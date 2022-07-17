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Новости Война
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Рашисты в оккупированном Энергодаре распространяют фейки о "партизанах-террористах", - мэр Орлов

орки,енергодар,окупанти,арміярф,рашисти

Российские захватчики в оккупированном Энергодаре имитируют "бурную деятельность" и рассказывают о "партизанах-террористах".

Об этом в Telegram пишет мэр Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Телеграм-каналы-мусорки засевшей в Энергодаре мордорской орды в последнее время пытаются навязать местным жителям мнение о том, что они активно борются с несуществующими партизанами, изымают арсеналы оружия, разоблачают покушения… Вот и сегодня бестолковые "нашли" у остановки общественного транспорта "самодельное взрывное устройство". И конечно же, сразу разоблачили намерения неустановленных лиц - теракт! Против работников станции, ожидающих остановки автобусов", - рассказал глава города.

По словам Орлова, такие фейки оккупанты создают для того, чтобы докладывать "наверх" о своей бурной деятельности.

"Таким образом они хотят оправдать весь тот террор, который совершают в городе. Как будто все их похищения и пытки жителей - это борьба с подпольем. И опять же, они ошибаются в оценке критического мышления местного населения. С вас хохочут, захватчики, понимая ваше ничтожество.

В третьих - оркам выгодно создать образ "партизан", на которых можно списывать свои рукожопные просчеты. Это удобно, убрать кого-то неудобного из "своих" (как это гауляйтера шевчика) и все списывать на партизан", - объяснил мэр временно оккупированного Энергодара.

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оккупация (10133) партизаны (179) фейк (678) Энергодар (157)


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Які партизани можуть виправдати катування людей?!! Це якесь средньовічя. Краще були би партизани щоб протистояти звірствам рашистів , чим більш волі нелюдам ,тим більш разв,язані руки у людожерів,кати і маньяки як раз вімішують свою ненависть до людства на беззахистних.
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17.07.2022 13:00 Ответить
Мер Енергодара , а які міроприємства по розгортанню тероборони були заплановані у місті і як вони були реалізовані? Це ж питання можна поставити всім мерам без портфелів, але то без сенсу, бо відповідь(якщо і буде) буде приблизно такою : А тєпєрь какая разніца? Конкретно до цього орла в мене є пропозиція: хватить *********** з Києва , я тобі надам можливість спостерігати за містом, що ви ******** з вікон моєї квартири за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченка 30- 41 (п'ятий поверх). І ще одне. Можна відбити ворошиловград, жданов, донецьк,Херсон, але війна не закінчитьс поки не буде розміновано ЗАЕС.
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17.07.2022 13:27 Ответить
Какой ***** Жданов и Ворошиловград?ты во времени потерялся?ты там меньше в окно смотри,а лучше ****** с военкоматом во дворе.
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17.07.2022 17:07 Ответить
Тільки тотальний український терор та помста зупинить цих потворних істот,досить гратись з ними у "ми ні такіє"-"ми же люді",кожна свинособака має тремтіти від страху почувши слово Україна,все інше веде до ганьби та поразки,як це було вже неодноразово,Слава Воїнам України!!!
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17.07.2022 13:28 Ответить
А кацапських кротів із тризубом на паспорті що зупинить? А ці виродки ще небезпечніші за зовнішнього ворога.
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17.07.2022 14:26 Ответить
Вони ще і чіпляють бігморди від *****.
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17.07.2022 13:44 Ответить
Что трясёшься россиянин?
Это правильно, трясись... https://www.youtube.com/watch?v=omudS4fzlB0 (с)
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17.07.2022 14:17 Ответить
 
 