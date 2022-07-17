Ночью в Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов. Есть возгорания, - Сенкевич

Около 10 мощных взрывов прогремело ночью в Николаеве. Предварительно есть возгорания.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Взрывы раздались во время объявленной воздушной тревоги.

"Больше информации сообщу вам со временем!", - отметил он.

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