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Новости Война
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Шесть российских кораблей и катеров контролируют транспортировку украденного украинского продовольствия в Азовском море, - ВМС ВСУ

порт

Российская Федерация держит шесть военных кораблей и катеров в Азовском море, чтобы контролировать морские коммуникации для незаконного вывоза продовольствия из оккупированных частей Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ВМС.

"Противник передеслацировал значительное количество кораблей с Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой и Запорожской областях. Несение боевой службы кораблями РФ осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО .

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

- в Азовское море - 24 судна, из них 7 судов двигались из пролива Босфор;

- в Черное море - 33 судна, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", - говорится в сообщении.

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В ВМС отмечают, что РФ продолжает выключать систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, то есть нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS).

Также сообщается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских носителя опреативно-тактических ракет "Калибр", в Средиземном - пять вражеских носителей "Калибр" и два ракетных крейсера.

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Азовское море (1604) ВМС (1465) экспорт (876) Черное море (1479) Средиземное море (85)


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в Азовському? "тю ти, а я то думал"... Ну, туди наші ракети поки- що не достануть. А взагалі новина трохи позитивна: частина кораблів перемістилася в сторону Новоросійська. Бояться суки.
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17.07.2022 13:40 Ответить
Путінська Росія - це втілення тероризму. Грабують, вбивають, плюють на всі юридичні і моральні правила. І саме що дивно, весь світ не може зупинити цього злочинця. Ну, як так?
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17.07.2022 13:42 Ответить
отакої... пока там турки хлопочуть-домовляються.... раша крадії ночами не сплять - тирять
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17.07.2022 13:51 Ответить
рузки ******
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17.07.2022 13:53 Ответить
Фуфел Мавзолейный казав сам...
А мы Цап-царап и в дамки...
ЧМО КГБшное всегда палит контору...
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17.07.2022 14:00 Ответить
с такой политикой, россию сразу нужно призгнавать на международном уровне не только страной террористом, но и госсударством-пиратом
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17.07.2022 15:47 Ответить
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17.07.2022 19:11 Ответить
Поп Гундяй разрешил использовать церкви в Донецкой и Лоханской областей для складирования боеприпасов путлера...
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17.07.2022 22:05 Ответить
 
 