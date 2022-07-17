Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют фейки о "партизанах-террористах", - мэр Орлов
Российские захватчики в оккупированном Энергодаре имитируют "бурную деятельность" и рассказывают о "партизанах-террористах".
Об этом в Telegram пишет мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Телеграм-каналы-мусорки засевшей в Энергодаре мордорской орды в последнее время пытаются навязать местным жителям мнение о том, что они активно борются с несуществующими партизанами, изымают арсеналы оружия, разоблачают покушения… Вот и сегодня бестолковые "нашли" у остановки общественного транспорта "самодельное взрывное устройство". И конечно же, сразу разоблачили намерения неустановленных лиц - теракт! Против работников станции, ожидающих остановки автобусов", - рассказал глава города.
По словам Орлова, такие фейки оккупанты создают для того, чтобы докладывать "наверх" о своей бурной деятельности.
"Таким образом они хотят оправдать весь тот террор, который совершают в городе. Как будто все их похищения и пытки жителей - это борьба с подпольем. И опять же, они ошибаются в оценке критического мышления местного населения. С вас хохочут, захватчики, понимая ваше ничтожество.
В третьих - оркам выгодно создать образ "партизан", на которых можно списывать свои рукожопные просчеты. Это удобно, убрать кого-то неудобного из "своих" (как это гауляйтера шевчика) и все списывать на партизан", - объяснил мэр временно оккупированного Энергодара.
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