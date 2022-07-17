Ночью в Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов. Есть возгорания, - Сенкевич
Около 10 мощных взрывов прогремело ночью в Николаеве. Предварительно есть возгорания.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
Взрывы раздались во время объявленной воздушной тревоги.
"Больше информации сообщу вам со временем!", - отметил он.
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Тепер стосовно знищення руссні, я так розумію пані далека від реальності, послухайте ще раз пані Партс, намби навести порядок з цими тварями у нас в тилу, під час війни, уроди ходять і рекламують срускій мір, скрізь п'янки і шашлики, а інші хоронять своїх рідних,
******** імпотентна влада, знову зробила
наших воїнів заробітчанами, посиливши розкол у суспільстві. Усе що робить СБУ з колоборантами, це проводить бесіди, бесіди з ким про що, пакувати підарів і відправляти на обмін наших полонених , і пох-й на усі правила людяності, по іншому їм не дійде.