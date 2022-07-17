Рашисты обстреляли Шосткинский район из крупнокалиберного оружия, пулеметов и минометов, - Сумская ОВА
Российские оккупационные войска утром 17 июля нанесли удары по Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Утро в Шосткинском районе началось со стрельбы. Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После четырех утра из пулеметов выпустили более 10 очередей и было 5 гранатометных выстрелов. В полпятого утра - еще 2 прихода с миномета. Все по Середино-Будской громаде", - говорится в сообщении.
Потерь и разрушений предварительно нет.
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Сергей Решетников #514174
показать весь комментарий17.07.2022 12:09 Ответить Мне нравится 1
александр р #346414
показать весь комментарий17.07.2022 13:39 Ответить Мне нравится 0
александр р #346414
показать весь комментарий17.07.2022 13:37 Ответить Мне нравится 0
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