Враг нанес ракетный удар по Харькову, обстреливает территорию области. Изюмское направление остается горячим, - Синегубов
Этой ночью российские оккупанты снова ракетами ударили по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, около 3 часов ночи в Киевском районе в результате попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение.
"Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую громаду. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль. В Чкаловской громаде, Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет", - отмечает Синегубов.
"Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции", - добавляет он.
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