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Новости Война
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Ракетный удар по Днепру: ликвидирован пожар на промышленном предприятии, пламя укрощали почти 38 часов

обстріл,дніпро

Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракеты.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.

"Сейчас ведутся поиски человека, который исчез на предприятии во время атаки. Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - информирует Резниченко.

Также читайте: Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя на Днепропетровщине. Повреждены 12 домов, школа и ПТУ, - Резниченко

Напомним, оккупанты ударили по городу вечером 15 июля.

армия РФ (19160) Днепр (4410) обстрел (27057) пожар (5938) предприятие (229) Резниченко Валентин (475)


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Топ комментарии
+5
Бегает по Банковой, откликается на "найвеличніший"
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17.07.2022 13:16
+1
Сподіваюсь, що це не Южмаш.
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17.07.2022 13:20
+1
відео повно в інтернеті, не бачили що саме за підприємство?
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17.07.2022 13:39
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Навідники добре ознайомлені з виробничо- технологічними циклами підпрємства. Це ремонтно- технологічні служби, кб, ітр. !!!
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17.07.2022 13:03 Ответить
Нахрена там наводчики, вроде у российских нет координат Южмаша. То не наводка, то сдача инфы, о том, что там делается.
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17.07.2022 18:17 Ответить
Істота,що наводила удар вважажає,що невразлива. Як її відловити?
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17.07.2022 13:06 Ответить
На тому добре відомому підприємстві чи не половина працівників сумують за совком.
Повірте, я знаю. Стикався з ними.
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17.07.2022 17:24 Ответить
Бегает по Банковой, откликается на "найвеличніший"
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17.07.2022 13:16 Ответить
Сподіваюсь, що це не Южмаш.
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17.07.2022 13:20 Ответить
відео повно в інтернеті, не бачили що саме за підприємство?
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17.07.2022 13:39 Ответить
вже мабуть всі зають, окрім тебе!
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17.07.2022 13:42 Ответить
Відповіді по суті немає, лише хамство.
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17.07.2022 13:59 Ответить
Нет никакого хамства здесь. Информации полно на украинских сайтах. А если комментаторы не пишут больше, чем это делает Цензор, то и правильно делают /как рекомендовано. Жаль, что это не всех касается: информаторов хватает /официальных в том числе/
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17.07.2022 14:12 Ответить
 
 