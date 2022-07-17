Враг нанес ракетный удар по Харькову, обстреливает территорию области. Изюмское направление остается горячим, - Синегубов

Этой ночью российские оккупанты снова ракетами ударили по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 3 часов ночи в Киевском районе в результате попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение.

"Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую громаду. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль. В Чкаловской громаде, Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет", - отмечает Синегубов.

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"Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции", - добавляет он.