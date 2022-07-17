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Новости Война
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Для достижения успеха в наземных операциях ВСУ нужно преимущество в небе, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

повітряні

Для того, чтобы добиться успеха в наземных военных операциях, Вооруженным силам необходимо завоевать преимущество в воздухе и получить соответствующее оружие и технику от западных союзников.

Об этом в эфире телемарафона на Суспільном заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"После террористических актов и военных преступлений, которые совершает Россия, мир должен реагировать. И как можно скорее принимать решения, которые сейчас принимают очень долго. Об этом постоянно говорит президент, сколько нужно еще крови украинцев, чтобы нам дали то, в чем мы так нуждаемся. А это - тяжелое оружие, для воздушных сил - зенитное, средства ПВО, а также самолеты", - отметил чиновник.

По его словам, получение преимущества в воздухе – это ключевой фактор для достижения успеха на земле.

"Поступившие артиллерийские системы — это однозначно огромный перелом, и оккупанты этого боятся. Средства ПВО, которые поступят, надеюсь, когда-нибудь в Украину — современные средства, которые будут способны останавливать крылатые ракеты и будут еще большим аргументом для российской авиации держаться на расстоянии ", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS, - спикер Воздушных сил Игнат

Он подчеркнул, что Украине очень важно получать современную западную военную авиацию.

"Если будут предоставлены авиационные платформы, это самолеты современные истребители многоцелевые, которые смогут наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. В дополнение к уже имеющимся самолетам и успешно работающим ежедневно по переднему краю и в глубине обороны противника - ударная авиация, которая работает вместе с артиллерией по тылам, тогда будет совсем другой разговор", - заметил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что авиация способна коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

"Мы отслеживаем в социальных сетях летные сообщества врага, паблики — они очень боятся, если появляются истребители с западным вооружением, с противорадиолокационными ракетами, с которыми будет трудно бороться, которые будут уничтожать их средства ПВО. А потом наступит черед нашей авиации пройтись по российским войскам. Поэтому предоставление самолетов, мощных ракет изменят ход войны, и наши сухопутные войска могут быстро освободить наши территории. Но это будут тяжелые испытания для всех нас", - отметил он.

Чиновник также призвал к эвакуации жителей территорий, вблизи которых идут боевые действия.

Также читайте: По территории Украины с Каспия были выпущены 6 ракет Х-101, 4 сбиты нашими подразделениями ПВО, 2 ударили в сельхозпредприятие, - Воздушные силы

"Жителям регионов, где идут боевые действия, прифронтовых городов, стоит эвакуироваться для того, чтобы не становиться живым щитом оккупантам при контрнаступлении украинской армии. Нужно искать гуманитарные коридоры и любым способом переправляться на безопасную территорию. А украинская армия не террористы, не военные преступники, будут наносить точечные удары по оккупантам", — подытожил Юрий Игнат.

"На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего - прежде всего, это противовоздушная оборона. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) - это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах", - заявил Игнат в интервью Радио НВ.

Он подтвердил, что в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16, однако добавил, что "это тоже небыстрый процесс в американском политикуме должна пройти определенная процедура".

"Конгрессмен Кинзингер первым опубликовал (информацию про – ред.) этот визит пилотов, где они могли поговорить в неформальной обстановке. Пилоты рассказали о потребностях Воздушных сил, именно авиационные, чтобы прикрыть небо и чтобы эти самолеты могли помочь нам освобождать оккупированные территории. Поскольку упомянутый конгрессмен сам является военным летчиком, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и (они примут – ред.) единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ", - отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

авиация (2823) Воздушные силы (2283) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+18
На 100% згоден. Якщо Залужний не може - хай просто відійде в бік та не краде в українців дорогоцінний час. Його місце спокійно посяде Марченко чи Кривонос, які без зайвого піару все зроблять.
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17.07.2022 00:08
+18
Тому клоуняра і здав їх в першу чергу.
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17.07.2022 00:11
+17
Ми не можемо чекати півроку поки нам надійде чи не надійде все, що вони там собі забажали. Треба звільняти південь, бо потім буде пізно. Ніякого ленд-лізу восени після кацапського референдуму вже не буде, а буде викручування нам рук та схиляння до відмови від всіх окупованих територій. Можна не йти в атаку і взагалі не воювати "щоб зберегти життя людей", але тоді люди залишаться без держави - бомжами. Бо втрата півдня=це знищення української економіки та державності. Це найкращі та найважливіші території, без яких України просто немає.
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17.07.2022 00:06
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Правила форума Совет форумчан
про перевагу в воздухе не стоит даже и мечтать. Это нереально и надо исходить из этого.
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17.07.2022 00:02 Ответить
На 100% згоден. Якщо Залужний не може - хай просто відійде в бік та не краде в українців дорогоцінний час. Його місце спокійно посяде Марченко чи Кривонос, які без зайвого піару все зроблять.
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17.07.2022 00:08 Ответить
Ну так чого тут сидиш читаєш і кидаєш свої висери? Одна Україна, дві, три... Чимось ви ,,зелені,, нагадуєте кацапів. Їм що не скажи, відповідь одна: ,,То не наш ,,цар,, винен, а прокляті американці, бояри і т.д. До Пороха є питання, але вони меркнуть в порівняні з тим, що витворяє недоумок і Ко... Перечислять все не має сенсу бо з боку 73% відповідь буде одна: ,, Винен...,,. Я не хочу, щоб мої внуки (вже не кажу про дітей) жили в країни де кучка ,,псевдо вже не олігархи,, і їх голосракі, вічно голодні посіпаки продовжать рвати батьківщину на шматки.
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17.07.2022 04:38 Ответить
Ви знаєте от , була Перша революція і після Юща прийшов Яник , тому що Ющ ***** . "Ці руки нічого не крали , любі друзі " Після Другої революції прийшов Порох і знову майже теж "любі друзі , сліпий траст" . А може просто не потрібно людям сіяти в очі і казати , що це дощ? Вилетить і цей " парєнь" як пробка . От тільки часу вже мало . А був 1991 рік і не проголосували як Прибалти . От і маємо.......
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17.07.2022 05:54 Ответить
Що Залужний не може?
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17.07.2022 01:01 Ответить
Рішення вже прийнято. 1 рік. Підготовка пілотів вже почалась.
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17.07.2022 00:15 Ответить
зато о крыше можно Коля оболонский имеет опыт!
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17.07.2022 00:23 Ответить
чому? 150 натівских літаків з далекобійними ракетами повітря-повітря (на 100-150 км хоча б, що перевищує далекобійність с-300). І після цього вся авіація орків почне літати тільки над своєю територією. І то тільки завдяки нашій обіцянки не їбашити їх в Мордорі.
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17.07.2022 02:08 Ответить
мріяти треба, все і розпочинається з мрії. Мало не цілий Світ і не мріяв, що наші більше ніж три дні вистоять.
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17.07.2022 02:42 Ответить
Ми не можемо чекати півроку поки нам надійде чи не надійде все, що вони там собі забажали. Треба звільняти південь, бо потім буде пізно. Ніякого ленд-лізу восени після кацапського референдуму вже не буде, а буде викручування нам рук та схиляння до відмови від всіх окупованих територій. Можна не йти в атаку і взагалі не воювати "щоб зберегти життя людей", але тоді люди залишаться без держави - бомжами. Бо втрата півдня=це знищення української економіки та державності. Це найкращі та найважливіші території, без яких України просто немає.
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17.07.2022 00:06 Ответить
Тому клоуняра і здав їх в першу чергу.
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17.07.2022 00:11 Ответить
Не панікуй. Війна закінчиться не скоро, але повним розчленуванням **********. Варто набратися терпіння і робити максимум з того що можемо сьогодні. "Завтра" зможемо значно більше.
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17.07.2022 00:18 Ответить
Буде "референдум" чи не буде значення не має
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17.07.2022 00:21 Ответить
с 2019 чекели ще трохи
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17.07.2022 00:29 Ответить
дело в том что не в самолетах дело!и даже если их дадут то ермак придумает еще какую нибудь причину не освобождать захваченые территории -к примеру скажет о том что Украине нужна ядерная зброя а без неё мы никак не сможем освободить Украину
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17.07.2022 00:49 Ответить
Ти в ЗСУ зараз чи на дивані?
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17.07.2022 01:03 Ответить
а я знаю, що змінить кацапський референдум? траєкторія польоту снаряду не зміниться, дальність теж. Вони підтерлися міжнародними правами, то чому Світові не підтертися їх так званим референдумом?
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17.07.2022 02:45 Ответить
Ууу, ну ясно, яких "посилень переговорних позицій на полі бою" варто очікувати, клоуни. Покласти тисячі вже і в майбутньому нізащо? для - "от отримаємо міжгалактичний флот, от тоді..."?
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17.07.2022 00:09 Ответить
Помиляєшся. Ми покладемо мільйони кацапів в бідність, безнадію, внутрішній кримінальний терор. І все це собі вони зроблять самі. Вже почали. За рік їм "ліхіє 90-є" будуть згадуватися курортом, а дефолт просто дрібним епізодом на шляху до тотального піздєца..
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17.07.2022 00:22 Ответить
Мене це не цікавить, на відміну від ціни, яку платимо ми - і тут питання до ідіотської інформаційної політики - що це за відмова від переговорів була в квітні, коли в липні ми вже втратили більшу частину Донбасу і, виявляється, для наступу нам потрібні умови, які навряд чи можна досягти в найближчі роки, якщо взагалі можна.
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17.07.2022 00:27 Ответить
Ціна капітуляції буде найвища
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17.07.2022 00:30 Ответить
В такому разі потрібна чесна інформаційна політика, а в нас подається так, що ми відмовились від переговорів, щоб "покращити переговорну позицію на полі бою", що виходить, м"яко кажучи, так собі.
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17.07.2022 00:38 Ответить
Це не в нас подається, а у рашистів так подається. Чи вони ваші?
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17.07.2022 00:46 Ответить
Це і в нас так подається - "ми призупинили перемовини до покращення наших переговорних позицій", "переговри можемо відновити після контрнаступу в серпні"... Інша справа, якби це подавалось накшталт - росія вела фейкові перемовини для виправдання свого відступу з під Києва, насправді, вони не збираються домовлятись, їхня мета нас знищити, тому мусимо воюювати, незважаючи на кількість зброї.. Тоді все було б зрозуміло, а зараз - неясно, яка ціль війни з нашої сторони, якщо, виявляється для контрнаступу нам потрібні умови, які не будуть досягнуті, як мінімум, в найближчі роки.
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17.07.2022 01:42 Ответить
Ніяких перемовин з тварюками які прийшли знищити нас бути не може. От взагалі НЕ МОЖЕ. За поребрик окупантів і повна ізоляція. Санкції добють і доведеться виплачувати репарації і от тільки тоді будуть їм перемовини про сроки та розміри виплат.
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17.07.2022 03:58 Ответить
Ну то йди і "вибивай" за поребрик, герой, побачис, за скільки днів задвухсотишся.
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17.07.2022 07:49 Ответить
Про цілі війни вже говорили неодноразово - вихід на державний кордон, деокупація усіх територій
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17.07.2022 12:29 Ответить
Боже яке кончене
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17.07.2022 00:33 Ответить
Ти далпайоп.
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17.07.2022 01:05 Ответить
Ну просто геній!
В параші декількасот літаків.
Скільки літаків потрібно мати Україні, для переваги у повітрі?
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17.07.2022 00:19 Ответить
Потім про кораблі скажуть теж саме.
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17.07.2022 00:22 Ответить
30 f16
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17.07.2022 00:22 Ответить
Для литакив нужны лётчики, их уже нет, остались только пилоты.Трудно ли сбить пилота было видно вчера - минус две птички.
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17.07.2022 00:40 Ответить
А скільки ракетних крейсерів знадобилося для знищення ракетного крейсера "Мацква"?
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17.07.2022 01:06 Ответить
Це мої слова про літаки?
Чи може там сказано, що під перевагою в небі, мається на увазі ефективна ППО?
Ні, там сказано про літаки!
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17.07.2022 10:40 Ответить
Про це постійно говорить президент, скільки потрібно ще крові українців, щоб нам дали те, чого ми так потребуємо. А це - важка зброя, для повітряних сил - зенітна, засоби ППО, а також літаки", - зазначив посадовець. Джерело:
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17.07.2022 11:38 Ответить
Я би сказав декілька тисяч, якшо вони задіют старі МіГи і СУ (старі відносно, такі самі як і у нас)
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17.07.2022 03:00 Ответить
зараз хаймарси виконують задачі ударної авіації. головне, що кацапські вкс тільки на парадах вміють літати як і армата на мотузці їздити.
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17.07.2022 00:23 Ответить
Підготовка пілотів на f-15 ,16 це не те саме що управляти танком. На це потрібні місяці а може і роки. Але чому не використати волонтерів пілотів НАТО?. Бажаючих багато. Треба щоб командування НАТО мало яйця.А цього поки нема. Байден - це не Рейган. На жаль.
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17.07.2022 00:23 Ответить
опять Байден виноват?не ***** фсбэшный ермак и ко сдавшие четверть Украины и выдумывающие новые причины не освобождать территории ?
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17.07.2022 00:42 Ответить
так на Хаймерси теж треба вчитися мало не рік. Справа в мотивації і в здатності до навчання.
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17.07.2022 02:48 Ответить
Ніхто нам при цій зеленій прокацапській владі не дасть західних крутих літаків. Про це навіть не треба мріяти. Старші колеги пам"ятають, як після референдуму 1 грудня 1991 року декілька українських льотчиків навіть на своїх мігах поперелітали в росію. Ніхто літаків в Україну не повернув. І зараз ніхто не буде ризикувати західними літаками через наших можливих зрадників.
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17.07.2022 00:29 Ответить
а не переймайтеся так, єрмак в літак не влізе, арестович зассить.
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17.07.2022 02:50 Ответить
"Ніхто нам при цій зеленій прокацапській владі не дасть західних крутих літаків." - ты селюк законченный? Ты хоть логику в своих словах находишь? Мы сейчас уже практически полностью воюем вооружением, которое нам УЖЕ дал Запад. Той самій "зеленій владі", як ти висловлюєшся. Или твоему скудноватому уму не хватает только "крутих літаків"? А чого не підводних човнів з ядерною зброєю? Може ти, наш крутий політичний діяч, знаеш який зараз повинен бути склад влада, щоб дали круті літаки?
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17.07.2022 02:58 Ответить
За МіГи не знаю , а от зі Стрийського полку дальніків комполка із друзяками на ТУ 22М3 в Смоленськ чухнули
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17.07.2022 08:27 Ответить
Все вірно. А щоб добитись переваги на морі - потрібен флот. І ще не завадило б з десяток ядерних боєголовок.
І треба відправити вчити матросів в США вчитись на авіаносцях. Там і літаки будуть.
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17.07.2022 00:30 Ответить
А що нам робити два чи три роки? Я так розумію що нам потрібні будуть і стратегічні бомбардувальники Б50. Поки підготуємо аеродроми, інфрастуктуру, технічний персонал.
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17.07.2022 00:40 Ответить
всякий раз они выдвигают новые требования причем все выше и выше в расчёте на невыполнение их -ведь превзойти в небе кацапов не получится а это значит что наше командование сможет объяснить свою бездействие -ведь когда какое то чмо из оФиса потребовало кучу артилерии и танков то собрался рамштайн и дали добро но вот теперь когда насиало время к атаке то вылазит какой то *****-Игнат и выдвигает новое изначально невыполнимое условие...вывод один-Ермак подмял под себя ВСЮ власть включая всу
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17.07.2022 00:37 Ответить
Товарищ майор, превзойти ваши летающие лапти в небе получилось в Афганистане. Поэтому катитесь за непревзойденным крейсером "Москва" с его непревзойденной ПВО и ПРО.
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17.07.2022 00:45 Ответить
кто провел в психушку интернет?
и если кацапы нуль в воздухе то чего ж тогда *****-Игнат заявляет о невозможности освобождения Украины ?
или просто у тебя цель отмазать фсбэшную крысу Ермака?
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17.07.2022 00:54 Ответить
Нам не дають радянських літаків.Хто ж дасть західних?Як їх тут будуть обслуговувати? Вміти літати це ще далеко не все. Літаки це набагато крутіше,ніж Хаймарси з балістичними ракетами.А до Хаймарсів і балістичних ракет не дають,а тут мова йде за ударні літаки,з потужними ракетами і бомбами.
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17.07.2022 00:40 Ответить
як не дають, а зараз на чому літаєте?
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17.07.2022 02:52 Ответить
От якби в нас вже давно була база під літаки,як в Ізраїлі.тоді питань немає.Нам хоч би дали десь 100 Хаймарсів з балістичними ракетами,тоді ЗСУ би значно посилилися і це реально для нас.А не видумувати за літаки.Звісно льотчиків потрібно готувати,можливо на майбутнє.
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17.07.2022 00:44 Ответить
Якби захід хотів би перемоги України або поразки кацапів в Україні, то він би для цього давав все необхідне озброення. Захід нас підключив до апарату штучного кровообігу як у реанімації. Виживе пацієнт добре, не виживе, ну що ж тут зробиш.
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17.07.2022 01:06 Ответить
В Україну прибуло (..) M270 MLRS , установки на гусеничному ходу. Це викликало несподівано істеричну реакцію РФ,
яка звинуватила США в порушенні угод по ракетному озброєнню. Справа в тому, що M270 MLRS є носієм оперативно тактичних ракет ATACMS з дальністю польоту до 280 км 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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17.07.2022 00:58 Ответить
Ну істерика. Ну порушили. Далі що?
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17.07.2022 01:04 Ответить
Ну що ж ви так, дайте людям порадіти.
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17.07.2022 01:10 Ответить
Ну так і Хімарс цими ракетами може стріляти. Там повністю одинакові припаси.
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17.07.2022 01:42 Ответить
Ніхто нічого не порушував. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності припинив своє існування у 2019 році, підписанти (США та СРСР-правонаступник РФ) вийшли з договору Україна ніколи не була піписантом цього договору.
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17.07.2022 02:07 Ответить
та вони в рф всі істерички, тут не те що МЛРС, паркан собі поправиш, ці бл..ді вже в істериці битися починають.
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17.07.2022 02:54 Ответить
Можно подумать, что нынешние Хаймерсы M142 не умеют стрелять ракетами ATACMS... Ты наверное специалист крупный?
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17.07.2022 03:06 Ответить
Что за бред? Превосходство над Россией в воздухе имеет только Америка. Исходя их заявления Игната мы наступать не будем?
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17.07.2022 02:42 Ответить
Превосходство в воздухе над Россией имее даже Швеция, потому что у нее есть 12 F-16, а у России их нет.
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17.07.2022 07:44 Ответить
Ігнат або недоумок або вважає українців такими...
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17.07.2022 08:22 Ответить
Є Янгел непереможний та правдивий на небі мирному Українському. Це - головна сила!
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17.07.2022 06:00 Ответить
Але стільці Єрмака на вихід раніше!
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17.07.2022 07:31 Ответить
"скільки потрібно ще крові українців, щоб нам дали те, чого ми так потребуємо." А що зробило зелене кубло для посилення обороноздатності ЗСУ?!
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17.07.2022 07:48 Ответить
А ще не можна пхати пальці в розетку і їсти жовтий сніг...
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17.07.2022 08:15 Ответить
Речник Ігнат потрапив пальцем у небо говорячи такі дитячі речи)) бо для перемоги нам потрібна перевага в усьому як збройні сили США...
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17.07.2022 08:18 Ответить
Ще один совєтнік радника помощнік . ******* один за другим , кожний тиждень якесь вилазить і щось вимагає . Стидоба
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17.07.2022 08:33 Ответить
 
 