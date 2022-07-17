Украинский транспортный самолет Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш, - спикер МИД Николенко
Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш.
Этот факт подтвердил в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.
"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - отметил Николенко.
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Причому навіть з Галичини їздили нафтовики, через Білорусь - це спеціально для тих упоротих хто вважає що малороси є тільки на сході
Ти шо порівнюєш іорданських терористів з воїнами ЗСУ?
Такого гамна, як ви, ольгінські боти, тут багато, які швидко прибігають на гарячі теми та з криком: «ДА БУДЕТ СРАЧ!» - починають працювати через матюки та образи дописувачів.
по дестабілізаціі Бангладеш...
єрмаку догана що незабеспечів
виконання завдання..
легкозаймисті рідини ( ті самі фарби ) вважаються небезпечним вантажем при перевезенні авіаційним транспортом
до речі літак став "українським" зовсім нещодавно
UR-CIC Meridian Aviation 2022-02
EW-435TI Grodno Aviakompania 2014-12-12
UP-AN212 ATMA 2008-07
UN-11019 ATMA2007-09
LZ-VEB Vega Air1998-12-08
4K-12999 Unknown1994-12-16
RA-12999 Ural Airlines1993-03
CCCP-12999 Balkan Bulgarian Airlines1990-10
CCCP-12999 Aeroflot1971-02-15
якщо цікаво - то попередній експлуатант був белоруський
Почему договор аренды не разорван и самолет не возит боеприпасы и оружие для Украины?
Нужно задать вопрос Виктории Смартц?
Груз был военный - продукция сербской оборонной промышленности. И вполне может направлена через Иорданию и Сирию на Донбасс. И понятно что для ВСУ.
И затычка Николенко из зеленодрысного МЗС тут как тут - отстирывает усратые Ермаком президентские штаны...
1 Наш самолет вез нам боеприпасы. Крушение в результате терракта. Херово.
1 Наш самолет вез кацапские боеприпасы, возможно окольными путями в нароссию. Очень херово.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/17/7143345/
з Сербії до Бангладеш 11, 5
Якого хєра вони там робили та що возили. На терорашу працювали?