МИД в годовщину сбития MH17: Тщательный судебный процесс должен продолжаться. Виновных следует привлечь к ответственности
Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться ответственности за сбитие рейса MH17.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с восьмой годовщиной сбития малайзийского самолета MH17, информирует Цензор.НЕТ.
МИД напоминает, что в этот день мы отмечаем восьмую годовщину сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17, которое привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа.
"Наши мысли остаются с погибшими на борту, с их семьями и близкими", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17.
"Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию по подозреваемым преступникам в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации. Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв сбития MH17 и их членов семей", - отметили в МИД.
"Мы в очередной раз выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбития рейса MH17. Продолжающееся вторжение России в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбития рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, которые испытали их семьи и близкие, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы такой трагический инцидент никогда не повторился", - резюмируется в заявлении.
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Не притягли до відповідальеості орків за МН17 - отримали війну на континенті. А )(уйло тоді реально злякався - одразу зателефонував Обамі, казав, що сталася помилка.
Так, саме тупо віддав, а не обміняв - уміння ЗЕшної команди називати зло добром та казати на чорне біле вже стало відоме всім!
Рівно 8 років тому, в цей день, здавалося, що межі досягнуто. 298 безневинних душ стали жертвами безмежного зла путінського режиму. В небі над Донбасом російська ракета, випущена з російської установки «Бук», та повернута на російську територію стала демонстрацією того, що путінська росія не зупинитися ні перед чим в своїх загарбницьких планах.
Терористична сутність Кремля розкрила себе на весь світ. І для України цього було достатньо. Однак, не для всіх у світі. Не для тих, хто намагався загравати зі злочинцем, якого судити мало.
А потім було 24 лютого. Були Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Краматорськ, Кременчук, Буча, Маріуполь, Вінниця. І багато інших міст і містечок по всій Україні, які зазнали і продовжують зазнавати російських ракетних обстрілів. Оплакувати багато безневинних жертв кривавої путінської агресії.
Непокаране зло повертається. І меж воно не знає. А отже, наша спільна місія - зупинити його сьогодні, в Україні, перемогти і довести справу до міжнародного трибуналу для путіна і його злочинного оточення. Всі винні за загибель безневинних душ, забраних російською агресією, мають предстати перед судом світової спільноти і отримати покарання. Так і буде.
МН17. Ми пам'ятаємо.
https://t.me/PresidentPoroshenko/3693 Петро Порошенко, телеграм
Тепер усі, в тому числі і в ЄС, розуміють, що здійснення правосуддя відносно винуватців у загибелі МН17 матиме шанс лише після повної поразки рашистських військ в боях на території України.
Хоча ці події восьмирічної давнини мають й інший зміст:
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії. Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє. Підготувати нашу Державу до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу ворога - із цим завданням вони не впорались. Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти всі їх прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.