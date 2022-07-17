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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38,3 тыс. человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1684 танка и 3879 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 июля потери личного состава противника составляют около 38 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38300 (+160) человек ликвидировано,

танков - 1684 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3879 (+5) ед,

артиллерийских систем - 846 (+0) ед,

РСЗО - 248 (+1) ед,

средства ПВО - 110 (+1) ед,

самолетов - 220 (+0) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

крылатые ракеты - 166 (+4),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2746 (+11) ед,

специальная техника – 68 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38,3 тыс. человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1684 танка и 3879 бронированных машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

армия РФ (19160) Генштаб ВС (6250) ликвидация (3526) уничтожение (6887) техника (1734) потери (4380)


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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 09:46 Ответить
Мало...
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17.07.2022 09:59 Ответить
Нажаль, але кількість 200-х кацапів не зупинить. Їх може зупинити тільки тваринний страх, коли вони будуть сидіти в своїх норма і тремтіти та божеволіти від страху і вдень і вночі, бо щомиті до них може прилетіти вітання: "Ми з України!"
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17.07.2022 10:03 Ответить
Вони вже бояться (Генштаб ЗСУ про це повідомляв), але командирів з держаком від швабри бояться більше. Поки що.
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17.07.2022 10:38 Ответить
https://ibb.co/mBVkC0D
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17.07.2022 11:49 Ответить
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/russia-has-strategically-lost-war-declares-uk-admiral-as-lavrov-says-no-shame-in-war-crimes РФ втратила понад 50 тисяч військових убитими у війні з Україною - вважають британські військові
Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що "Вони (влада Україна) абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю територію країни на умовах України, і вони бачать, що Росія потерпає від проблем. Росія, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності".
Радакін уточнив, що це означає десь понад 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були смертельно поранені у війні, втрату майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин, які належать Росії.
"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за місяць, Росія мала амбіції посіяти розкол і тиснути на НАТО - така Росія є викликом світовому порядку, Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою державою, ніж це було на початку лютого", - підсумував він.
За оцінками західних розвідок, втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, і з'явилися дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу особового складу армії РФ.
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17.07.2022 15:04 Ответить
 
 