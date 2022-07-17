РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7387 посетителей онлайн
Новости Война
6 376 16

Ночью в Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов. Есть возгорания, - Сенкевич

миколаїв

Около 10 мощных взрывов прогремело ночью в Николаеве. Предварительно есть возгорания.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Взрывы раздались во время объявленной воздушной тревоги.

"Больше информации сообщу вам со временем!", - отметил он.

Также читайте: Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Пожары на двух промышленных предприятиях, - Ким

Автор: 

взрыв (6733) Николаев (2145) обстрел (27057) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
17.07.2022 08:05
+10
Саме так. А після Миколаїва підійде черга Одеси. Поки наша влада кожного тижня ротом йде у контрнаступ на Херсон, кацапи ракетами кожен день все більше руйнують південь.
показать весь комментарий
17.07.2022 07:47
+9
показать весь комментарий
17.07.2022 08:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПОЧЕМУ НЕ ИЗНИЧТОЖАЕТСЯ В РАДИУСЕ 100 га место пуска ракет?
показать весь комментарий
17.07.2022 06:47 Ответить
Якщо запуск з літака над Каспієм, то чим знищити?
показать весь комментарий
17.07.2022 07:04 Ответить
100-300 км по ту сторону поребрика - лунный пейзаж будет достаточным. Так шо не переймайтеся каким-то морем Вилайет.
показать весь комментарий
17.07.2022 11:13 Ответить
виродки
показать весь комментарий
17.07.2022 06:48 Ответить
Вы можете верит, можете нет, но Николаев ждет судьба Мариуполя. Об этом бойцы тер. обороны говорили еще два месяца назад. Каждую ночь и каждое утро удары ракетами и ? И никакого ПВО-ПРО. Сотрут орки город, а потом ВСУ его оставит... Какой смысл оборонять руины?
показать весь комментарий
17.07.2022 07:22 Ответить
Саме так. А після Миколаїва підійде черга Одеси. Поки наша влада кожного тижня ротом йде у контрнаступ на Херсон, кацапи ракетами кожен день все більше руйнують південь.
показать весь комментарий
17.07.2022 07:47 Ответить
Зеля рассказывает, что массовые ракетные обстрелы это фейк рашисткой пропаганды. По 10 ракет каждый день этого мало? Ежедневно раненые, убитые, разрушенные дома и объекты это фейк?
показать весь комментарий
17.07.2022 08:05 Ответить
Zе виконує свою частину роботи у відповідності до оманських домовленостей, за яку вже отримав чи буде отримувати гроші
показать весь комментарий
17.07.2022 08:13 Ответить
Ще в 90-х про це говорив мольфар. Всі ржали і обзивали діда старим придурком.
показать весь комментарий
17.07.2022 08:15 Ответить
Ну не всі, майбутні зєбоби, так.
показать весь комментарий
17.07.2022 08:46 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 08:02 Ответить
Хотілось, щоб так і було
показать весь комментарий
17.07.2022 08:06 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 08:05 Ответить
Я вас підтримую, але завжди є це ******** але, мокші завжди перед і під час любих перемовин з нами, використовували посилення обстрілів і загострення ситуації на фронті, друге, відмовившись від перемовин, ми підіграємо *****, і його брехні. Тепер питання в іншому які умови і ціна України, за вирішення цієї проблеми.
Тепер стосовно знищення руссні, я так розумію пані далека від реальності, послухайте ще раз пані Партс, намби навести порядок з цими тварями у нас в тилу, під час війни, уроди ходять і рекламують срускій мір, скрізь п'янки і шашлики, а інші хоронять своїх рідних,
******** імпотентна влада, знову зробила
наших воїнів заробітчанами, посиливши розкол у суспільстві. Усе що робить СБУ з колоборантами, це проводить бесіди, бесіди з ким про що, пакувати підарів і відправляти на обмін наших полонених , і пох-й на усі правила людяності, по іншому їм не дійде.
показать весь комментарий
17.07.2022 08:53 Ответить
А взагалі, або ми Zє, або Zє нас. Скоріш за все останнє.
показать весь комментарий
17.07.2022 08:50 Ответить
Київська центральна влада хоче перетворити Миколаїв на Маріуполь! Інакше б Херсонщину вже давно почали б звільняти, а не розповідали нам казки про ландшафт і рельєф, які типу небезпечні для ЗСУ ( а тобто для рашистів безпечні?) І не дозволили б рашистам там набудувати укріплень, щоб в майбутньому розповісти нам про 'неможливість деокупації бо ворога в 10раз більше'. Здача надважливого стратегічно для України півдня - державна зрада всієї київської влади! От тільки і киянам і не мешканцям півдня ***** на інтереси власної країни і ***** на владу. Всі зайняті особистими життями.
показать весь комментарий
17.07.2022 13:16 Ответить
 
 