США не оставят вакуум на Ближнем Востоке, который может заполнить Россия, - Байден
Выступая на саммите лидеров арабских государств, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, где пытаются обеспечить стабильность и увеличить глобальный поток нефти, чтобы обуздать стремительно растущие цены на бензин.
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран. Мы будем стремиться использовать этот момент с активным, принципиальным американским руководством", — сказал Байден.
Его замечания прозвучали на фоне опасений по поводу ядерных амбиций Ирана и поддержки боевиков в регионе.
Байден также объявил о помощи США в размере $1 млрд для борьбы с голодом в регионе.
Он надеется, что группа ОПЕК+, в которую входит Саудовская Аравия, примет решение об увеличении добычи нефти на встрече 3 августа.
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2. Ограничение цены на рос нефть.
В итоге кацап нефть по 20-25👎
в первый раз шоли )))))) Президентов США кошмарить...
В НАТО нет роялей.