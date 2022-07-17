Украинский транспортный самолет Ан-12, разбившийся в Греции, перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш, - спикер МИД Николенко

Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш.

Этот факт подтвердил в фейсбуке представитель МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение", - отметил Николенко.

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