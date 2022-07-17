Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38,3 тыс. человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1684 танка и 3879 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июля потери личного состава противника составляют около 38 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составляют:
личного состава – около 38300 (+160) человек ликвидировано,
танков - 1684 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 3879 (+5) ед,
артиллерийских систем - 846 (+0) ед,
РСЗО - 248 (+1) ед,
средства ПВО - 110 (+1) ед,
самолетов - 220 (+0) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
крылатые ракеты - 166 (+4),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,
специальная техника – 68 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що "Вони (влада Україна) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю територію країни на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем. Росія, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності".
Радакін уточнив, що це означає десь понад 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були смертельно поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії.
"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО - така Росія є викликом світовому порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого", - підсумував він.
За оцінками західних розвідок, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, і з'явилися дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу особового складу армії РФ.