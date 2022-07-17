14 человек получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела Покровска войсками РФ, - горсовет

В Покровске Донецкой области после ракетных обстрелов 14 раненых, одна погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила заместитель городского головы Покровская Маргарита Идрисова.

По ее словам, после ракетного обстрела есть 14 раненых средней и легкой тяжести, которые поступили в Покровскую клиническую больницу. Им была оказана помощь. Также она добавила, что есть одна гражданская погибшая – женщина 1987 года рождения.

"Что касается разрушений, то около 30 домов повреждены. Повреждения разнообразны: вылетели окна, разрушены крыши домов и даже стены повалены", - отметила она.

Идрисова также подчеркнула, что благодаря Вооруженным Силам Украины сейчас жители региона пока могут уехать эвакуационным поездом из Покровска. Поезд курсирует каждый день и вывозит людей из всех громад Донецкой области.

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