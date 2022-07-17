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Новости Война
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ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы в Лазурном Херсонской области, - Хлань

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы, которые оккупанты обустроили в санатории "Чайка" в Лазурном Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. В Лазурном, на берегу моря, в санатории "Чайка" россияне обустроили себе и склад боеприпасов, и штаб, и казармы. Этой ночью всего этого не стало, потому что ВСУ попали точно в цель. Местные говорят, что очень хорошо горело и долго детонировало", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия серьезно обеспокоена угрозой наступления ВСУ сил на юге Украины, - британская разведка

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы в Лазурном Херсонской области, - Хлань 01

армия РФ (19160) боеприпасы (2334) склад (155) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+61
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼

Горять кляті москалі, на нашій святій землі і це душу гріє 🙂
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17.07.2022 10:11
+42
Теж думаю так , що в першу чергу потрібно знищити кацапську агентуру
на Банковій , тільки так можна досягти успішного результату !
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17.07.2022 10:22
+39
Та толкв з того. В кацапні і складів ще дохера, і кулінічів у наших структурах. Тму оце перетягування канату буде ше довго. Хіба що Зєлєнскій здасть Єрмака і дозволить вичистити кацапську агентуру.
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17.07.2022 10:16
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Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼

Горять кляті москалі, на нашій святій землі і це душу гріє 🙂
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17.07.2022 10:11 Ответить
Та толкв з того. В кацапні і складів ще дохера, і кулінічів у наших структурах. Тму оце перетягування канату буде ше довго. Хіба що Зєлєнскій здасть Єрмака і дозволить вичистити кацапську агентуру.
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17.07.2022 10:16 Ответить
а чого його питати? він лише Президент, він тільки представник волі народу, і далеко не самий кращий.
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17.07.2022 10:19 Ответить
Теж думаю так , що в першу чергу потрібно знищити кацапську агентуру
на Банковій , тільки так можна досягти успішного результату !
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17.07.2022 10:22 Ответить
Мы все так думаем и мечтаем ‼️Давно пора переходить к осуществлению Народного правосудия над ГНИДАМИ ПОСОБНИКАМИ ТЕРРОРИСТОВ👹
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17.07.2022 10:47 Ответить
Було б непогано.АЛЕ ж хто має знищити "кацапську агентуру"?Для цього на Банкову потрібно впровадити хача б одного українського агента,бажано,супермена.
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17.07.2022 12:15 Ответить
Товарищ майор, сравните карту обстрелов на три недели ранее.У ваших товарищей давно уже жест доброй воли - экономят снаряды.
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17.07.2022 10:26 Ответить
Якщо 30% складів та і 36% складу тютю,то армія є недієспособною. А складів бахнули багато. Орки машинами ********** підвозять, напряму. Це ще який геморой
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17.07.2022 10:39 Ответить
Они вообще сейчас не подвозят, они чешут репу. Потому что их системы РСЗО проигрывают и будут проигрывать гонку вооружений, дальность не та.Они не могут накрыть хаймарсов технически.Никак. Ни авиацией, ни артой, ни диверсионными группами.На минуточку до Лазурного от передка 100 км.
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17.07.2022 10:50 Ответить
Больше, намного больше, от Лазурного до Херсона около 200 км так что напрашивается вывод очень приятный))))!
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17.07.2022 11:03 Ответить
гугла дає 99 км до Херсона.
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17.07.2022 11:26 Ответить
Это трасса, по прямой линии до Лазурного или Железный Порт от дороги на Чернобаевку ровно 70 км.Но вряд ли наши работают от линии фронта, поэтому нужно накинуть километров 30.
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17.07.2022 11:37 Ответить
Какие 200 км. от Херсона??? От Херсона не больше 100 км. С Кривого Рога (южной части) до Лазурного 320 км. Санаторий "Чайка" рядом с заливом коса острова Джиралгач
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17.07.2022 11:28 Ответить
Поставьте программу и меряйте хоть см,хоть км.
Google Планета Земля
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17.07.2022 12:16 Ответить
До Херсону 100 км, до лінії зіткнення питання, але надиха
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17.07.2022 14:24 Ответить
По прямой линии до линии зиткнення, тоже 100км, километров 20 севернее Чернобаевки.
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17.07.2022 15:48 Ответить
Геть з України, Єрмак нєкрасівий"
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17.07.2022 11:10 Ответить
Сначала пусть рожу побреет, а потом женихаццо лезь!Генааа!
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17.07.2022 11:38 Ответить
- "Сегодня уничтожили ещё 30 русских оккупантов"..
- "Та толкв з того. В кацапні і солдатів ще дохера"..
Логика..
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17.07.2022 22:38 Ответить
Колись в Лазурному відпочивав. Навіть дельфіни плавали.
Казламордим там має бути не комфортно.
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17.07.2022 10:21 Ответить
"Германия не переживет зиму без российского газа. Если считать тот уровень запасов, который имеет страна на данный момент."

Еврошлюхи в действии❗
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17.07.2022 10:32 Ответить
А "вечния агни" в Україні вже всі виключили? Усі товари в нас не російського походження?
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17.07.2022 11:18 Ответить
если отапливать ТЕЦ ватными агентами, - Германии хватит топлива на декаду вперед.
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17.07.2022 10:43 Ответить
Что особенно нравилось это подводный дайвинг, в Лазурном, там такие огромные подводные туннели с водорослями и глубинны нормальные и море чистое и крабов больших много. Я, к чему, - камень, верёвка, дно - лучший способ похорон руских тварей - и крабам приятно и бедующим поколениям назидание - потому шо дно видно глубоко - никогда не голосуйте за пилота с образованием дворника.
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17.07.2022 16:54 Ответить
Дельфины там постоянно вдоль косы плавали.
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17.07.2022 20:43 Ответить
Дякуем ‼️❤️💙💛🙏🙏🙏✊👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀
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17.07.2022 10:42 Ответить
Горить у пекли 🇷🇺рашистюги ☠️👹💥💥💥🔥🔥🔥
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17.07.2022 10:44 Ответить
Гори-гори ясно, что-бы не погасло !
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17.07.2022 10:14 Ответить
Слава ЗСУ і всім,хто допомагає Україні перемогти рашистську нечисть
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17.07.2022 10:16 Ответить
украіна мае бути пеклом для москалів і копаборантів
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17.07.2022 10:17 Ответить
Проживало там приблизно 350 " бійців динири" і співробітникі фсб. Чи був там склад БК під питанням, так як детонував там боєкомплект від чотирьох устаковок БМ 21 Град, які вони там ховали.
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17.07.2022 10:17 Ответить
350? супер.
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17.07.2022 10:20 Ответить
Маловато, маловато будя аднако 😝😝😝😝😝😜🤪
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17.07.2022 10:23 Ответить
А хіба того мало? Та й батарея "Градів" рідко базується на великій відстані від ТЗМ-ок Адже треба якось підвозить снаряди для перезарядки А вони в бойових умовах завжди перебувають у стані "завантажені" або "в завантаженні для перевезення" Так що цілком можливо що і ТЗМ-ки під удар потрапили!
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17.07.2022 11:31 Ответить
Всьго там було десь десять одиниць різної техніки.
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17.07.2022 13:36 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F 📞 "Я женщину убил" Рашист розповідає сестрі як він вбивав в Україні 😰😠
https://www.youtube.com/watch?v=cxhFC4ZxUeA&t=28s
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17.07.2022 13:25 Ответить
Готуються брати Херсон, а потім перекрити воду на Крим. Кацапи триматимуться за Херсон зубами.
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17.07.2022 10:19 Ответить
Ще немає таких зубів, які б не вилетіли від удару.
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17.07.2022 14:15 Ответить
Шо , знов - селітра . ? Чи це бавовна .? Бавовна чи селітра - вот в чьом вопроС ?? .
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17.07.2022 10:19 Ответить
Это Интернационал! Только не знаю, второй или первый.
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17.07.2022 10:28 Ответить
Купила мама «Стугну» - кацап вже без ноги.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….

Купила мама «Хаймарса» - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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17.07.2022 10:19 Ответить
Все, моя шутка ушла в народ.Слава матери рептилородице!
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17.07.2022 10:30 Ответить
В Лазурном шум и песни, и там братва гуляет... Но недолго.
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17.07.2022 10:20 Ответить
От шо Хаймарс животворящий творит 🤔🧐😁
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17.07.2022 10:21 Ответить
Забагато нітроз'єднань було на складі гуманітарки
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17.07.2022 10:27 Ответить
А теперь господа знатоки, внимание, черный ящик!!- до Херсонской линии фронта от Лазурного 100 км.Имеется попадание, точность условного квадрата ~6 м. Что в черном ящике?
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17.07.2022 10:36 Ответить
Похоже Хаймерсы имеют цацки больше чем 80 км.
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17.07.2022 11:35 Ответить
Чо в ящике, чо в ящике 🤔🧐😁 Адвьичайу, для фсехххххъ кто интересуется, - тама новыя сынарядиги пришли для Хаймарсят, зуб даю... турыста из Лазурного 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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17.07.2022 12:06 Ответить
асфальт и рогатки
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17.07.2022 13:10 Ответить
Крапка-У. Дешево та сердито
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17.07.2022 20:45 Ответить
нє "потрапили", а "влучили"
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17.07.2022 10:38 Ответить
Поцiлили, то есть распиторасили поцев.
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17.07.2022 10:52 Ответить
підходить!!
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17.07.2022 15:35 Ответить
Vot i otlycno.Sanotoriju fasisti ustrojili,kak minimum budet 100 stuk gruza200
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17.07.2022 10:50 Ответить
они захотели "отдохнуть" в санатории..Теперь мечта сбылась-"отДОХНУТ от Украины" навсегда..
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17.07.2022 10:59 Ответить
Оздоровили рашистів додатковою процедурою!
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17.07.2022 11:15 Ответить
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17.07.2022 11:16 Ответить
Это не Лазурное
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17.07.2022 12:41 Ответить
У І Світову війну - коли почалося масове застосування снарядів великого калібру, почастішали випадки одночасної масової загибелі солдат на опорних пунктах від одного вибуху Солдати почали частіше рить окремі окопи і "лисячі нори", щоб убезпечить себе індивідуально Так само буде у кацапів і зараз
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17.07.2022 11:22 Ответить
Бесит..... Чинуши крысы сбежали из Херсона бросив население и теперь издалека постят новости о родине.....
Откуда ты Хлань знаешь что там было?
Тебе рашка доложилась? Или просто перепост Геращенка и Арестовича?
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17.07.2022 11:37 Ответить
ты про шо? хлань местный и даже имеет доступ к данным всу.
все все про всех знают, 21 век на дворе. у меня у самого на оккупированной херсонщине разветвленная сеть информаторов, поскольку это моя малая родина, и про поражение расположения оккупантов в лазурном я узнал не из заметки на цензоре и не от хланя.
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17.07.2022 13:07 Ответить
в лазурном сегодня ночью был прилет по расположению оккупантов в пансионате чайка. это факт и я это знаю от очевидцев. доступ гражданских, а тем более съемка там мягко говоря не приветствуется. по слухам уничтожено четыре града с боекомплектом к ним. большей информации от моей разветвленной сети общения я не получал, да и эту не вытягивал, но не осуждал людей за осторожное ликование.
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17.07.2022 16:58 Ответить
Местный.... И сейчас в Херсоне? Не сбежал?
Вы вообще читать умеете? Или логика это не ваше?
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18.07.2022 00:00 Ответить
А ти звідки ? Ватоголовий . На Українській мові проблема писати ?
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17.07.2022 16:51 Ответить
Было уже рашка тролль...
Не тобі кацапська курва мені вказувати на якій мові розмовляти.
Может ты крыса тыловая и пацанам на передке указывать будешь на каком им говорить?
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17.07.2022 23:59 Ответить
а я не бачу причин для радості
у нас накопилось уже достатнє колічество Хаймарсів
а результат за сутки 1склад і одна артилерійська установка
печально це все виглядає
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17.07.2022 11:44 Ответить
Кожен знешкоджений ворожий снаряд це збережене чиєсь життя, чийсь вцілілий будинок. І тому велика подяка і шана ЗСУ.
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17.07.2022 12:07 Ответить
две недели хаймарсы склады выносили. теперь дошла очередь до тыловых гарнизонов. это ли не повод для радости?
уже земля горит под ногами оккупантов даже за сто километров от линии фронта!
ждем шагов доброй воли стремительных как прыжок муфлона от тех кто поумней, те кто поглупей могут немного потерпеть - и их достанем.
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17.07.2022 17:04 Ответить
Слава ЗСУ і всім добрим людям , які допомагають їм знищувати клятих орків 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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17.07.2022 12:11 Ответить
Интерестно ттх вооружения.
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17.07.2022 12:18 Ответить
Хлань - это тот что Херсон брал два месяца назад?) Тот что уже три улицы отвоевал в Херсоне? ))) если у кого есть кто в Лазурном - спросите) походу это фейк, не долетело(((
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17.07.2022 12:40 Ответить
Зеленский пришла пора распрощаться с Ермаком и Татаровым
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17.07.2022 12:40 Ответить
Здоастееее, а в лазурном отэто усе хто провернул ? Один швырял гранаты, другой на стреме.
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17.07.2022 14:30 Ответить
Ого, це вже за сотню кілометрів від передової!
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17.07.2022 13:42 Ответить
И это... ВСУ ещё не начинало.
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17.07.2022 15:59 Ответить
Земля им железобетоном !!!
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17.07.2022 14:08 Ответить
каждый день новости о взорванных складах и тут, и там. Это прекрасно конечно, но когда же будет наступление и мы освободим хоть кого-то в оккупации?!
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17.07.2022 14:45 Ответить
https://ibb.co/wB2g5dr
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17.07.2022 14:58 Ответить
Пора вже нарешті повернути Херсон,а далі-по обставинах й по можливостях
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17.07.2022 16:01 Ответить
Ну, вообще то, если смотреть по карте и по личным поездкам - то Лазурное довольно далеко от Николаевской области. Значит шо то подвезли другое от друзей - новых боевых гусей со спутниковым наведением.
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17.07.2022 16:59 Ответить
ти дивись, рашистське лайно по таборам вiдпочинку сидить...вiдпочиває...

колись в Лазурному доводилось вiдпочивати в кiнцi 70-тих...в мому радянському минулому.


Хлопцi, знищуйте рашистську сволоту без жалю, щоб земля горiла в них пiд ногами !


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17.07.2022 17:47 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU Михаил Тихонов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YCbJaGRrgND6poqsAeHADMPc7FXHbTUQSRHceSiPiEhZneMTwiQ1v88XAYpZPQMdl&id=100045667056418&__cft__[0]=AZXwMu2shgb54AoccEDmor-w5dhUqtxvL-gw6iHrvkJbgFtu7ynsrB4HtyN0W-P8rXgLGPYqCk80MSbW-X_z3gPEjfg8HPhIZyEw93A5L1asJQuJSejS83dvEjioVlKuUOU 48 мин. ·

Джон Сміт

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
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17.07.2022 20:10 Ответить
-----------Ракетна програма.------------

1.

Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф.

Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі. (скрін)

2.

В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення.

Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.

Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.

3.

В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.

4.

В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.

Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.

5.

Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км.

---------

Все це трибунал і пожиттєві тюремні строки для всієї ОПГ при владі.

П.С. Буду доповнювати по мірі надходження нових фактів.

Джон Сміт
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17.07.2022 20:11 Ответить
може хто знае, що детонує (уже 58хв) під Н.Каховкою. В 5:00 прилітіло....

Гарно накрили. Слава ЗСУ!!!
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18.07.2022 05:59 Ответить
Детонеє уже одну годину 40 хвилин.
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18.07.2022 06:43 Ответить
 
 