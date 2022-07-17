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Рашисты обстреляли Шосткинский район из крупнокалиберного оружия, пулеметов и минометов, - Сумская ОВА

сумщина

Российские оккупационные войска утром 17 июля нанесли удары по Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Утро в Шосткинском районе началось со стрельбы. Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После четырех утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов. В полпятого утра - еще 2 прихода с миномета. Все  по Середино-Будской громаде", - говорится в сообщении.

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Потерь и разрушений предварительно нет.

Автор: 

армия РФ (19160) обстрел (27057) Сумская область (3094) Живицкий Дмитрий (242)


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Мы в ответ не стреляем, потому что враг может напасть. И начнётся война.
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17.07.2022 12:09 Ответить
А получили бы пару тройку раз ответку с процентами и в следующий раз уже опасались бы
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17.07.2022 13:39 Ответить
И?"Огня не открывать на провокации не поддаваться"© Чтоб не напали?Чтобы случайно "мирного" не зацепить?Терпильская политика жертвы-чтоб хуже не было ? А куда хуже?Или чтоб кое кто срущий в чемодан не терял ботоксное "лицо"?
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17.07.2022 13:37 Ответить
 
 