Оккупанты получили решительный отпор и отошли с потерями у Верхнекаменки. Отражена вражеская попытка разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки, - Генштаб ВСУ

Начались сто сорок четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи.

По имеющейся информации, в приграничных районах Брестской области действует ограничение на посещение леса местным населением. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как говорится, на Северском направлении без особых изменений. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области. Кроме того, периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

"На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и др. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Славянском направлении совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах Дибровного, Никольского, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и Курульки", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру вблизи Закотного, Григорьевки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка и других. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, успеха не имел. Пытался продвинуться в направлении Верхнекаменки. Получил решительный отпор, понес потери и отошел. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

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На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Украинские воины грамотно отразили очередную попытку разведки боем вблизи Берестового и Белогоровки. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

Также отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

По данным Генштаба, на Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. Сохраняется угроза повторения таких действий врага в регионе.

Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня оккупанты вели воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического и тактического уровней. Противник продолжает инженерное оборудование позиций.

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