В течение 16 июля на южном направлении уничтожено 36 оккупантов, 2 танка, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор", 2 полевых склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 17 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная. Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары, как способ демонстрации своего преимущества. Но, совершая преступления против мирного населения, боевого успеха не имеет.

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В течение предыдущей ночи нанесены три ракетных удара.

По Николаеву – в объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский.

Также реактивными системами залпового огня "Смерч" враг ударил ночью по Баштанке из Снигиревке. Большинство снарядов попали в комбикормовый завод, часть – в поле за населенным пунктом. Без потерь.

Удар по Одессе ракетой Х-101 привел к пожару на площади более чем 1000 кв.м на деревообрабатывающем предприятии. 1 человек получил незначительные ранения.

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Ночной обстрел Никополя из "Градов" пришелся на промышленную инфраструктуру, три учебных заведения, пожарную часть, по станции переливания крови и частному дому. Пострадал один человек.

Во время еще одного ночного обстрела 152 мм снаряды были направлены по Высуньску, повреждены два частных здания. Без человеческих потерь.

Днем зафиксирован пролет по нашей зоне ответственности пяти крылатых ракет Х-555, выпущенных тремя Ту-95 из акватории Каспийского моря по центральным областям Украины. Три ракеты уничтожены, одна попала в поле, еще одна в сельскохозяйственную ферму в Черкасской области.

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Продолжая тактику воздушных атак, силами Ка-52 враг пытался атаковать наши подразделения на севере Херсона. Успеха не имел.

Осуществляя воздушную разведку вблизи Александровки, враг благодаря точности наших подразделений потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

В целом, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, подтверждены потери противника в количестве 36 рашистов, 2 танка Т-72, ​​самоходной гаубицы "Мста-С", зенитно-ракетного комплекса "Тор", бронхованная и автомобильная техника, а также 2 полевых склада боеприпасов, 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом на Херсонщине.

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В северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника в условиях умеренного шторма уменьшила свой состав с 2 до 1 вдк, но количество ракетных кораблей и крылатых ракет типа "Калибр" осталось в количестве 2 и 16 соответственно.

Угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с неба, и с временно оккупированных территорий.