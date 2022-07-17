Оккупанты получили решительный отпор и отошли с потерями у Верхнекаменки. Отражена вражеская попытка разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки, - Генштаб ВСУ
Начались сто сорок четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи.
По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как говорится, на Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
"На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и др. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".
На Славянском направлении совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григорьевки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.
На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.
Также отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.
По данным Генштаба, на Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняется угроза повторения таких действий врага в регионе.
Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.
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Лев умер. Прибежал Шакал,
Он шкуру с трупа тайно снял,
В нее залез: "Пойдет молва,
Что Небеса послали Льва.
Хотя толпа хитра, лукава,
Но не узнает в мне Шакала,
Ведь я последних года два
Запоминал повадки Льва,
Все по следам его шатался,
Его объедками питался."
Без боя-драки, без войны
Стал Лев-Шакал царем страны.
Но мозг царя терзает мысль:
- Почуять могут Еж иль Рысь,
Иль любопытная лягушка,
Или неведома зверушка,
Что Львины грива, морда, лапы,
Но из-под них - Шакалий запах.
Чтоб не попал к Зверью я в плен,
Создам-ка гвардию Гиен,
Чтоб гнуть в бараний рог народ,
Чтобы ничей нахальный рот
Вдруг из кустов не прорычал,
Что я не Лев, а лишь Шакал!
Собрал Гиен голодных царь
В огромный полк, как было встарь.
Они усердно служат, рьяно,
Их служба радует тирана,
Но вопль Звериный, стон окрест:
Гиенья стража хочет есть!
Сожрали Зебр, Ослов, Коров,
Баранов съели и Котов,
Жираф погиб, и Оцелот,
Вон Муравьеда стая жрет…
Слон взял с собой жену и дочь
И за поребрик скрылся в ночь:
- Обычай знаю я Гиен:
Возьмут семью внезапно в плен
Чтоб нас троих в два дня сожрать -
Гиены стали голодать!
Да, полк гиений отощал -
Зверь или съеден, иль сбежал
И деградирует страна…
Гиенам царь взрычал: "Война!
Платить должны нам мясом дань
Страны соседней Зебры, Лань,
Ослы и Антилопы Гну -
Я объявляю им войну!
Пусть дань заплатит мясом Лис -
Коварный той страны фашист…
Все в бой! Прославите меня -
Война всего лишь на три дня!
Пошли Гиены резво в бой.
Навстречу Зебр шагает строй,
Копытом Зубр о камень бьет,
Заходит с фланга Бегемот,
В тылу вдруг вылезли из ила
Два очень строгих Крокодила…
Потери там и жертвы тут -
К царю гонца Гиены шлют:
- О Лев! Явись, веди нас в бой -
И погребем мы вражий строй.
Всех зебр - на фарш (ведь мы эстеты),
Плоть Бегемота - на котлеты,
Двух Крокодилов на гуляш…
Веди нас в бой, надежа наш!
Что ж Лев-Шакал? Он от Зверей
Укрылся в бункере-норе,
Там мясо жрет и пьет компот,
С гонцами в полк приказы шлет.
В рядах солдатских слышен стон:
- Да Крыса бункерная он!..
Норою бункер под Кремлем.
Больной Шакал укрылся в нем
(Устал носить он шкуру Льва).
Напишет в день приказа два -
И суши ест да пьет компот,
А где-то там Война идет…
Мораль? Запомни: никогда
(Ведь очень много в том вреда)
Народ, не смей в бреду пустом
Назвать Шакала храбрым Львом!
Откиньте иллюзии. Запад не впишется. Своя жопа в тепле и привычная зона комфота дороже. По некоторым признакам там начинает надоедать тема Украины. Значит и поддержка будет не вечной.