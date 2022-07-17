ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы в Лазурном Херсонской области, - Хлань

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы, которые оккупанты обустроили в санатории "Чайка" в Лазурном Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. В Лазурном, на берегу моря, в санатории "Чайка" россияне обустроили себе и склад боеприпасов, и штаб, и казармы. Этой ночью всего этого не стало, потому что ВСУ попали точно в цель. Местные говорят, что очень хорошо горело и долго детонировало", - отметил он.

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