінчиться ніколи.
показать весь комментарий
17.07.2022 00:07 Ответить
Ну да,херовому танцору всегда яйца мешают,упоротые недоумки!
показать весь комментарий
17.07.2022 00:08 Ответить
«Члени», яких не має, пішли мабуть за руським кораблем. Скільки цей цирк і знущання будуть тривати?
показать весь комментарий
17.07.2022 00:14 Ответить
Зепідорасня. Два роки воду варять
показать весь комментарий
17.07.2022 00:24 Ответить
вішати, вішати зелених тварюк незалежно від віку і статі... просто вішати без суда - за фактом причетности до зе-лупиної влади... не обманюйтеся, панове - іншого виходу немає...
показать весь комментарий
17.07.2022 00:38 Ответить
Як це нема зв'язку ? Зарплатню вони ж отримують, ні? Тут навіть не проводячи аналогію з роботою, уявіть якщо студент перестане відвідувати заняття (у наших реаліях, навіть он-лайн). Що відбудеться? Вірно! Тут потрібно робити те саме!
Щурі!!!!
показать весь комментарий
17.07.2022 00:41 Ответить
деякі члени не виходять на зв'язок,
Джерело:
так вони всі за границею
показать весь комментарий
17.07.2022 00:58 Ответить
Крізь зуби генеральна прокуратура анонсувала чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про призначення керівника - ні слова ‼️
показать весь комментарий
17.07.2022 01:03 Ответить
Пора уже объявлять сезон охоты на членов, яки отказываются работать, а зарплату получают. У нас война, надо избавляться от бесполезного зелёного мусора
показать весь комментарий
17.07.2022 01:08 Ответить
Накажут всех дизлайком в ДИе
показать весь комментарий
17.07.2022 01:49 Ответить
Ну да.... Если им не звонить то и связи нет... Логично.
показать весь комментарий
17.07.2022 02:01 Ответить
...членів позбавить членства,кружків членів також.Прізвища героїв в студію,але вони не варті,щоб про них розмовляти.
показать весь комментарий
17.07.2022 02:10 Ответить
Зеленскому пора на выход - провалил все, кто что можно, конечно единственный плюс - не убежал, но пользы от этого 0
показать весь комментарий
17.07.2022 03:29 Ответить
Все це влаштовує Блазня. Тому все і так....
показать весь комментарий
17.07.2022 08:06 Ответить
******** цирк
показать весь комментарий
17.07.2022 08:11 Ответить
Афигеть - с государственными чиновниками, служащими и госдеятелями НЕМА ЗВЯЗКУ во время военного положения!!!! А в Сербию не пробовали позвонить? Или на Мальдивы Баканова с повесткой послать - ему ж тоже отличиться для медальки...
Вешайся Зеленский - дальше уже некуда. Доруководился. И отмазки у вас поцоватые, как и весь твой тупой юмор!
показать весь комментарий
17.07.2022 08:36 Ответить
Пригадую тих членів.
Один не міг більше писати, бо в нього кіт вдома голодний, інший іще щось. Отак та свора і не затвердила голову САП, якого обрало жюрі
показать весь комментарий
17.07.2022 08:47 Ответить
Той факт, що ОАСК, який збирався 26.02 поновити януковича на посаді президента, досі існує.
показать весь комментарий
17.07.2022 09:00 Ответить
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini Mykola Voronin

https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·

НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ

ВАЖЛИВО

Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
показать весь комментарий
17.07.2022 09:53 Ответить
Боритесь-поборите!Нужен лидер!
показать весь комментарий
17.07.2022 10:15 Ответить
То у чому Спартц була неправа
показать весь комментарий
17.07.2022 11:06 Ответить
а скажи этой .... Коваль, что она усирается при слове "ермак", так небось обидится
показать весь комментарий
17.07.2022 12:38 Ответить
И лишить гражданства. Они же, твари, все съ#бались на Запад
показать весь комментарий
17.07.2022 17:28 Ответить
 
 