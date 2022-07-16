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США не оставят вакуум на Ближнем Востоке, который может заполнить Россия, - Байден

байден

Выступая на саммите лидеров арабских государств, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, где пытаются обеспечить стабильность и увеличить глобальный поток нефти, чтобы обуздать стремительно растущие цены на бензин.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран. Мы будем стремиться использовать этот момент с активным, принципиальным американским руководством", — сказал Байден.

Его замечания прозвучали на фоне опасений по поводу ядерных амбиций Ирана и поддержки боевиков в регионе.

Читайте также: После встречи с Байденом наследный принц Саудовской Аравии согласился существенно увеличить добычу нефти.

Байден также объявил о помощи США в размере $1 млрд для борьбы с голодом в регионе.

Он надеется, что группа ОПЕК+, в которую входит Саудовская Аравия, примет решение об увеличении добычи нефти на встрече 3 августа.

Автор: 

Байден Джо (2787) США (26542) ОПЕК (83) Ближний Восток (52)


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Топ комментарии
+6
Джо, ти так і не відповів найвеличнішому чому ми не в НАТІ.
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16.07.2022 23:30
+5
"Багаторічні відносини Америки з Саудівською Аравією традиційно передбачають компроміс між цінностями США та стратегічними інтересами."
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16.07.2022 23:30
+5
Хто зв"язується з бідоносцем - пиши пропало.
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16.07.2022 23:42
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"Багаторічні відносини Америки з Саудівською Аравією традиційно передбачають компроміс між цінностями США та стратегічними інтересами."
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16.07.2022 23:30 Ответить
1. + 4 милл. Баррелей в день.
2. Ограничение цены на рос нефть.

В итоге кацап нефть по 20-25👎
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17.07.2022 00:11 Ответить
Як не мрій, а нафта по 100$
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17.07.2022 02:32 Ответить
Джо, ти так і не відповів найвеличнішому чому ми не в НАТІ.
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16.07.2022 23:30 Ответить
ну за это боневтик ему импичмент и организует...
в первый раз шоли )))))) Президентов США кошмарить...
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16.07.2022 23:35 Ответить
Хто зв"язується з бідоносцем - пиши пропало.
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16.07.2022 23:42 Ответить
Значит коломой обречен❓
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17.07.2022 00:09 Ответить
Може і відповів, але цензура не пропустила.
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16.07.2022 23:47 Ответить
Ермаков и шаурменов НАТО не берут.
В НАТО нет роялей.
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17.07.2022 00:51 Ответить
главное что б байден не забыл еще пару раз сказать принцу саудитов что сделает саудовскую аравию страной - изгоем. тогда у него точно все получится
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17.07.2022 00:05 Ответить
Байден - карикатура. Як кажуть в США, крива качка. Це позорисько.
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17.07.2022 00:26 Ответить
Так это Байден карикатура, а не путин ?
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17.07.2022 00:53 Ответить
Повторити? Байден - карикатура.
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17.07.2022 02:34 Ответить
Не всрися, товаріщь!
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17.07.2022 08:06 Ответить
Мавзолейное быдло Шариковых обложили санкциЯМи по полному тарифу...крысеныша путлера загнали в клетку со львами...в припадке можно вещатться...
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17.07.2022 08:16 Ответить
 
 