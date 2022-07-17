РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11467 посетителей онлайн
Новости Война
1 672 4

14 человек получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела Покровска войсками РФ, - горсовет

обстріл,покровськ

В Покровске Донецкой области после ракетных обстрелов 14 раненых, одна погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила заместитель городского головы Покровская Маргарита Идрисова.

По ее словам, после ракетного обстрела есть 14 раненых средней и легкой тяжести, которые поступили в Покровскую клиническую больницу. Им была оказана помощь. Также она добавила, что есть одна гражданская погибшая – женщина 1987 года рождения.

"Что касается разрушений, то около 30 домов повреждены. Повреждения разнообразны: вылетели окна, разрушены крыши домов и даже стены повалены", - отметила она.

Идрисова также подчеркнула, что благодаря Вооруженным Силам Украины сейчас жители региона пока могут уехать эвакуационным поездом из Покровска. Поезд курсирует каждый день и вывозит людей из всех громад Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска "Искандерами", полиция открыла уголовные производства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

обстрел (27057) Покровск (588)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мої написали,що сирени цілодобово,страшно, бояться їхати по справах,сидять,як на пороховій бочці, АЛЕ ПУТІН ЇХ НЕ ЗАЛЯКАЄ. Бо вони знають,що несе рашизм. Бережіть себе
показать весь комментарий
17.07.2022 10:43 Ответить
А у нас сирени не цілодобово, а десь кілька разів на добу. Вночі - це обов'язково. Цілодобово сирени на Донеччині, саме там, де кричали «Пуцін ввєді». То виходить, що це «ваші» - сєпари, а ви мене у цьому звинувачували. Проецирувати свою провину на інших, маючи рильце у пушку - це якось не комільфо.
показать весь комментарий
17.07.2022 11:19 Ответить
Це ***** так захищає рускіх від біндерафцев. Його кликали і він прийшов.
показать весь комментарий
17.07.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 12:23 Ответить
 
 