МИД в годовщину сбития MH17: Тщательный судебный процесс должен продолжаться. Виновных следует привлечь к ответственности

Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться ответственности за сбитие рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с восьмой годовщиной сбития малайзийского самолета MH17, информирует Цензор.НЕТ.

МИД напоминает, что в этот день мы отмечаем восьмую годовщину сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17, которое привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

"Наши мысли остаются с погибшими на борту, с их семьями и близкими", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17.

"Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию по подозреваемым преступникам в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации. Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв сбития MH17 и их членов семей", - отметили в МИД.

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"Мы в очередной раз выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбития рейса MH17. Продолжающееся вторжение России в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбития рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, которые испытали их семьи и близкие, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы такой трагический инцидент никогда не повторился", - резюмируется в заявлении.