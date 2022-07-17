Ракетный удар по Днепру: ликвидирован пожар на промышленном предприятии, пламя укрощали почти 38 часов

Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракеты.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов.

"Сейчас ведутся поиски человека, который исчез на предприятии во время атаки. Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - информирует Резниченко.

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Напомним, оккупанты ударили по городу вечером 15 июля.