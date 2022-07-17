Шесть российских кораблей и катеров контролируют транспортировку украденного украинского продовольствия в Азовском море, - ВМС ВСУ

Российская Федерация держит шесть военных кораблей и катеров в Азовском море, чтобы контролировать морские коммуникации для незаконного вывоза продовольствия из оккупированных частей Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС.

"Противник передеслацировал значительное количество кораблей с Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях. Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО .

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

- в Азовское море - 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор;

- в Черное море - 33 судна, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", - говорится в сообщении.

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В ВМС отмечают, что РФ продолжает выключать систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, то есть нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS).

Также сообщается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя опреативно-тактических ракет "Калибр", в Средиземном - пять вражеских носителей "Калибр" и два ракетных крейсера.