Избрание главы САП: для проведения заседания нет кворума, с некоторыми членами комиссии нет связи, - председатель Коваль
Заседание по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не отменяли, впрочем, пока нет кворума для его проведения, некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.
Об этом в комментарии Суспільному сообщила глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль, передает Цензор.НЕТ.
Накануне на сайте Офиса Генерального прокурора появилось объявление о запланированном на 19 июля заседании конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Впрочем, впоследствии объявление исчезло. Но потом снова появилось на сайте Офиса Генпрокурора.
Екатерина Коваль объяснила, что заседание не отменено. В дальнейшем его готовы провести в планируемые сроки, если соберется необходимое количество членов конкурсной комиссии.
"Объявление было дано заранее. На сегодняшний день нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной Рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодняшний день нет связи. Заседание на сегодняшний день не отменено. Мы надеемся, что будет подтвержден кворум. Кроме того, мы ожидаем, что 18 июля апелляционный суд отменит решение окружного административного суда Киева и у нас будет решение суда. 19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем", — сказала Екатерина Коваль.
По ее словам, иностранные члены комиссии подтвердили возможность участия на 20 и 21 июля. Некоторые члены от Верховной Рады предлагают провести заседание 21. Поэтому пока комиссия готова провести заседание 19-21 июля.
18 июля истекает срок рассмотрения апелляционной жалобы относительно решения ОАСК, соответственно суд должен вынести окончательное решение.
"Суд перешел в письменное производство без вызова сторон, и мы не принимаем участия в заседании. Но мы уверены, что решение ОАСК будет отменено. И как только это произойдет, на основе нашего действующего порядка мы завершим конкурсные процедуры, утвердим решение конкурсной комиссии, окончательные результаты проведенного конкурса и внесем представление о назначении руководителя", – добавила председатель комиссии.
Кто именно не выходит на связь, Екатерина Коваль не уточнила.
Напомним, в состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: 4 международных эксперта предложил Совет прокуроров и 7 своих кандидатов - Верховная Рада.
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Ідіотами виглядає вся країна, можна лише добавити - повні ідіоти.
Якесь нікчемне падло татарообісране руками дешевої курви катерини в угоду запроданцю дєрмаку вертіли на кую цілу країну до війни і продовжують навіть під час війни на виживання?!!?!?
Це яким нарідом треба бути??
Саме така "ніяка" поведінка людей на дії влади надихає ***** на геноцид українців.
Європейці, американці, вибачайте за емоції, ********* від цього сюрреалізму.
Всі ж розуміють Верховний відеокльоп мовчить бо країною керує не він, інакше як можна не відповідати на таке кричуще ********. Як можна позицію від влади на заяви від шановної пані Спартц озвучувати ротом кончаного дебіла "придурка життєрадісного" милована? Свідомо насрати в душу щоб погіршити стосунки з США? Це така позиція нашої країни щодо тих хто нас спасає від неминучої поразки?
Але голова комісія така любязна стала, комісія буде проходити аж три дні. Що ж там таке сталось ?
**********
Тут літера "і" зайва. Вони очкують. )))
Це ж вони в Європу з'*******.
Якщо цим "членам" пох доля України, то народу України пох доля цих "членів"!
Логічно, ні?
А у нас не можуть скільки вже часу прийняти одне рішення через рішення якогось суду, зміну рішення якого відтягує інший суд (а може і підтримає - по ситуації).
І це під час війни. Який сором!
Поганимпліснявим танцюристам, більше року, айця заважають призначити переможця конкурсу очільником САП.
Але вони тут ні до чого. То все обставини та якісь інші.
Щурі!!!!
Джерело:
так вони всі за границею
Про призначення керівника - ні слова ‼️
Вешайся Зеленский - дальше уже некуда. Доруководился. И отмазки у вас поцоватые, как и весь твой тупой юмор!
Один не міг більше писати, бо в нього кіт вдома голодний, інший іще щось. Отак та свора і не затвердила голову САП, якого обрало жюрі
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·
НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ
ВАЖЛИВО
Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».