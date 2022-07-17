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Новости Война
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Оккупанты получили решительный отпор и отошли с потерями у Верхнекаменки. Отражена вражеская попытка разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки, - Генштаб ВСУ

рф,арміярф,техніка

Начались сто сорок четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи.

По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как говорится, на Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

"На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и др. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григорьевки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

Также читайте: Украинские воины заставили войска РФ отойти от Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

Также отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

По данным Генштаба, на Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняется угроза повторения таких действий врага в регионе.

Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 16 июля россияне обстреляли 7 громад Сумщины, - ОВА

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) обстрел (27057) боевые действия (4009)


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Позиційна війна дуже вигідна рашенфашистам. Поки наші героїчно відбиваються біля Білогоровки, рашенфашисти активно й швидко закріплюються в Херсоні й намагаються узаконити окупацію. А потім перестрілки роками, як було на Донбасі.
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17.07.2022 07:33 Ответить
Басня о хитром Шакале

Лев умер. Прибежал Шакал,

Он шкуру с трупа тайно снял,

В нее залез: "Пойдет молва,

Что Небеса послали Льва.

Хотя толпа хитра, лукава,

Но не узнает в мне Шакала,

Ведь я последних года два

Запоминал повадки Льва,

Все по следам его шатался,

Его объедками питался."

Без боя-драки, без войны

Стал Лев-Шакал царем страны.

Но мозг царя терзает мысль:

- Почуять могут Еж иль Рысь,

Иль любопытная лягушка,

Или неведома зверушка,

Что Львины грива, морда, лапы,

Но из-под них - Шакалий запах.

Чтоб не попал к Зверью я в плен,

Создам-ка гвардию Гиен,

Чтоб гнуть в бараний рог народ,

Чтобы ничей нахальный рот

Вдруг из кустов не прорычал,

Что я не Лев, а лишь Шакал!

Собрал Гиен голодных царь

В огромный полк, как было встарь.

Они усердно служат, рьяно,

Их служба радует тирана,

Но вопль Звериный, стон окрест:

Гиенья стража хочет есть!

Сожрали Зебр, Ослов, Коров,

Баранов съели и Котов,

Жираф погиб, и Оцелот,

Вон Муравьеда стая жрет…

Слон взял с собой жену и дочь

И за поребрик скрылся в ночь:

- Обычай знаю я Гиен:

Возьмут семью внезапно в плен

Чтоб нас троих в два дня сожрать -

Гиены стали голодать!

Да, полк гиений отощал -

Зверь или съеден, иль сбежал

И деградирует страна…

Гиенам царь взрычал: "Война!

Платить должны нам мясом дань

Страны соседней Зебры, Лань,

Ослы и Антилопы Гну -

Я объявляю им войну!

Пусть дань заплатит мясом Лис -

Коварный той страны фашист…

Все в бой! Прославите меня -

Война всего лишь на три дня!

Пошли Гиены резво в бой.

Навстречу Зебр шагает строй,

Копытом Зубр о камень бьет,

Заходит с фланга Бегемот,

В тылу вдруг вылезли из ила

Два очень строгих Крокодила…

Потери там и жертвы тут -

К царю гонца Гиены шлют:

- О Лев! Явись, веди нас в бой -

И погребем мы вражий строй.

Всех зебр - на фарш (ведь мы эстеты),

Плоть Бегемота - на котлеты,

Двух Крокодилов на гуляш…

Веди нас в бой, надежа наш!

Что ж Лев-Шакал? Он от Зверей

Укрылся в бункере-норе,

Там мясо жрет и пьет компот,

С гонцами в полк приказы шлет.

В рядах солдатских слышен стон:

- Да Крыса бункерная он!..

Норою бункер под Кремлем.

Больной Шакал укрылся в нем

(Устал носить он шкуру Льва).

Напишет в день приказа два -

И суши ест да пьет компот,

А где-то там Война идет…

Мораль? Запомни: никогда

(Ведь очень много в том вреда)

Народ, не смей в бреду пустом

Назвать Шакала храбрым Львом!
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17.07.2022 07:51 Ответить
Геніально круто!!! Сам придумав?
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17.07.2022 08:20 Ответить
Так. Якщо твір не мій, то я вказую автора.
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17.07.2022 09:48 Ответить
Обороной войны не выигрывают. Рано или поздно придется наступать. Или... Если нет сил для наступа, садиться с этими уродами за стол переговоров. Вариантов немного.
Откиньте иллюзии. Запад не впишется. Своя жопа в тепле и привычная зона комфота дороже. По некоторым признакам там начинает надоедать тема Украины. Значит и поддержка будет не вечной.
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17.07.2022 12:18 Ответить
Нет.Запад изначально планировал что война будет долгой.Это им нужно чтобы истощить россию.Поэтому не дает много оружия Украине чтобы она не дай бог победила.Все поменяется в августе как говорил Буданов,тогда будут первые успехи ВСУ
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17.07.2022 16:57 Ответить
Руссский военный корабль, иди!
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17.07.2022 18:27 Ответить
 
 