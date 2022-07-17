Для достижения успеха в наземных операциях ВСУ нужно преимущество в небе, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Для того, чтобы добиться успеха в наземных военных операциях, Вооруженным силам необходимо завоевать преимущество в воздухе и получить соответствующее оружие и технику от западных союзников.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільном заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"После террористических актов и военных преступлений, которые совершает Россия, мир должен реагировать. И как можно скорее принимать решения, которые сейчас принимают очень долго. Об этом постоянно говорит президент, сколько нужно еще крови украинцев, чтобы нам дали то, в чем мы так нуждаемся. А это - тяжелое оружие, для воздушных сил - зенитное, средства ПВО, а также самолеты", - отметил чиновник.

По его словам, получение преимущества в воздухе – это ключевой фактор для достижения успеха на земле.

"Поступившие артиллерийские системы — это однозначно огромный перелом, и оккупанты этого боятся. Средства ПВО, которые поступят, надеюсь, когда-нибудь в Украину — современные средства, которые будут способны останавливать крылатые ракеты и будут еще большим аргументом для российской авиации держаться на расстоянии ", - подчеркнул спикер.

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Он подчеркнул, что Украине очень важно получать современную западную военную авиацию.

"Если будут предоставлены авиационные платформы, это самолеты современные истребители многоцелевые, которые смогут наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. В дополнение к уже имеющимся самолетам и успешно работающим ежедневно по переднему краю и в глубине обороны противника - ударная авиация, которая работает вместе с артиллерией по тылам, тогда будет совсем другой разговор", - заметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что авиация способна коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

"Мы отслеживаем в социальных сетях летные сообщества врага, паблики — они очень боятся, если появляются истребители с западным вооружением, с противорадиолокационными ракетами, с которыми будет трудно бороться, которые будут уничтожать их средства ПВО. А потом наступит черед нашей авиации пройтись по российским войскам. Поэтому предоставление самолетов, мощных ракет изменят ход войны, и наши сухопутные войска могут быстро освободить наши территории. Но это будут тяжелые испытания для всех нас", - отметил он.

Чиновник также призвал к эвакуации жителей территорий, вблизи которых идут боевые действия.

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"Жителям регионов, где идут боевые действия, прифронтовых городов, стоит эвакуироваться для того, чтобы не становиться живым щитом оккупантам при контрнаступлении украинской армии. Нужно искать гуманитарные коридоры и любым способом переправляться на безопасную территорию. А украинская армия не террористы, не военные преступники, будут наносить точечные удары по оккупантам", — подытожил Юрий Игнат.

"На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего - прежде всего, это противовоздушная оборона. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) - это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах", - заявил Игнат в интервью Радио НВ.

Он подтвердил, что в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16, однако добавил, что "это тоже небыстрый процесс в американском политикуме должна пройти определенная процедура".

"Конгрессмен Кинзингер первым опубликовал (информацию про – ред.) этот визит пилотов, где они могли поговорить в неформальной обстановке. Пилоты рассказали о потребностях Воздушных сил, именно авиационные, чтобы прикрыть небо и чтобы эти самолеты могли помочь нам освобождать оккупированные территории. Поскольку упомянутый конгрессмен сам является военным летчиком, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и (они примут – ред.) единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ", - отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.